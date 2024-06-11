Какие солнечные и лунные затмения будут в 2024 году

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Затмения с древних времен привлекали внимание не только ученых-астрономов, но и обычных людей, которые верили в магическую природу этих явлений. Рассказали обо всех затмениях, которые были и будут в 2024 году.
Тип: полутеневое лунное затмение.
Затмение 25 марта относится к типу полутеневых. Все объекты, находящиеся перед источником света, отбрасывают два вида тени: темную центральную и более светлую, рассеянную. Когда Земля находится между Солнцем и Луной, которая попадает в зону полутени, происходит такое затмение.
Полутеневые затмения трудно увидеть. Чаще всего они выглядят как едва заметное ослабление яркости Луны.
Лунное затмение 25 марта можно было увидеть на всей территории США, Южной Америки и Канады, Великобритании, в Западной Европе, большей части Африки, Северной и Восточной Азии, западной части Австралии, Арктики и Антарктиды.
Тип: полное солнечное затмение.
8 апреля 2024 года произошло полное солнечное затмение, которое назвали Большим Североамериканским затмением. Его наблюдали жители Мексики, США и Канады, а также некоторых островных государств Океании. Полное солнечное затмение происходит, когда Луна полностью закрывает Солнце. Небо темнеет, как на рассвете или в сумерках.
Тип: частное лунное затмение.
Когда Луна частично закрыта тенью от Земли, то это частное затмение. Такое явление 18 сентября можно будет наблюдать с территории США, Австралии и Восточной Азии, на самом западе Европы и Африки.
Тип: кольцевое солнечное затмение.
Полные солнечные затмения происходят, когда Луна располагается точно между Землей и Солнцем. Так спутник отбрасывает свою тень на нашу планету. В отличие от полного солнечного затмения, кольцевое происходит, когда Луна находится немного дальше от Земли. Таким образом тень Луны не полностью блокирует солнечный свет и вокруг нее видно кольцо солнечного света.
Если вы хотите увидеть солнечное затмение, вам нужно подготовиться. Никогда не смотрите прямо на солнце. Это чревато серьезными травмами сетчатки и даже необратимой слепотой.
Чтобы посмотреть на солнечное затмение, используйте специальные очки. Это картонная оправа, в которую вставлены линзы с солнечными фильтрами.
Лунные затмения можно наблюдать как невооруженным глазом, так и в бинокль или телескоп.
С точки зрения астрологии, затмения — это значимые события, во время которых жизнь человека может круто измениться. Например, считается, что именно в этот день могут прийти важные новости о повышении по службе, чьей-то свадьбе, рождении ребенка. Кроме того, затмения часто означают поворотные моменты: что-то заканчивается и начинается нечто новое. Поэтому астрологи рекомендуют не бояться браться за новые проекты в это время.
Также в день затмения стоит делать свой график более гибким, так как высока вероятность возникновения непредвиденных обстоятельств. Впрочем, у непредсказуемости есть положительная сторона. Вы можете превзойти ожидания окружающих о ваших возможностях и неожиданно достичь успеха в сферах, где вы раньше испытывали трудности.
По мнению астрологов, в этот день лучше избегать ультиматумов и не быть категоричным. Если вы испытываете проблемы в отношениях и хотите серьезно поговорить с партнером, то лучше перенести разговор на другое время. Во время затмений люди испытывают повышенную эмоциональность (особенно если это затмение лунное), поэтому есть риск наговорить друг другу лишнего.