Вещи, которые нужно взять, если вы едете за границу. Обязательный чек-лист

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Недостаточно внимательный подход к сбору багажа в заграничное путешествие или неопытность в этом вопросе могут повлечь за собой как испорченный отпуск, так и более серьезные проблемы. Как этого избежать и что обязательно нужно учесть при сборах, рассказала путешественница, автор блога «Улетевшая» Екатерина Антонова.
Это первое, о чем надо позаботиться.
Для перелета и заселения в отель понадобится именно он. Обязательно проверьте срок действия паспорта, в некоторых странах могут возникнуть проблемы на таможне, если до его окончания менее шести месяцев.
Он тоже будет не лишним. В случае, если вы летите с длительной пересадкой в России и вам требуется провести ночь в отеле или хостеле, то заселение для граждан РФ возможно только по гражданскому паспорту. А еще его в редких случаях, но могут спросить на таможне.
Если вы собираетесь в поездку на машине или планируете арендовать ее на месте, стоит заранее позаботиться о международных правах. Не во всех странах действуют российские.
На самом деле, это не совсем удостоверение, а просто официально заверенный перевод ваших прав на несколько языков. Он применяется только совместно с российскими правами и не действует как самостоятельный документ.
С российским удостоверением можно управлять машиной за рубежом в странах-участницах Венской конвенции.
Без нее лучше границу не пересекать. В России вы находитесь под защитой ОМС, а за границей — вы беззащитны. Без нее вы будете вынуждены оплачивать любое обращение в клинику. А расценки для граждан других стран обычно заоблачные.
Вот для примера ситуация, которая случилась с моим знакомым в марте 2023 года на острове Панган (Таиланд): потерял сознание без всяких на то предпосылок. Скорая забрала, поставили капельницу, сделали МРТ, взяли анализы крови — всего он находился в клинике двое суток. Счет составил 800 000 рублей. Стоимость полностью покрыла страховая компания.Екатерина АнтоноваПутешественница
Купить страховку можно либо на сайте компаний, либо на сервисах, где удобно сравнивать предложения от всех поставщиков услуги. Если вы летите не самостоятельно, а туром, то эти заботы обычно берет на себя туроператор.
Большинство путешественников уже в курсе, что расплатиться в кафе, отеле, магазине теперь непросто. К оплате не принимаются карты российских банков. В этой связи вам следует ознакомиться в сети с возможными формами оплаты в стране прилета.
Можно поискать информацию в чатах соотечественников в «Телеграме». Для этого, например, вводите название страны, в которую планируете визит и добавляете слово «форум».
Если есть карта зарубежного банка — идеально. Нет — узнайте работает ли на территории «Золотая Корона», выводить через нее средства несложно. Либо берите наличные. Доллары нового образца. Старые берут по плохому курсу. Евро купюрами по 100, 200 и 500 не везде примут.
Аптечку я всегда вожу с собой. Как показала практика, не во всех странах есть нужные лекарства. И даже попытки найти аналог по действующему веществу не всегда приводили к успеху. Да и бегать в поисках аптеки с зубной болью или отравлением тоже не очень-то хочется.Екатерина АнтоноваПутешественница
Обязательно берите с собой лейкопластыри. Так как в погоне за впечатлениями, да еще и в новых сандалиях, купленных в отпуск, запросто можно нажить мозоли.
К слову, об отравлениях. Нежелательно есть незнакомую еду или в незнакомом месте перед вылетом. Перелет в состоянии отравления может стать настоящей пыткой. На борту лекарств обычно нет, потому «помоги себе сам» — возьмите медикаменты с собой.
Чтобы долгий перелет был комфортным, можно взять с собой подушку для путешествия, беруши (к слову, они могут пригодиться и на отдыхе), маску для сна.
Приехать на тропический пляж, найти красивую локацию для съемок и остаться с разряженным телефоном — это очень обидно. Поэтому из вещей, которые делают путешествие комфортным, первенство я бы отдала пауэрбанку. Если вас двое, лучше брать с емкостью на 20000 ампер и несколькими разъемами, чтобы заряжать одновременно два телефона.
Для тех, кто летит один или не хочет разногласий с партнером, который не любит быть в роли фотографа, рекомендую приобрести трипод. Сейчас представлен большой выбор моделей с различным функционалом: он может выполнять роль селфи-палки, штатива, крепиться на ствол дерева.
Как правило, солнцезащитные средства можно легко купить и на месте. Однако, пока вы будете добираться до аэропорта, можно успеть сгореть. Советуем взять небольшую баночку спрея или крема с собой в ручную кладь. Флакон должен быть не больше 100 мл.
Я месяцами нахожусь в дороге, меняя одну страну на другую, поэтому не вожу с собой много одежды: пара футболок и шорт, два сарафана, купальник, сандали, кроссовки. На прохладную погоду — мягкий костюм.Екатерина АнтоноваПутешественница
Если в теплых странах вы планируете провести пару недель и летите пакетным туром, не планируя перемещаться из города в город, можно разгуляться и взять с собой наряды для ярких фото, удобную одежду на экскурсии, кофту на прохладный вечер.
Не лишним точно будут головные уборы для защиты от солнца: бейсболка и/ или шляпа. Со мной всегда тонкий платок или палантин — выручает, когда надо зайти в мечеть, когда дует ветер или обгорели плечи, от дождя и ветра, если решите прокатиться в арендованном кабриолете, тоже пригодится. А к платку и шляпе, конечно, нужны солнцезащитные очки. Хотя я предпочитаю обходиться без них — картинка ярче.Екатерина АнтоноваПутешественница
Все это умещается в рюкзачок, который обычно проходит в ручную кладь.
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