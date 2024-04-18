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Созависимые отношения: что это, признаки, как из них выйти, треугольник Карпмана
Хобби и развлечения

Сегодня, 06:00

6 мин.

Что такое созависимые отношения и как из них выйти: рассказывает психолог

Мария Маковей
Автор
Ирина Бабкина
Медицинский психолог
Девушка кричит на парня
Фото fizkes/istockphoto.com
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Вместе с медицинским психологом Ириной Бабкиной разобрались, что такое созависимые отношения, чем они опасны и как отличить несчастливый союз от созависимости.

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Что такое созависимые отношения

Созависимые отношения — это отношения, где два человека зависят друг от друга в эмоциональном, психологическом и физическом планах. Один стремится полностью контролировать эмоции и поведение партнера, также позволяет такие действия по отношению к себе.

Ревнивый парень требует объяснений от девушки
Фото Dima Berlin/istockphoto.com

Часто в созависимость попадают люди, которые хотят помочь близким избавиться от алкогольной или наркотической зависимости. Они погружаются в мир заботы о другом, абсолютно забыв о себе. Появляется неосознанный страх, что в его помощи перестанут нуждаться.

Созависимыми могут быть не только партнеры, но и друзья, родственники и даже коллеги.
Ирина Бабкина
Медицинский психолог

Признаки созависимых отношений

В здоровых отношениях партнеры опираются на мнение друг друга, советуются и стараются принимать какие-либо решения сообща. Союз основан на взаимности и уважении, имеет совершенно прозрачные и заранее оговоренные цели, а также включает в себя ответственность за ранее взятые обязательства.

В созависимой паре кто-то идет против своих желаний, действует во вред себе, стремится контролировать действия, эмоции и чувства другого. И позволяет таким же образом влиять и на свою жизнь.

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К самым очевидным и распространенным признакам созависимых отношений можно отнести:

  • Ревность, недоверие и тотальный контроль. Чаще всего такие чувства скрываются под фразами «Я хочу сделать как лучше», «Это все ради тебя и наших отношений».

  • Страх настоящих эмоций. Связан с убеждением, что «я покажу себя таким, какой есть, и меня бросят».

  • Отрицание одиночества. Возникает чувство вины, что человек проводит время без второй половины.

  • Перекладывание ответственности. Проявляется в таких фразах: «Ты меня отвлекла, ты виновата, что я испортил новый ковер», «Не я, а ты виноват, что мы опоздали в кино».

  • Желание изменить партнера, его привычки или изменить себя, чтобы угодить второй половине.

  • Чрезмерная тревожность, когда девушка или парень не отвечает на звонки и сообщения дольше обычного.

  • Манипуляции, скандалы, отсутствие прямых разговоров и обсуждений.

  • Отсутствие личных границ.

Созависимые люди не видят границ между собственной личностью и личностью партнера. Они хотят сформировать собственное «я» заведомо проигрышным способом — через «прилипание» к другому.
Ирина Бабкина
Медицинский психолог

Почему человек попадает в созависимые отношения

Не зря говорят, что все проблемы взрослых людей идут из детства. В созависимых отношениях главный двигатель их развития — не любовь, а привязанность и страхи: остаться одному, быть брошенным, стать неинтересным.

Пара ссорится
Фото fizkes/istockphoto.com

Обычно такие состояния присущи тем личностям, которые выросли в дисфункциональных семьях, где:

  • люди с детства подвергались эмоциональному или физическому насилию, наблюдали его;

  • их эмоциональные потребности игнорировали, любые выражения собственного «я» пресекали, высмеивали;

  • на детей перекладывали чужую ответственность, например через фразу: «Смотри, до чего ты довел бабушку! У нее теперь болит сердце из-за тебя!»;

  • обесценивали их детские проблемы. Родители погружали в мир «взрослых» забот: финансовых, сексуальных, семейных. Собственные проблемы стали казаться детям ничтожными.

Людям из таких семей тяжело сепарироваться, их личные границы размыты, а собственное «я» остается несформированным.
Ирина Бабкина
Медицинский психолог

Кроме того, созависимость развивается у ребенка, который с детства ухаживал за кем-то: за младшим братом или сестрой, хронически больным родственником. Роль опекуна приводит к тому, что с раннего возраста малыш уже пренебрегал собственными желаниями и чувствами ради других, не ожидая благодарности.

Как строятся созависимые отношения

Созависимые отношения выстраиваются по принципу драматического треугольника Карпмана. Это ролевая модель (равнобедренного треугольника), где каждая из сторон играет определенную роль: Жертвы, Спасателя и Преследователя.

Как любой роли, им присущи определенные реакции и поведенческие черты:

  • Жертва. Считает себя самой несчастной на Земле, обиженной и обделенной. Не желает брать ответственность за собственную жизнь, ждет, что кто-то придет и решит все ее проблемы.

  • Спасатель. Приходит и решает проблемы Жертвы. Делает это из-за желания почувствовать себя нужным, а не по доброте душевной. Помогает так, как считает нужным, чаще даже во вред Жертве. Ему нравится ощущать, что Жертва зависима от него. Если не получается помочь, испытывает чувство вины.

  • Преследователь. Критикует Жертву и Спасателя. Любит воспитывать, испытывает приятные эмоции от ощущения, что он «превосходит» остальных. Любит поучать, обесценивать, игнорировать. Но при этом все контролировать.

Каждая роль дарит чувство безопасности, в котором остро нуждаются люди, выросшие в деструктивных, токсичных семьях.
Ирина Бабкина
Медицинский психолог

Последствия созависимых отношений

Часто созависимые отношения приводят к появлению депрессии. Длительная созависимость усложняет процесс самоидентификации, распознавания собственных желаний и умения устанавливать личные границы.

Недопонимание в паре
Фото Prostock-Studio/istockphoto.com

Также в созависимых парах возникают серьезные конфликты, которые могут привести к ужасным последствиям, например физическим увечьям.

Как выйти из созависимых отношений

Если вы заметили, что находитесь в созависимых отношениях, начните вести дневник. Записывайте в него ситуации и эмоции, а через время проанализируйте их.
Ирина Бабкина
Медицинский психолог

Чтобы сделать первый шаг на пути избавления от созависимости, следует ответить на следующие вопросы:

  • Что заставляет меня оставаться в этих отношениях?

  • Какие потребности я пытаюсь закрыть за счет партнера?

  • Могу ли я закрыть эти потребности другими способами?

  • Какие правила в жизни есть для меня? Следую ли я им?

  • Часто ли я делаю что-то против своей воли? Боюсь ли я партнера?

Не стесняйтесь обратиться к психологу за помощью. Если оба партнера заинтересованы в избавлении от созависимости, следует пройти парную терапию.
Ирина Бабкина
Медицинский психолог
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