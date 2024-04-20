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Синдром самозванца: что это и кто подвержен, как проявляется и как его побороть
Хобби и развлечения

Сегодня, 10:00

4 мин.

Что такое синдром самозванца и как его побороть: рассказывает психолог

Мария Маковей
Автор
Ирина Бабкина
Медицинский психолог
Девушка сомневается в себе
Фото Drazen Zigic/istockphoto.com
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Порой человек, который достиг определенных успехов, думает, что не заслужил похвалы. Он чувствует себя не героем, а обманщиком. В психологии этот феномен получил название «синдром самозванца».

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Вместе с медицинским психологом Ириной Бабкиной разобрались, что это такое, почему возникает и как с этим бороться.

Что такое синдром самозванца

Синдром самозванца — это феномен, при котором человек не может присвоить себе свои же достижения и успехи. Он думает, что его заслуги — это случайное стечение обстоятельств, а свой труд считает незначительным, полностью обесценивает его. Из-за этого у человека возникает тревога, мысли, что все узнают об «обмане» и будут считать его самозванцем.

Девушка переживает на работе
Фото izusek/istockphoto.com

Удивительно, но с этим состоянием сталкивается около 70% населения планеты. Однако к психическим расстройствам синдром самозванца не относится. Это скорее когнитивное искажение — ошибка, которую совершает мозг.

Часто «самозванцы» упрекают себя, что приложили недостаточно сил, что могли выполнить задачу лучше. Еще на этапе планирования работы они испытывают сомнения и страх.
Ирина Бабкина
Медицинский психолог

Как проявляется синдром самозванца

Выделяется три основных признака синдрома самозванца:

  • внутренний обман. Например, работник претендует на вышестоящую должность, но не решается заявить об этом, потому что считает себя недостойным, занижает собственные способности, боится;

  • страх разоблачения. Он проявляется в мыслях вроде таких: «Я сделал работу раньше срока, вдруг она выполнена неправильно, плохо. Все поймут, что я плохой эксперт, осудят меня»;

  • сложности в оценке собственных заслуг. Человек не может поверить в свои способности. Все заслуги он воспринимает как случайность или удачу.

У таких людей даже в минуты отдыха происходит самокопание и оценка собственных сил. Развивается излишняя тревожность, беспокойство и неуверенность.
Ирина Бабкина
Медицинский психолог

Причины возникновения

У синдрома самозванца есть несколько причин возникновения:

  • отсуствие благодарности в ответ. Все люди нуждаются в похвале от родителей, близких, учителей, начальников. Если ее нет, они начинают думать, что их труд бесполезен, непрофессионален и никому не нужен;

  • сложности с оценкой собственного труда. Например, людям творческих профессий (фотографам, художникам или сценаристам) сложно отследить, сколько работы они сделали, так как один заказ может растянуться на несколько месяцев. Они не могут оценить свою работу самостоятельно;

Мать ругает ребенка
Фото Choreograph/istockphoto.com

  • воспитание. Если ребенка в детстве часто сравнивали с кем-то или приводили в пример достижения других детей, во взрослой жизни он продолжит это делать уже сам;

  • социальные сети. В интернете полно историй успешных людей, которые показывают свои достижения (не всегда правдивые). Человек начинает сравнивать себя и обесценивать.

Синдрому самозванца чаще всего подвержены тревожные, неуверенные в себе люди, которые волнуются по пустякам и страдают излишним перфекционизмом.
Ирина Бабкина
Медицинский психолог

Как побороть синдром самозванца

Синдром самозванца влияет на качество жизни и на карьерный рост. Если человек чувствует неуверенность в себе, тревожность и сомневается в собственном успехе, вот несколько советов, как с этим справиться:

  • перестать сравнивать себя с другими. Оценивать только себя, свои достижения и успехи;

  • учиться только у профессионалов. Постоянное повышение квалификации, развитие, самосовершенствование еще никому не мешало, однако обучаться лучше у людей, которые действительно что-то умеют и знают;

  • получать обратную связь. Можно попросить начальника, клиента или заказчика оценить работу, оставить комментарии или пожелания;

Девушка ведет дневник
Фото FreshSplash/istockphoto.com

  • сконцентрироваться на собственных достижениях. Составить список собственных заслуг, сохранить положительные отзывы о работе. Когда возникнут сомнения в своих силах, посмотреть на этот список;

  • научиться принимать неудачи. Любая конструктивная критика несет в себе здравое зерно. Следует прислушиваться к ней, учитывать мнение авторитетных профессионалов;

  • обратиться к психологу. Если синдром самозванца мешает спокойно жить, следует пройти курс психотерапии.

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