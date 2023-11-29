Шерегеш: плюсы и минусы горнолыжного курорта

Каждый год любители горных лыж и фрирайда ищут новые, еще не освоенные спуски. В России достаточно много горнолыжных курортов, помимо Сочи и Домбая. Сегодня рассказываем о Шерегеше, сибирском курорте, которому уже больше 40 лет.

Шерегеш: главное

Сезон длится с середины ноября до середины мая, поэтому сюда можно приехать не только на новогодние каникулы, но и в другое время, когда цены меньше кусаются. Шерегеш находится в Сибири (Кемеровская область), поэтому зимой здесь довольно холодно — в среднем около минус 15 градусов. Зато весной, в конце сезона, становится тепло.

Снег в Шерегеше всегда настоящий, поэтому нет необходимости искусственно создавать трассы и использовать снежные пушки. А у туристов нет риска пропустить сезон.

Добраться в Шерегеш можно из разных городов России на самолете или поезде, остановиться в поселке или в гостинице непосредственно у подножья гор. Снаряжение можно взять напрокат, а экипировку купить в соседнем городе.

Фото Photo by Roman Purtov on Unsplash

Плюсы курорта

Покрытие

Снег на курорте не только натуральный и обильный, но и рассыпчатый.

Трассы

В Шерегеш есть смысл приезжать и опытным спортсменам, и начинающим.

Больше всего трасс на горе Зеленой. Ее высота — почти 1300 метров, длина трасс 2200-3000 метров.

Перепад высот на маршрутах — 300-680 метров. Угол наклона трасс — 30-35 градусов, максимально 45 градусов.

Кроме горных лыж, есть возможность покататься на беговых лыжах и снегоходах. Для последних лучше всего подходит гора Курган (1555 метров).

Фото Coppy/www.istockphoto.com

Для детей старше трех лет и людей, впервые встающих на горные лыжи, работает инструктор. Новичкам лучше выбрать гору Медвежонок. Ее высота — 1000 метров, на ней три трассы длиной 1300-2300 метров.

Есть условия и для фрирайда.

Для фрирайда подходит гора Утуя (1143 метра). Правда, подъемника на трассу еще нет.

Стоимость

Цены на проживание не слишком высокие, если сравнивать с популярными российскими и европейскими курортами. Отдых на неделю на двоих обойдется, в зависимости от сезона, в 70-100 тысяч рублей.

Цены на прокат оборудования тоже приемлемые.

Фото stockstudioX/www.istockphoto.com

Минусы курорта

Логистика

Шерегеш — это поселок в Кемеровской области, поэтому сюда нет прямой дороги.

Аэропорты есть в Кемерове, Барнауле, Новосибирске и Горно-Алтайске, но от них добираться дольше и сложнее.

В Новокузнецк можно приехать поездом из разных частей России: хоть из Владивостока, хоть из Анапы, хоть из Санкт-Петербурга.

Разница во времени

Если ехать в Шерегеш из Центральной России, разница с Москвой будет плюс 4 часа. Если из Владивостока, то минус 3 часа. Джетлаг (синдром смены часового пояса) может повлиять на самочувствие. А еще разница во времени важна при бронировании гостиниц и билетов.

Однако некоторые считают разницу во времени скорее плюсом.

Фото Photo by Klara Kulikova on Unsplash

Загруженность трасс и подъемников

На курорте 20 подъемников, среди которых бугельные, кресельные и гондолы.

Чтобы оценить масштаб проблемы, можно поискать фотографии в поисковике.

Отсутствие дополнительных развлечений

Апре-ски, то есть развлечения помимо катания, развиты слабо. На сайте курорта есть информация об экскурсиях к пещере снежного человека и в окрестные города, но в самом Шерегеше практически нечем заниматься.