5 причин поехать в Стамбул осенью

Ищете варианты для осенних поездок? Рассказываем, чем прекрасен Стамбул в этот сезон. В статье вы не увидите описания популярных достопримечательностей и туристических маршрутов, информацию о которых легко найти в интернете, — мы поделимся личным опытом и секретами, благодаря которым вы точно влюбитесь в этот турецкий город.

Как добраться

Для путешествия в Стамбул туристу из России понадобится только загранпаспорт. На территории страны можно находиться в течение 60 дней. Все ограничения по COVID-19 в Турции сняты.

Из Москвы в Стамбул летают регулярные прямые рейсы. Цены на билеты туда-обратно в сентябре начинаются от 20 000 рублей, в пути проведете чуть больше пяти часов.

Самолеты прилетают в один из двух аэропортов, Istanbul Havalimani (IST) или Sabiha Gokcen (SAW). Оба находятся примерно в 40 км от Стамбула, добраться до города легко на автобусе или такси. Если предпочитаете такси, лучше заранее скачайте приложения Uber или BiTaxi, так поездка будет выгоднее.

Причина 1. Поймать прекрасную погоду

Осень считается одним из лучших сезонов, чтобы приехать сюда, — еще весна, но где весной плохо? А вот осень во многие города приносит дожди и похолодание. Но только не в Стамбул! В сентябре тут настоящий бархатный сезон, когда кажется, что лето не закончилось: термометр показывает около +25°C, да и купаться на пляжах Мраморного моря вполне комфортно.

Первая прохлада приходит с октябрем, когда температура снижается до +20°C, а деревья в скверах и парках окрашиваются в желтые, оранжевые и красные цвета. Гулять в это время по городу или любоваться им с борта катера, плывущего по Босфору, — настоящее удовольствие.

Фото Cindy Miller Hopkins, Global Look Press

Ноябрь же тут считается самым нетуристическим месяцем, а значит, вы можете рассчитывать на то, что цены на отели ощутимо снизятся. Чего не сказать о температуре воздуха: она в ноябре по-прежнему сильно выше нуля, около +16°C. Самое время отправляться на экскурсии и осматривать достопримечательности: очередей в популярных музеях нет.

Причина 2. Погулять по красивым паркам

Осенью стамбульская природа особенно прекрасна. Парки очаровывают яркими красками, прозрачным воздухом и звенящей тишиной. Одной из самых популярных локаций для неспешных осенних прогулок считается Белградский лес (Belgrad Ormani) — огромная зеленая зона в 20 км от центра города. В ее состав входят одиннадцать отдельных парков, в которых проложены дорожки для пешеходов и велосипедистов, есть пруды и озера, старинные акведуки и зоны для пикника.

Еще одно классное зеленое местечко, уже прямо в центре Стамбула, недалеко от дворцового комплекса Долманбахче — парк Мачка (Macka Parki) с аллеями и фонтанами. Тут живет множество местных кошек, для которых даже установлены специальные домики и кормушки.

Ну, а про парки Гюльхане, Йылдыз, Эмирган и Миниатюрк долго говорить не будем — информация об их красотах и достопримечательностях есть в любом путеводителе. В общем, выбирайте место по душе и отправляйтесь ловить осеннее солнышко.

Причина 3. Обойти все лучшие хаммамы

Слово «хаммам» переводится с арабского как «горячее место» — и летом они, конечно, все равно полны посетителей. Но выходить после +55°C в июльские или августовские +30°C не слишком приятно. Другое дело осень: в это время можно запланировать целый тур по лучшим баням Стамбула. А их в городе десятки, причем некоторые находятся в старинных зданиях и являются настоящими достопримечательностями. Например, один из самых популярных, Хюррем Султан хаммам (Hurrem Sultan Hamami), был построен в 1557 году по приказу той самой знаменитой супруги Сулеймана I. А сам великий султан мылся в Хаммаме Сулеймание (Suleymaniye Hamami) — и вы тоже можете, баня в роскошном старинном здании работает до сих пор.

Фото imagesandstories/blickwinkel, Global Look Press

Включите в свой список еще Кагалоглу (Cagaloglu Hamami), Али Паша (Kilic Ali Pasa Hamami) и Чемберлиташ (Cemberlitas Hamami). А вообще, если вам близка банная культура, советуем подробно изучить отзывы в интернете и составить собственный маршрут — точно не пожалеете.

Причина 4. Перепробовать весь местный стритфуд

Согласитесь, в жару есть не слишком-то хочется. А вот осень — отличное время для гастротура. Прогуливаясь по городу, не пренебрегайте местным стритфудом: попробуйте симит (бублик с кунжутом), ислак гамбургер (бургер с рубленым мясом и большим количеством соуса), кумпир (запеченный картофель со сливочным маслом, сыром и разными начинками) и дюрум (что-то вроде нашей шаурмы). Вегетарианцам придутся по вкусу чи-кефте — острые котлетки из булгура и томатной пасты. А еще с сентября по ноябрь на каждом углу продают жареные каштаны.

Осень в Стамбуле считается рыбной порой: в это время года можно отведать свежайшие дары Черного и Мраморного морей. Настоятельно рекомендуем попробовать балык экмек — лепешку с жареной скумбрией и овощами. Один из лучших вариантов этого стритфуда ищите в районе пристани Эминеню: практически в любой забегаловке у Галатского моста будет вкусно.

Причина 5. Попасть на интересные мероприятия

Этой осенью в Стамбуле будет чем заняться — помимо традиционных экскурсий и прогулок по красивым местам. Например, в середине сентября, с 14 по 17 число, в городе понравится кофеманам: в эти дни пройдет традиционный фестиваль кофе Istanbul Coffee Festival, на который съедутся лучшие бариста со всего мира. Обещают дегустации, конкурсы, семинары, мастер-классы и концерты. В этом году он состоится в районе Бейоглу.

Фото istockphoto.com/EKIN KIZILKAYA

Тем, кто интересуется современным искусством, стоит приехать в Стамбул в период с 16 по 21 сентября: в это время тут пройдет ежегодная выставка Contemporary Istanbul. Можно будет посмотреть на работы как начинающих, так и известных художников.

А в ноябре у вас есть шанс пробежать единственный в мире маршрут, проходящий по двум континентам. Стамбульский марафон состоится 5 ноября. Если на забег длиной в 42 км вы не готовы, можно зарегистрироваться на более скромную дистанцию в 15 км. Все подробности ищите на официальном сайте.

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