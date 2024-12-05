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Самые интересные психологические тесты: тесты на черты характера
Хобби и развлечения

Сегодня, 08:00

7 мин.

Такого вы о себе не знали: 8 интересных психологических тестов

Мария Сальникова
Автор
Станислав Самбурский
Бизнес-психолог
Психологические тесты
Фото SiberianArt, iStock
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С древнейших времени люди стремятся узнавать друг друга и самих себя. Специальные тесты, если они грамотно составлены, могут помочь в таком познании. Психолог Станислав Самбурский рассказал, на какие тестирования стоит обратить внимание.

Какие бывают психологические тесты

Классические психометрические тесты

Такие тесты, как правило, содержат множество вопросов, помогающих на разных уровнях оценить особенности человека, в том числе:

  • темперамент;

  • наличие или отсутствие лидерских качеств;

  • тип мышления;

  • сильные и слабые стороны личности.

Для решения конкретных задач, будь то работа с клиентом или оценка кандидата при трудоустройстве, психолог подбирает уникальный набор тестов.
Станислав Самбурский
Бизнес-психолог

Профессиональные тесты можно проходить самостоятельно, но без специального образования может оказаться непросто разобраться с результатами.

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Тесты-опросы для саморефлексии и развлечения

В таких тестах очень общие простые вопросы, над которыми не нужно думать, и такие же обобщенные результаты.

Даже смешные тесты могут подтолкнуть человека к пониманию себя, своих предпочтений и эмоциональных реакций. Они позволяют задуматься о себе и своих особенностях и целях.
Станислав Самбурский
Бизнес-психолог

В тестах обычно дается интерпретация выбранных ответов и рекомендация, как преодолеть негативные стороны характера.

Проективные тесты

Здесь в основу положены не вопросы, а бессознательные элементы. Тест состоит в том, чтобы выбрать один из множества похожих элементов (например, деревьев) или интерпретировать содержание рисунка. Такие проверки призваны выявлять склонности, нераспознанные внутренние конфликты, психологические проблемы, зоны равития и так далее.

Тесты такого уровня не имеют научной базы и не могут заменить психологические методики. Однако в них используются проективные техники, которые применимы для легкого погружения в самопознание.
Станислав Самбурский
Бизнес-психолог
Девушка проходит тест онлайн
Фото Igor Suka, iStock

Как правильно выбрать психологический тест

Если вы хотите не просто развлечься,а действительно узнать о себе что-то новое (например, перед походом к психологу или перед интервью с работодателем), выбирайте проверенные тесты. Доверия заслуживают методики, которые были разработаны экспертами и/или прошли исследования, гарантирующие их надежность и эффективность.

Перед прохождением теста нужно выяснить, можете ли вы истолковать его результаты самостоятельно, или же требуется помощь профессионала. Также будьте готовы отвечать честно на все вопросы, а не стараться выглядеть хорошо перед самим собой.

Тесты а-ля «какой ты хлеб» для серьезных целей не подходят. Хотя и они могут быть полезными, чтобы отвлечься от забот.

Психологические тесты, которые многое о вас расскажут

Пятифакторный опросник личности, 5PFQ

Тест дает понимание о том, как вы взаимодействуете с миром, о ваших личных характеристиках и ценностях. В тесте около 75 противоположных по значению высказываний, каждое из которых выявляет важные свойства личности по критериям:

  • открытость к опыту и интеллект;

  • добросовестность (ответственность);

  • экстраверсия;

  • доброжелательность;

  • эмоциональная стабильность.

Нужно честно выбрать высказывания, соответствующее вашей личности.

Эту модель любят отделы кадров, консультанты по профориентации и карьерные коучи. Они адаптируют тест для создания собственных опросников, позволяющих оценить человека как будущего сотрудника и часть команды.
Станислав Самбурский
Бизнес-психолог

Анкета «16 факторов» (16 Personality Factors / 16PF)

Тест создан Рэймондом Б. Кеттеллом — психологом, внесшим огромный вклад в область изучения личности. Опросник помогает создать подробный профиль личности, выявляя сильные и слабые стороны. В тесте 187 вопросов, ответы на которые позволяют проанализировать 16 главных и 5 второстепенных черт и характеристик.

