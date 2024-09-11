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Тест про КВН: кто из звезд раньше играл в КВН — насколько хорошо вы помните КВН
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:00

1 мин.

Знаете ли вы, кто из звезд играл в КВН: тест

Алена Соколова
Автор
Клуб веселых и находчивых
Фото КВН
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Игры Клуба Веселых и Находчивых идут с 1961 года. Благодаря этой передаче сотни талантливых юмористов сумели засветиться на телевидении и построили на этом дальнейшую карьеру. Сейчас мы знаем их как комиков, актеров, шоуменов, музыкантов, режиссеров и сценаристов, а тогда они, будучи школьниками и студентами, придумывали свои первые шутки под наставничеством бессменного ведущего Александра Маслякова.

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КВН превратился в культурный феномен, заложивший основы стендап-жанра в стране еще задолго до того, как мы узнали само слово «стендап». Некоторые команды и их номера стали легендарными.

Проверьте себя и ответьте на вопросы теста — кто из знаменитостей участвовал в передаче или региональных играх КВН, а кто ни разу не засветился в истории Клуба?

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