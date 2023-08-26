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Сегодня, 19:00

5 причин поехать в Стамбул осенью

Елена Шелехова
Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий
Проверка фактов
Проверка фактов

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Молодая девушка позирует на фоне Стамбула
Фото istockphoto.com/ozgurdonmaz
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Ищете варианты для осенних поездок? Рассказываем, чем прекрасен Стамбул в этот сезон. В статье вы не увидите описания популярных достопримечательностей и туристических маршрутов, информацию о которых легко найти в интернете, — мы поделимся личным опытом и секретами, благодаря которым вы точно влюбитесь в этот турецкий город.

Как добраться

Для путешествия в Стамбул туристу из России понадобится только загранпаспорт. На территории страны можно находиться в течение 60 дней. Все ограничения по COVID-19 в Турции сняты.

Из Москвы в Стамбул летают регулярные прямые рейсы. Цены на билеты туда-обратно в сентябре начинаются от 20 000 рублей, в пути проведете чуть больше пяти часов.

Самолеты прилетают в один из двух аэропортов, Istanbul Havalimani (IST) или Sabiha Gokcen (SAW). Оба находятся примерно в 40 км от Стамбула, добраться до города легко на автобусе или такси. Если предпочитаете такси, лучше заранее скачайте приложения Uber или BiTaxi, так поездка будет выгоднее.

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Причина 1. Поймать прекрасную погоду

Осень считается одним из лучших сезонов, чтобы приехать сюда, — еще весна, но где весной плохо? А вот осень во многие города приносит дожди и похолодание. Но только не в Стамбул! В сентябре тут настоящий бархатный сезон, когда кажется, что лето не закончилось: термометр показывает около +25°C, да и купаться на пляжах Мраморного моря вполне комфортно.

Первая прохлада приходит с октябрем, когда температура снижается до +20°C, а деревья в скверах и парках окрашиваются в желтые, оранжевые и красные цвета. Гулять в это время по городу или любоваться им с борта катера, плывущего по Босфору, — настоящее удовольствие.

Вид на Босфор
Фото Cindy Miller Hopkins, Global Look Press

Ноябрь же тут считается самым нетуристическим месяцем, а значит, вы можете рассчитывать на то, что цены на отели ощутимо снизятся. Чего не сказать о температуре воздуха: она в ноябре по-прежнему сильно выше нуля, около +16°C. Самое время отправляться на экскурсии и осматривать достопримечательности: очередей в популярных музеях нет.

Причина 2. Погулять по красивым паркам

Осенью стамбульская природа особенно прекрасна. Парки очаровывают яркими красками, прозрачным воздухом и звенящей тишиной. Одной из самых популярных локаций для неспешных осенних прогулок считается Белградский лес (Belgrad Ormani) — огромная зеленая зона в 20 км от центра города. В ее состав входят одиннадцать отдельных парков, в которых проложены дорожки для пешеходов и велосипедистов, есть пруды и озера, старинные акведуки и зоны для пикника.

Еще одно классное зеленое местечко, уже прямо в центре Стамбула, недалеко от дворцового комплекса Долманбахче — парк Мачка (Macka Parki) с аллеями и фонтанами. Тут живет множество местных кошек, для которых даже установлены специальные домики и кормушки.

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Ну, а про парки Гюльхане, Йылдыз, Эмирган и Миниатюрк долго говорить не будем — информация об их красотах и достопримечательностях есть в любом путеводителе. В общем, выбирайте место по душе и отправляйтесь ловить осеннее солнышко.

Причина 3. Обойти все лучшие хаммамы

Слово «хаммам» переводится с арабского как «горячее место» — и летом они, конечно, все равно полны посетителей. Но выходить после +55°C в июльские или августовские +30°C не слишком приятно. Другое дело осень: в это время можно запланировать целый тур по лучшим баням Стамбула. А их в городе десятки, причем некоторые находятся в старинных зданиях и являются настоящими достопримечательностями. Например, один из самых популярных, Хюррем Султан хаммам (Hurrem Sultan Hamami), был построен в 1557 году по приказу той самой знаменитой супруги Сулеймана I. А сам великий султан мылся в Хаммаме Сулеймание (Suleymaniye Hamami) — и вы тоже можете, баня в роскошном старинном здании работает до сих пор.

Хаммам Кагалоглу
Фото imagesandstories/blickwinkel, Global Look Press

Включите в свой список еще Кагалоглу (Cagaloglu Hamami), Али Паша (Kilic Ali Pasa Hamami) и Чемберлиташ (Cemberlitas Hamami). А вообще, если вам близка банная культура, советуем подробно изучить отзывы в интернете и составить собственный маршрут — точно не пожалеете.

Причина 4. Перепробовать весь местный стритфуд

Согласитесь, в жару есть не слишком-то хочется. А вот осень — отличное время для гастротура. Прогуливаясь по городу, не пренебрегайте местным стритфудом: попробуйте симит (бублик с кунжутом), ислак гамбургер (бургер с рубленым мясом и большим количеством соуса), кумпир (запеченный картофель со сливочным маслом, сыром и разными начинками) и дюрум (что-то вроде нашей шаурмы). Вегетарианцам придутся по вкусу чи-кефте — острые котлетки из булгура и томатной пасты. А еще с сентября по ноябрь на каждом углу продают жареные каштаны.

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Осень в Стамбуле считается рыбной порой: в это время года можно отведать свежайшие дары Черного и Мраморного морей. Настоятельно рекомендуем попробовать балык экмек — лепешку с жареной скумбрией и овощами. Один из лучших вариантов этого стритфуда ищите в районе пристани Эминеню: практически в любой забегаловке у Галатского моста будет вкусно.

Причина 5. Попасть на интересные мероприятия

Этой осенью в Стамбуле будет чем заняться — помимо традиционных экскурсий и прогулок по красивым местам. Например, в середине сентября, с 14 по 17 число, в городе понравится кофеманам: в эти дни пройдет традиционный фестиваль кофе Istanbul Coffee Festival, на который съедутся лучшие бариста со всего мира. Обещают дегустации, конкурсы, семинары, мастер-классы и концерты. В этом году он состоится в районе Бейоглу.

Турецкий кофе переливают из турки в чашку
Фото istockphoto.com/EKIN KIZILKAYA

Тем, кто интересуется современным искусством, стоит приехать в Стамбул в период с 16 по 21 сентября: в это время тут пройдет ежегодная выставка Contemporary Istanbul. Можно будет посмотреть на работы как начинающих, так и известных художников.

А в ноябре у вас есть шанс пробежать единственный в мире маршрут, проходящий по двум континентам. Стамбульский марафон состоится 5 ноября. Если на забег длиной в 42 км вы не готовы, можно зарегистрироваться на более скромную дистанцию в 15 км. Все подробности ищите на официальном сайте.

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