5 причин посетить Саудовскую Аравию: рассказывает опытный путешественник

Туристический поток из России в Саудовскую Аравию неуклонно растет. В 2023 году было совершено в два раза больше поездок, чем в 2022. И в нынешнем 2024 году многие российские туристы выбирают для отдыха именно эту страну. Опытный путешественник Сердар Каррыев поделился мнением, почему стоит посетить Саудовскую Аравию.

Богатая история

Многих туристов страна интересует именно из-за богатого культурного наследия и интересной истории. Например, в Джидде можно увидеть уникальные дома из коралла и множество старинным сооружений.

Обязательно нужно посетить самые популярные достопримечательности Саудовской Аравии — Мекку и Медину. Это два священных места в исламе, ежегодно привлекающие миллионы паломников. Именно здесь родился пророк Мухаммед. Во многом благодаря этим достопримечательностям Саудовская Аравия в последние годы становится эпицентром Ближнего Востока и постепенно захватывает лавры страны номер 1 в регионе.

Фото istockphoto.com/xavierarnau

Стоит посетить и город Дирия — объект культурного наследия ЮНЕСКО. Это уникальный населенный пункт со старинными кварталами, древними памятниками и интересными музеями.

Гостеприимные местные

К туристам и россиянам, в частности, здесь относятся с большим интересом. Местные жители проявляют гостеприимство и радушие, запросто могут подойти на улице и завести разговор на любую тему. Многие саудиты свободно разговаривают на английском языке.

Невероятная природа

Пустыня занимает около 80% территории Саудовской Аравии, поэтому у туристов есть возможность покататься по песчаным барханам. Если вы соберетесь посетить эту удивительную страну, то задумайтесь об аренде джипа: такой транспорт сможет преодолевать даже самые труднопроходимые местности.

Фото istockphoto.com/Lubo Ivanko

Но важно отметить, что природа страны славится не только колоритными пустынями. Например, в регионе Аль-Ахса находятся пальмовые рощи и артезианские источники.

Эпицентр современного спорта

В последние годы страна все чаще мелькает в новостях о спорте: знаменитый Криштиану Роналду играет именно здесь, последние крупнейшие боксерские турниры проводятся в Эр-Рияде. Еще в стране проводятся турниры UFC (Ultimate Fighting Championship), а также активно развиваются различные национальные чемпионаты, строятся спортивные площадки. Многие едут в страну именно за незабываемым спортивным туризмом.

Аутентичная культура и интересные обычаи

Страна активно развивается в последнее время, но не забывала про свои традиции и не потеряла уникальный восточный колорит. Интересно понаблюдать за саудитами, за их ценностями, обычаями, одеяниями. Можно походить по базару, вдохнуть аромат пряных специй и попробовать местную кухню.

Еще, кстати, любопытно смотреть на нововведения, которые происходят в стране прямо сейчас. Совсем недавно в Саудовской Аравии официально разрешили открывать кинотеатры. Да, раньше они были запрещены в стране.

Также из недалекого прошлого: девушкам было противозаконно водить автомобиль, выходить на улицу без мужчины, выходить без черной абайи. Были под запретом любого рода развлечения.

Фото istockphoto.com/AFZALKHAN M

Сейчас же можно наблюдать плавное изменение и либерализацию общества. Государство старается идти в ногу со временем и менять облик страны в глазах мирового сообщества.

Саудовская Аравия — это страна с интересным прошлым, впечатляющим настоящим и большими перспективами в будущем.