Опросник 16PF тоже любят в профессиональной среде. Он часто используется для оценки кандидата на руководящую должность.
Станислав Самбурский
Бизнес-психолог

Типология Майерс-Бриггс

Тест может быть полезен, чтобы оценить:

  • как и на чем вы фиксируете свое внимание и откуда получаете энергию (экстраверсия или интроверсия)

  • знание того, как вы воспринимаете и обрабатываете информацию (ощущение или интуиция);

  • как вы принимаете решения (думая или чувствуя);

  • как вы ориентируетесь во внешнем мире (посредством более логично-рациональных суждений или более эмоционального восприятия).

Тест помогает понять, как вы воспринимаете мир и принимаете решения. У опросника пока нет научной обоснованности. Но его часто применяют в корпоративных и образовательных программах для улучшения командной работы и поиска точек для личностного роста.
Станислав Самбурский
Бизнес-психолог
Тест на экстраверта или интроверта
Фото tumsasedgars, iStock

Миннесотский многоаспектный личностный опросник (MMPI)

Это один из самых популярных личностных тестов. Он используется не только при отборе персонала, но и в клинической психологии, а также в судебной медицине. В тесте 566 вопросов, касающихся различных аспектов здоровья. Он дает очень точный профиль личности по самым разным шкалам, а также выявляет отсутствие или наличие психопатологий. Таких как депрессия, шизофрения, тревога, антисоциальное поведение, мании, паранойя и так далее.

MMPI есть в интернете, но его результаты не всегда легко интерпретировать. Лучше обратиться к клиническому психологу: он сможет учесть контекст, в котором были даны ответы.
Станислав Самбурский
Бизнес-психолог

Тест Бека на уровень депрессии

Это профессиональный тест для выявления наиболее значимых симптомов депрессии. В нем всего 21 вопрос. Честные ответы позволяют самостоятельно оценить свое текущее состояние: уровень депрессивности, того, насколько вы расстроены, ощущаете чувство вины и неуверенности. Если вы лжете себе во время теста, это уже повод задуматься о своем психологическом состоянии и осознать намечающиеся проблемы.

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Тест на профессиональное выгорание Маслач (Maslach Burnout Inventory, MBI)

Тест помогает определить уровень эмоционального выгорания, психологического истощения на работе, уничижения себя и своих достижений. В тесте 22 вопроса, на каждый из которых полагается семь вариантов ответа.

Если на все вопросы вы выбирали средний показатель, скорее всего, ваше реальное состояние хуже, чем показывает тест. Вы неосознанно защищаете психику от получения реального результата. При таком положении дел важно взять себя в руки и сходить к психологу.
Станислав Самбурский
Бизнес-психолог

Тест Роршаха

Тест, придуманный Германом Роршахом, уже больше 100 лет не теряет популярности. Он призван оценить эмоциональное состояние, скрытые мысли и чувства, внутренние конфликты. Результаты действуют очень недолго, поскольку на то, что вы видите в цветных пятнах, влияют эмоции в моменте. В интернете множество вариантов интерпретаций теста, поэтому его можно пройти самостоятельно. Но важно помнить о том, что пятна Роршаха не дают исчерпывающего представления о вас как о личности. Использовать тест лучше в сочетании с другими инструментами. Либо можно пройти его с помощью психолога.

Психолог учитывает все: от времени, необходимого для ответа, до содержания, приписываемого каждой из карточек.
Станислав Самбурский
Бизнес-психолог
Тест Роршаха
Фото Oleh Veres, iStock

Цветовой тест Люшера

Тест помогает выявить личностные особенности, такие как стрессоустойчивость, коммуникативность, и психическое состояние в моменте. Необходимо из восьми цветов выбирать наиболее симпатичные в порядке убывания. Палитра повторяется несколько раз. Предлагаемые цвета и их оттенки могут быть весьма необычными, зачастую они кажутся схожими.

Этот тест можно использовать, чтобы отвлечься от рутинных задач. Результаты теста актуальны на момент прохождения.

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