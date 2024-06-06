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Сувениры из Москвы: какие сувениры привезти из Москвы — список, идеи
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:00

5 мин.

Какие сувениры привезти из Москвы: идеи от экскурсовода

Анна Архипенко
Автор
Карина Силакова
Экскурсовод
Москва-сити
Фото istockphoto.com/Mordolff
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Путешествие в Москву — это захватывающее приключение. И, конечно же, после такой поездки хочется привезти с собой что-то, что напоминало бы об увиденном. Кроме того, «кусочек» столицы хочется подарить близким и друзьям. Вместе с экскурсоводом подобрали несколько вариантов необычных сувениров, которые можно привезти из Москвы.

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Классические сувениры

Это недорогие сувениры, которые продаются практически везде. К ним относятся:

  • магниты и настенные тарелки;

  • миниатюрные копии достопримечательностей;

  • брелоки;

  • чехлы для телефонов;

  • календари;

  • путеводители;

  • канцелярия;

  • кружки, стопки, подстаканники и прочая кухонная утварь;

  • футболки с надписями «Я люблю Москву» или с изображением достопримечательностей.

Необычные сувениры

Вкусные подарки

Сладости — отличный сувенир, который можно привезти из Москвы. Роскошные шоколадные наборы российских кондитерских, леденец с медом или фруктовым вкусом в форме петушка, а также традиционные русские пряники станут прекрасным подарком для друзей и близких.

Из Москвы можно привезти сладкий сувенир в виде фирменного торта или конфет «Москва».
Карина Силакова
Экскурсовод
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Ювелирные украшения и аксессуары

В столице России можно найти разнообразные украшения: от классических и изысканных до современных и авангардных. Ювелирные изделия из серебра или золота с драгоценными камнями подчеркнут индивидуальность того, кому они предназначены.

Уникальным сувениром может стать серебряное кольцо с московским пейзажем или брошь с картой Москвы.
Карина Силакова
Экскурсовод

Аксессуары — тоже прекрасный выбор сувенира.

Можно приобрести, например, платки, шарфы, зонты от местных брендов. Они продаются в Третьяковской галерее, в музеях в Кремле, в Российской государственной библиотеке.
Карина Силакова
Экскурсовод

Сувениры с традиционными элементами

В Москве можно купить различные изделия с традиционными элементами. К самым известным относятся:

  • Керамика из гжели

Особенность гжели — растительный орнамент и узор, выполненный в синих тонах на белом фоне. Изделия бывают самые разные: самовары, чайные сервизы, сахарницы, кувшины, блюда, заварочные чайники.

Фото istockphoto.com/EhayDy

  • Павловопосадские платки или палантины

Эти изделия, выполненные подмосковными мастерами, изготавливают из шерсти или шелка. В основном такие подарки делают мамам и бабушкам.

  • Богородская игрушка

Резные игрушки из дерева тоже изготавливаются в Подмосковье. Большая часть работы в их производстве выполняется вручную.

  • Федоскинские изделия

В подмосковном селе Федоскино уже два века фабрика выпускает шкатулки, декоративные пасхальные яйца, чайники, кошельки, броши, панно, брелоки. Все изделия миниатюрные и покрыты специальным лаком.

  • Жостовский поднос

Основной мотив росписи — цветы на темном фоне. Подносы производятся разной формы: прямоугольные, круглые, овальные, комбинированные и прочие.

  • Матрешка

Один из самых популярных сувениров, который можно приобрести в Москве, — это матрешка. Еще в 1890-х годах в России начали создавать первые изделия в популярном тогда «русском стиле». В Москве и Петербурге открывались мастерские, которые реконструировали старинные украшения, одежду и игрушки.

Купец Анатолий Мамонтов открыл в нынешней столице России магазин, где изготавливали и продавали деревянных кукол в народных костюмах разных губерний. Именно там работал и художник Сергей Малютин, которого называют автором первой матрешки. Сейчас же это изделие символизирует русскую культуру и традиции.

Фото istockphoto.com/ManuelVelasco

Книги

В Москве продаются как современные новинки, так и антикварные издания классиков в различных книжных магазинах. В них представлены произведения классических и современных писателей, альбомы по искусству и дизайну, а также книги о Москве и ее значимых местах. Например, в книжном магазине при музее современного искусства «Гараж» можно найти уникальную литературу и современные издания.

Замечательный сувенир — книги об истории Москвы и ее архитектуре.
Карина Силакова
Экскурсовод

Сувениры с нотками ностальгии

Сегодня все больше людей интересуются прошлым. Поэтому можно привезти настенную карту ремесленных районов столицы или альбом с редкими ретро-открытками с видами Москвы.

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Сувениры для детей

Мальчиков могут порадовать модели советских автомобилей, а девочек — гобеленовые сумочки, кошельки, платки и другие «старорусские» предметы. Кроме этого, дети будут в восторге от национальных музыкальных инструментов, таких как трещотки, балалайки или колотушки.

Можно купить что-то и на «космическую» тематику в Музее космонавтики.

Еда для космонавтов в подарочных наборах или леденцы в виде планет — это замечательный сувенир для детей.
Карина Силакова
Экскурсовод
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