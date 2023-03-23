Как Швеции удается быть одной из самых счастливых стран в мире? 5 главных принципов ее жителей

В рейтинге стран мира по индексу счастья Швеция занимает седьмое место. Секрет благополучия шведов во многом основан на принципе «лагом» — наборе негласных правил, которые направлены на поддержание баланса во всех сферах жизни. Рассказываем о том, как «лагом» помогает шведам быть счастливыми с помощью пяти пословиц этого скандинавского народа.

Все хорошо в меру

В оригинале эта пословица звучит, как Allt аr lagom. Цель жизни в соответствии с понятием «лагом» — самореализация и достижение счастья в балансе. То есть лагом — это ровно столько, сколько нужно для счастья, не больше и не меньше. Умеренность шведы ищут во всех сферах жизни: на работе, в отдыхе, в еде, в проявлении эмоций и даже в выборе одежды.

Молчание — золото

В своей книге «Lagom. Секрет шведского благополучия» Лола Экерстрем вспоминает ситуацию с задержкой выдачи багажа в шведском аэропорту. За полчаса технической паузы пассажиры, ожидавшие чемоданы и опаздывающие по своим делам, не обменялись ни словом. Этот случай писательница использует как пример шведской сдержанности.

Лагом подразумевает, что уважение к окружающим людям — один из главных принципов, на которых строится счастливое общество. В Швеции ценят личное пространство и стараются вести себя так, чтобы не вызывать чувство дискомфорта у окружающих.

Скромность — спутница добродетели

В Швеции не принято без особой необходимости рассказывать о личных достижениях. В любом разговоре шведы стремятся давать не больше информации, чем того требует ситуация.

Скромность проявляется и в выборе одежды: жители северной страны ищут прочные, практичные вещи, которые хорошо сочетаются друг с другом. Вещей должно быть не много и не мало, а ровно столько, сколько необходимо для комфортной жизни. Кстати, вот еще одна шведская пословица в тему: «Нет плохой погоды, есть только плохая одежда».

Istockphoto/Everste

Всему свое время

В работе шведы ищут разумный баланс между трудом и отдыхом. Такой подход помогает продуктивно работать и полноценно расслабляться в свободное время.

В Швеции есть понятие «фика» — это возможность отвлечься на полчаса от рутины, чтобы пообщаться с коллегами за чашечкой кофе о хобби, новостях и погоде. По мнению шведов, фика укрепляет коллектив и повышает результаты командной работы.

Если русская пословица говорит, что делу время, а потехе — час, то шведская аналогичная пословица гласила бы, что и делу, и потехе надо отводить равное количество времени.

Istockphoto/Drazen_

Много маленьких ручьев делают большую реку

Автор книги «Лагом. Шведские секреты счастливой жизни» Элизабет Карлсон пишет, что шведы редко жалуются на довольно высокие налоги, потому что понимают, что это их вклад в поддержание высокого уровня жизни в стране. Например, часть налогов идет на содержание бесплатных детских садов, что дает родителям время на работу, которая приносит пользу обществу.

Во всем мире известна шведская модель социально ориентированного государства. Но это государство создается руками социально ответственных граждан, которые эффективно трудятся, исправно платят налоги и соблюдают законы.

Лагом — не уникальный образ мышления шведов, а философия, которую можно практиковать где угодно. Ведь стремиться к балансу на работе и дома, не гнаться за лишними материальными благами и уважительно относиться к окружающим — набор действий, доступный каждому.

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