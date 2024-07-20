5 причин посетить Саудовскую Аравию: рассказывает опытный путешественник

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Туристический поток из России в Саудовскую Аравию неуклонно растет. В 2023 году было совершено в два раза больше поездок, чем в 2022. И в нынешнем 2024 году многие российские туристы выбирают для отдыха именно эту страну. Опытный путешественник Сердар Каррыев поделился мнением, почему стоит посетить Саудовскую Аравию.
Многих туристов страна интересует именно из-за богатого культурного наследия и интересной истории. Например, в Джидде можно увидеть уникальные дома из коралла и множество старинным сооружений.
Обязательно нужно посетить самые популярные достопримечательности Саудовской Аравии — Мекку и Медину. Это два священных места в исламе, ежегодно привлекающие миллионы паломников. Именно здесь родился пророк Мухаммед. Во многом благодаря этим достопримечательностям Саудовская Аравия в последние годы становится эпицентром Ближнего Востока и постепенно захватывает лавры страны номер 1 в регионе.
Стоит посетить и город Дирия — объект культурного наследия ЮНЕСКО. Это уникальный населенный пункт со старинными кварталами, древними памятниками и интересными музеями.
К туристам и россиянам, в частности, здесь относятся с большим интересом. Местные жители проявляют гостеприимство и радушие, запросто могут подойти на улице и завести разговор на любую тему. Многие саудиты свободно разговаривают на английском языке.
Пустыня занимает около 80% территории Саудовской Аравии, поэтому у туристов есть возможность покататься по песчаным барханам. Если вы соберетесь посетить эту удивительную страну, то задумайтесь об аренде джипа: такой транспорт сможет преодолевать даже самые труднопроходимые местности.
Но важно отметить, что природа страны славится не только колоритными пустынями. Например, в регионе Аль-Ахса находятся пальмовые рощи и артезианские источники.
В последние годы страна все чаще мелькает в новостях о спорте: знаменитый Криштиану Роналду играет именно здесь, последние крупнейшие боксерские турниры проводятся в Эр-Рияде. Еще в стране проводятся турниры UFC (Ultimate Fighting Championship), а также активно развиваются различные национальные чемпионаты, строятся спортивные площадки. Многие едут в страну именно за незабываемым спортивным туризмом.
Страна активно развивается в последнее время, но не забывала про свои традиции и не потеряла уникальный восточный колорит. Интересно понаблюдать за саудитами, за их ценностями, обычаями, одеяниями. Можно походить по базару, вдохнуть аромат пряных специй и попробовать местную кухню.
Еще, кстати, любопытно смотреть на нововведения, которые происходят в стране прямо сейчас. Совсем недавно в Саудовской Аравии официально разрешили открывать кинотеатры. Да, раньше они были запрещены в стране.
Также из недалекого прошлого: девушкам было противозаконно водить автомобиль, выходить на улицу без мужчины, выходить без черной абайи. Были под запретом любого рода развлечения.
Сейчас же можно наблюдать плавное изменение и либерализацию общества. Государство старается идти в ногу со временем и менять облик страны в глазах мирового сообщества.
Саудовская Аравия — это страна с интересным прошлым, впечатляющим настоящим и большими перспективами в будущем.