Шерегеш: плюсы и минусы горнолыжного курорта

Сегодня, 07:00
Каждый год любители горных лыж и фрирайда ищут новые, еще не освоенные спуски. В России достаточно много горнолыжных курортов, помимо Сочи и Домбая. Сегодня рассказываем о Шерегеше, сибирском курорте, которому уже больше 40 лет.
Сезон длится с середины ноября до середины мая, поэтому сюда можно приехать не только на новогодние каникулы, но и в другое время, когда цены меньше кусаются. Шерегеш находится в Сибири (Кемеровская область), поэтому зимой здесь довольно холодно — в среднем около минус 15 градусов. Зато весной, в конце сезона, становится тепло.
Снег в Шерегеше всегда настоящий, поэтому нет необходимости искусственно создавать трассы и использовать снежные пушки. А у туристов нет риска пропустить сезон.
Добраться в Шерегеш можно из разных городов России на самолете или поезде, остановиться в поселке или в гостинице непосредственно у подножья гор. Снаряжение можно взять напрокат, а экипировку купить в соседнем городе.
Снег на курорте не только натуральный и обильный, но и рассыпчатый.
Такой снег практически не слипается и сразу разделяется на хлопья.Камила ВелибековаОснователь агентства путешествий
Трассы
В Шерегеш есть смысл приезжать и опытным спортсменам, и начинающим.
На курорте 16 трасс разной сложности: зеленые, синие, красные и черные.Елена ШелеховаРуководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий
Больше всего трасс на горе Зеленой. Ее высота — почти 1300 метров, длина трасс 2200-3000 метров.
Перепад высот на маршрутах — 300-680 метров. Угол наклона трасс — 30-35 градусов, максимально 45 градусов.
Кроме горных лыж, есть возможность покататься на беговых лыжах и снегоходах. Для последних лучше всего подходит гора Курган (1555 метров).
Для детей старше трех лет и людей, впервые встающих на горные лыжи, работает инструктор. Новичкам лучше выбрать гору Медвежонок. Ее высота — 1000 метров, на ней три трассы длиной 1300-2300 метров.
Есть условия и для фрирайда.
Шерегеш популярен у фрирайдеров из-за уникальных условий для внетрассового катания. Крутые склоны с редкими деревьями, есть возможности для прыжков со скал и заброски на снегоходах.Елена ШелеховаРуководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий
Для фрирайда подходит гора Утуя (1143 метра). Правда, подъемника на трассу еще нет.
Цены на проживание не слишком высокие, если сравнивать с популярными российскими и европейскими курортами. Отдых на неделю на двоих обойдется, в зависимости от сезона, в 70-100 тысяч рублей.
На новогодние праздники спрос может превышать предложение. Если позаботиться об этом заранее, можно найти апартаменты, отель, хостел или гостевой дом по приемлемым ценам.Елена ШелеховаРуководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий
Цены на прокат оборудования тоже приемлемые.
Введен единый ски-пасс, что позволяет снизить расходы.Камила ВелибековаОснователь агентства путешествий
Шерегеш — это поселок в Кемеровской области, поэтому сюда нет прямой дороги.
Ближайший аэропорт в Новокузнецке. От него можно добраться на машине или на «Шерегеш-экспрессе» до Чугунаша, а оттуда на автобусе до поселка.Елена ШелеховаРуководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий
Аэропорты есть в Кемерове, Барнауле, Новосибирске и Горно-Алтайске, но от них добираться дольше и сложнее.
Из Новосибирска ехать в среднем 9 часов, из Новокузнецка — около 4 часов.Камила ВелибековаОснователь агентства путешествий
В Новокузнецк можно приехать поездом из разных частей России: хоть из Владивостока, хоть из Анапы, хоть из Санкт-Петербурга.
Если ехать в Шерегеш из Центральной России, разница с Москвой будет плюс 4 часа. Если из Владивостока, то минус 3 часа. Джетлаг (синдром смены часового пояса) может повлиять на самочувствие. А еще разница во времени важна при бронировании гостиниц и билетов.
Однако некоторые считают разницу во времени скорее плюсом.
Жители Москвы приезжают на курорт, катаются рано утром, пока столица спит, и возвращаются к обеду, когда в Москве начинается рабочий день.Елена ШелеховаРуководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий
На курорте 20 подъемников, среди которых бугельные, кресельные и гондолы.
Тем не менее в пиковые часы можно столкнуться с очередями и перегруженностью трасс.Камила ВелибековаОснователь агентства путешествий
Чтобы оценить масштаб проблемы, можно поискать фотографии в поисковике.
Апре-ски, то есть развлечения помимо катания, развиты слабо. На сайте курорта есть информация об экскурсиях к пещере снежного человека и в окрестные города, но в самом Шерегеше практически нечем заниматься.
Вблизи склонов есть несколько баров и кафе, но, как правило, они переполнены. А магазины находятся только в поселке и закрываются очень рано.Елена ШелеховаРуководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий