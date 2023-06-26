Сколько нужно ездить на велосипеде, чтобы похудеть

Катание на велосипеде — это идеальная тренировка сердечно-сосудистой системы. К тому же велоспорт повышает выносливость, которая пригодится и в обычной жизни. Как и сколько ездить, чтобы похудеть, рассказала Юлия Караваева, тренер-преподаватель по физической культуре.

Как тренироваться

Простая велопрогулка не даст «вау-эффекта». Для значительных результатов необходимо использовать ВИИТ — высокоинтенсивную интервальную тренировку. Это чередование интенсивных интервалов и периодов отдыха. При правильно спланированном занятии жировые отложения «горят» не только во время, но еще и несколько дней после тренировки.

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На сколько можно похудеть

Продолжительность ВИИТ-тренировки составляет 30-45 минут вместе с разминкой. В таком формате могут заниматься даже очень занятые люди. Для лучшего эффекта тренироваться нужно три раза в неделю.

Высокоинтенсивные интервальные велотренировки подходят и новичкам в спорте, поскольку нагрузку можно подобрать индивидуально. Периоды для отдыха позволяют восстановить дыхание и пульс, а также позволяют продолжать тренировку без перегрузок.

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У тренировок есть еще приятные бонусы: лицо и тело без отеков, свежий вид и отсутствие гипоксии (недостатка кислорода в организме). Все это благодаря интенсивным вращениям, которые усиливают кровоток и ускоряют движение лимфы.

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