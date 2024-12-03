Старый Новый год: история и традиции

Новый год — особенный праздник для каждого россиянина. Это время построения надежд и возможность начать все заново. Но многие люди в нашей стране празднуют еще и старый Новый год, причем делают спустя почти две недели после обычного. Окунемся в историю и узнаем, как возникло это уникальное торжество и как его отмечают сегодня.

Когда отмечают старый Новый год

Старый Новый год отмечается в ночь с 13 на 14 января по григорианскому календарю, который используется сейчас. Но в Российской империи действовал юлианский календарь, более неточный. По нему (из-за несоответствия юлианского года и астрономического) раз в 128 лет накапливается ошибка в одни сутки.

Григорианский календарь более точен. По нему год отстает от астрономического всего на 24 секунды, и разница в одни сутки образуется лишь раз в 3270 лет. Этот календарь был введен в Европе еще в конце XVI века, но в России еще долго продолжал действовать юлианский.

Фото Lilit Amirkhanian, iStock

После прихода к власти большевики решили устранить разницу между Россией и остальным миром. 14 февраля 1918 года страна перешла на новую систему. В 2025 году разница между григорианским и юлианским календарями составит тринадцать дней.

Отношение церкви к старому Новому году

Русская православная церковь не перешла на новое летоисчисление и продолжила существовать по юлианскому календарю. Из-за этого верующие празднуют Новый год не в ночь с 31 декабря на 1 января, а в ночь с 13 января на 14-е.

По той же причине Рождество в России празднуется 7 января, а не 25 декабря, как в остальном мире. Стоит заметить, что такая система действует не во всех православных странах. Например, в Греции Рождество празднуется 25 декабря.

Старый Новый год сейчас празднуют во всех странах, на которые распространяется влияние Русской православной церкви, и в некоторых других — в Марокко, Алжире, Тунисе, Японии. При этом название у этого праздника порой другое — в Сербии и Черногории его называют Малым Рождеством.

Фото Vuk Saric, iStock

Традиции старого Нового года

Старый Новый год сопровождается своими уникальными традициями.

Варить кутью (сочиво)

Это сладкая каша из пшеницы, риса или других злаков, которая символизирует достаток и плодородие в наступающем году.

Печь пирожки и вареники

Обязательно с различными начинками, чаще всего с капустой и мясом. Считается, что чем больше блюд на столе, тем богаче будет год.

Устраивать застолье

Праздник обязательно должен быть с песнями, танцами и весельем. Гости желают друг другу счастья, здоровья и процветания.

Пересчитывать монеты

Предполагается, что тот, кто посчитает больше всего денег в эту ночь, будет состоятельным в течение всего года.

Ходить в гости

К друзьям, родственникам и соседям, чтобы поделиться угощениями и хорошим настроением.