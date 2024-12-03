Старый Новый год: история и традиции

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Новый год — особенный праздник для каждого россиянина. Это время построения надежд и возможность начать все заново. Но многие люди в нашей стране празднуют еще и старый Новый год, причем делают спустя почти две недели после обычного. Окунемся в историю и узнаем, как возникло это уникальное торжество и как его отмечают сегодня.
Старый Новый год отмечается в ночь с 13 на 14 января по григорианскому календарю, который используется сейчас. Но в Российской империи действовал юлианский календарь, более неточный. По нему (из-за несоответствия юлианского года и астрономического) раз в 128 лет накапливается ошибка в одни сутки.
Григорианский календарь более точен. По нему год отстает от астрономического всего на 24 секунды, и разница в одни сутки образуется лишь раз в 3270 лет. Этот календарь был введен в Европе еще в конце XVI века, но в России еще долго продолжал действовать юлианский.
После прихода к власти большевики решили устранить разницу между Россией и остальным миром. 14 февраля 1918 года страна перешла на новую систему. В 2025 году разница между григорианским и юлианским календарями составит тринадцать дней.
Русская православная церковь не перешла на новое летоисчисление и продолжила существовать по юлианскому календарю. Из-за этого верующие празднуют Новый год не в ночь с 31 декабря на 1 января, а в ночь с 13 января на 14-е.
По той же причине Рождество в России празднуется 7 января, а не 25 декабря, как в остальном мире. Стоит заметить, что такая система действует не во всех православных странах. Например, в Греции Рождество празднуется 25 декабря.
Старый Новый год сейчас празднуют во всех странах, на которые распространяется влияние Русской православной церкви, и в некоторых других — в Марокко, Алжире, Тунисе, Японии. При этом название у этого праздника порой другое — в Сербии и Черногории его называют Малым Рождеством.
Старый Новый год сопровождается своими уникальными традициями.
Это сладкая каша из пшеницы, риса или других злаков, которая символизирует достаток и плодородие в наступающем году.
Обязательно с различными начинками, чаще всего с капустой и мясом. Считается, что чем больше блюд на столе, тем богаче будет год.
Праздник обязательно должен быть с песнями, танцами и весельем. Гости желают друг другу счастья, здоровья и процветания.
Предполагается, что тот, кто посчитает больше всего денег в эту ночь, будет состоятельным в течение всего года.
К друзьям, родственникам и соседям, чтобы поделиться угощениями и хорошим настроением.