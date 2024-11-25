7 фраз из 1990-х, которые не поймут зумеры

Девяностые годы закончились четверть века назад, хотя тем, кто застал их, бывает тяжело поверить в то, что это время ушло так давно. Последнее десятилетие двадцатого века началось с резких перемен в умах и жизнях миллионов людей, а они отразили происходящее в языке своего времени. Мы собрали для вас несколько сленговых слов и выражений из 1990-х, непонятных новому поколению, чтобы помочь одним вспомнить, а другим открыть для себя, частички этого сложного, но яркого периода.

Это какая-то Санта-Барбара

Американский сериал «Санта-Барбара», известный своей продолжительностью, стал одной из первых мыльных опер, показанных по российскому ТВ. Хотя пик его популярности в США пришелся на 1980-е гг., российский зритель увидел его только после падения «железного занавеса». В итоге место действия сериала стало нарицательным и выражение «это какая-то Санта-Барбара» стало применяться в случаях, когда любовные переживания в отношениях двух людей пересекают все разумные рамки и становятся очень запутанными.

Такая аналогия возникла потому, что для сериала было снято 2137 серий, и за это время все главные герои успели поперевлюбляться друг в друга, почти каждый из них успел побывать в коме, а актерский состав неоднократно менялся.

Удар ниже пейджера

Еще одно расхожее выражение, бывшее в употреблении в 1990-е гг. С фразеологизмом «удар ниже пояса» знакомы более-менее все зумеры, или, по крайней мере, они догадываются, что это означает. Но выражение «удар ниже пейджера» вызовет у них явное недопонимание, потому что они незнакомы с этим допотопным устройством.

По сути, обе фразы являются синонимами, так как гаджет в то время чаще всего закрепляли на боку, и «удар ниже пейджера» был настолько же чувствительным и болезненным, как и «удар ниже пояса».

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Забить стрелку, следить за базаром, перетереть тему

1990-е были не только свободными, но и «лихими». Множество выражений в те годы вошло в бытовую речь именно по причине расцвета криминала в России. Поскольку, современная молодежь живет в более мирное время, то многий тюремный и криминальный сленг им непонятен.

Выражения «забить стрелку» (назначить встречу), «следить за базаром» (нести ответственность за сказанное), «перетереть тему» (что-то обсудить) постепенно выходят из обихода современного россиянина. Молодежь сейчас направлена на саморазвитие и достижение успеха легальными способами. И можно только порадоваться тому, что зумеры все меньше используют такую низкую лексику.

Десять минут десятого

Удивительно, но современному поколению крайне трудно определить время по часам со стрелками. С появлением смартфонов и постепенной цифровизацией нашей жизни часы окончательно приняли электронный вид, а циферблат перестал быть обязательной частью повседневности. Молодые люди, конечно, покупают подобные архаичные часы, но зачастую даже не знают, как перевести на них время.

Если спросить у зумера, сколько сейчас времени, скорее всего, он ответит вам: «двадцать один сорок пять», но никак не «без четверти десять». Подобное выражение может ввести современного молодого человека в ступор, так как он не поймет, что в данном случае четверть — это одна четвертая часа, то есть 15 минут.

Ширпотреб

В связи с либерализацией экономики в 1990-е гг. на российские рынки хлынул мощнейший поток товаров, как западных, так и восточных. Естественно, не все из них отличались высоким качеством и в обиходе стало распространено понятие «ширпотреб». Так в Советском Союзе сокращенно называли товары широкого потребления. Ассоциации с качеством той продукции были не в пользу советских производителей, поэтому в 1990-е гг. это понятие приобрело исключительно негативный оттенок и стало синонимом некачественных товаров, в основном, из Китая.

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Петросянить

Старшее поколение прекрасно знает легендарного Евгения Вагановича Петросяна, советского, а затем и российского артиста эстрады и юмориста. Расцвет его карьеры пришелся на 1990-е гг. и, поскольку его юмор всегда был направлен на широкие массы, то и шутки Евгения Вагановича отличались простотой и незамысловатостью.

Однако именно благодаря этому имя Петросяна стало нарицательным, и в русском языке образовался отдельный глагол «петросянить», то есть шутить постоянно и при этом не особо смешно. Современное поколение несколько отдалилось от того юмора и теперь среди молодежи больше популярна стендап-комедия, чем актерские репризы и скетчи старой школы.

Атас! и Шухер!

Слова «Атас» и «Шухер», являющиеся синонимами русского слова «Караул», редко используются зумерами для поднятия тревоги и со временем начинают забываться, что хорошо, так как эти слова также пришли к нам из «блатного мира». Слово «Атас» имеет французское происхождение от attention (то есть внимание). Видимо, поначалу у «образованных» жуликов это слово звучало с французским прононсом, «атанс», а потом чуждый русскому языку назальный элемент ушел.

А «шухер» это слово идишского происхождения, в Израиле оно означает черный цвет и читается как «шахор». Это слово раньше использовали преступники, называя так городовых, как правило, носивших форму черного цвета. Естественно, городовой всегда нес опасность для бандитов и со временем это слово стало использоваться для поднятия тревоги, что и стало причиной его вхождения в бытовую лексику 1990-х гг.