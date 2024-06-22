Стрижка газона по науке: как часто и на какую высоту косить

Ухоженный газон вокруг дома украшает участок, но при этом требует почти что научного подхода. София Белова, консультант отдела «Сад» в гипермаркете по обустройству дома, подсказала несколько важных правил, которые лучше не нарушать. Иначе трава будет плохо расти, а газон потеряет привлекательный внешний вид.

Когда нужно первый раз стричь газон

Первый раз после посадки газон стригут в момент, когда высота травы достигла 7-10 сантиметров. Обычно это происходит уже через 3-4 недели после посева. Важно: прежде чем приступить к стрижке, нужно убедиться, что лезвия газонокосилки остро заточены и не повредят еще нежные корни травы. Иначе образуются пустоты — их придется заново засеивать. При первой стрижке лучше удалить не более 2 сантиметров, чтобы дать траве возможность стать гуще за счет разрастания стебельков. После стрижки обрезки газона убирают. Это поможет избежать загнивания, которое может вызвать болезнь растущих травинок. А вот рулонный газон впервые стригут уже через неделю после настила. К этому времени корни как раз успевают закрепиться в почве, а сама трава вырастает до уровня 6-7 сантиметров.

Как часто нужно косить газон

Активнее всего трава растет в конце весны и в первой половине лета. Поэтому, если хочется, чтобы газон постоянно выглядел идеально ухоженным, стричь его нужно будет часто — раз в неделю. Чуть позже, к середине лета, рост травы немного замедлится, и достаточно будет пройтись по участку с газонокосилкой раз в полторы-две недели.

Однако теплым и одновременно дождливым летом рост может оставаться активным практически до середины августа. При этом следует иметь в виду, что косить сразу после дождя не рекомендуется. Сырая трава тяжелее сухой, потому есть риск повредить механизм газонокосилки. Также мокрая зелень забивает лезвия. И еще: стричь газон чаще, чем раз в неделю, вредно. Слишком частая стрижка травмирует растения, они теряют много влаги.

Какой высоты должна быть трава

Общая рекомендация — поддерживать уровень травы на высоте 5-7 сантиметров. Это подходит для большинства типов газонов: и партерных, и обыкновенных, и спортивных. Однако в более сухом и жарком климате лучше оставлять высоту 10 сантиметров, чтобы уменьшить объем испарения воды из почвы. Если газон скашивается редко, то рекомендуется оставлять высоту до 7-10 сантиметров, чтобы трава не ослабела. Если же стрижете часто, то травинки должны быть примерно 3-5 сантиметров.

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Какую газонокосилку лучше выбрать

В качестве наиболее удобных приспособлений для скашивания газона можно отметить самоходные газонокосилки. Они требуют меньше времени на обслуживание и не зависят от навыков пользователя. С помощью таких моделей можно добиться идеального газона, будто с рекламного постера, но при условии ровного ландшафта участка и небольшого количества садовых объектов.

Если у вас большой участок, от 8 соток, выбирайте бензиновые газонокосилки. Лучше вооружиться агрегатом с большими колесами и мощностью 1900 Вт.

Как альтернативу модели с бензиновым двигателем, которая всем так привычна, можно рассмотреть электрический агрегат с термозащитой на случай перегрева и функцией мульчирования (покрытие почвы слоем защитных и питательных материалов. — Прим. ред.). Такие газонокосилки хороши своим малым весом, высокой проходимостью и большой производительностью.

Для докоса в узких пространствах или около кустов удобно использовать триммеры. При выборе подходящей модели в первую очередь смотрят на мощность электродвигателя: для этого вида инструмента хорошим показателем считается значение в 1000 Вт. Для более лучшего среза понадобится леска с гранями. Важно также, чтобы устройство было безопасным. У качественных моделей триммеров предусмотрена петлеобразная рукоятка с выступом, который защищает ногу пользователя при работе с ножом. Помните: для основного скашивания триммеры не подходят, так как все время держать устройство на одном уровне от земли не получится (в отличие от газонокосилки). Из-за этого газон может выглядеть неровным.

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Почему важно стричь газон перед зимой

Закрывая летний дачный сезон, важно не забыть и про любимый газон. Оставлять его на зиму неподстриженным нежелательно. Весной остатки прошлогодней травы будут мешать свежей поросли. Газон станет пожухлым, как выцветший ковер. К тому же оптимально подстриженная трава лучше переносит зимние морозы, а риск образования грибковых заболеваний уменьшается. Последнюю стрижку проводят, когда газон почти полностью перестает расти — в конце сентября или начале октября. Не нужно стричь слишком коротко: можно оставить покров на пару сантиметров больше, чем обычно, — это поможет сохранить корням относительный комфорт и тепло. Если у газонокосилки есть функция мульчирования, обязательно используйте ее при последней стрижке. Это поможет предохранить газон от заморозков и даст ему дополнительное питание.

Красивый газон — мечта многих современных дачников. Многие ради него даже сокращают площади под посадки овощных культур и цветов. Если все делать с толком, что называется, по науке, свежепосаженный газон с каждым годом будет становиться все более ярким, плотным и пышным.