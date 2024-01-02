5 лучших мест для семейного отдыха в Ярославле

Новогодние выходные — идеальное время для семейного отдыха. Если вы планируете провести праздники в Ярославле, у вас есть отличная возможность погрузиться в атмосферу этого удивительного города, насладиться его красотой и архитектурой. Вместе с экспертом по туризму расскажем о пяти местах, которые точно стоит посетить.

Ярославль — это целый город-музей под открытым небом, расположенный на слиянии рек Волги и Которосли и обладающий сотнями архитектурных памятников.

Фото Николай Гынгазов, Global Look Press

Волжская набережная

Историческое место, где с давних времен всегда собиралось много народа: купцы, ремесленники и все горожане.

Волжская набережная — идеальное место для прогулок. Берег простирается вдоль Волги и открывает красивые виды на реку и мосты. Здесь вы можете найти множество кафе и ресторанов с национальной и европейской кухней. В любое время года прогулку с детьми можно совместить с посещением музеев, которые находятся прямо на берегу: Государственного художественного музея, музея истории города и частного музея «Музыка и время».

Адрес: Волжская набережная, Ярославль.

Фото Юлия Зяблова / Pixabay

Парк на Стрелке

Фото Karakas~ruwiki / Wikipedia

Парк на Стрелке расположен на месте слияния двух рек — Волги и Которосли. Это прекрасное место для активного отдыха на свежем воздухе. В парке есть большая детская площадка, где каждый ребенок сможет найти занятие по душе.

Зимой парк особенно красив. Здесь можно насладиться красивыми пейзажами, а также осмотреть интересные мемориалы и скульптуры. Парк стоит посетить хотя бы ради известного памятника 1000-летию Ярославля.

На территории парка раньше стояло много храмов, но сейчас здесь находится только один — Успенский кафедральный собор. Церковь возведена совсем недавно по проекту современного архитектора. Многие туристы отмечают величественность собора и красоту внутреннего убранства.

А любители активного семейного отдыха могут покататься на лыжах по парку на Стрелке.

Адрес: пересечение Которосльной и Волжской набережных, Ярославль.

Каток на Советской площади

Ярославль предлагает множество развлечений для всей семьи в зимнее время. Одно из самых популярных активностей — катание на коньках. В городе есть несколько катков, но особенно стоит отметить один — на Советской площади. Здесь можно арендовать коньки и покататься, любуясь прекрасными видами города. Это один из крупнейших в России катков с искусственным льдом.

Кроме того, на катке постоянно проводятся мероприятия: мастер-классы от профессиональных спортсменов, соревнования и показательные выступления.

Цена: вход на каток — бесплатно. Стоимость аренды коньков для взрослых — 200 р.

Адрес: Советская площадь, Ярославль.

Планетарий им. Валентины Терешковой

Фото Официальный сайт Центр им. Терешковой

Планетарий предлагает поучительную и увлекательную программу для детей и взрослых. Здесь проводятся мультимедийные сеансы, на которых можно узнать больше о звездах, планетах и космических явлениях. Это отличное место, где можно получить новые знания и провести время семьей.

Адрес: ул. Чайковского, 3, Ярославль.

Цена входного билета в музей: 100 рублей.

Билеты на различные специальные программы планетария можно приобрести на сайте, возможна оплата по Пушкинской карте.

Ярославский зоопарк

Фото Официальный канал Ярославского зоопарка, Telegram

Посещение зоопарка — всегда отличная идея для семейного отдыха. Помимо наблюдения за животными, здесь можно посетить интересные экскурсии и лекции. Дети также могут понаблюдать за тем, как кормят разных зверей.

Адрес: ул. Шевелюха, 137, Ярославль.

Цена входного билета на основную экспозицию: от 250 рублей. Стоимость билетов варьируется, подробная информация размещена на сайте зоопарка.