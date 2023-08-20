Топ-20 лучших беговых кроссовок, которые можно купить в России

С каждым годом число фанатов бега увеличивается, а рынок беговой экипировки расширяется за счет новых направлений и моделей. Если в прошлом веке желающий бежать просто брал любую спортивную обувь (если она была) и выходил на тренировку, то сейчас кроссовки для бега — целая индустрия.

В этом материале собрали актуальные модели для бега на разные дистанции и по разным поверхностям.

Кроссовки для бега по асфальту

Сколько бы стадионов и парков не построили в городе, все равно самая популярная среда для пробежек для жителя города — асфальтовое покрытие. Такое покрытие — твердое и имеет абразивные свойства, а значит обувь для бега по асфальту и бетону должна соответствовать двум важным критериям:

нивелировать ударную нагрузку;

иметь подошву с повышенной износостойкостью.

PUMA Velocity Nitro 2

Вес: мужские — 257 г, женские — 226 г.

Подъем: 10 мм.

Особенность: плотная пятка.

Плюсы: отзывчивость модели, стабильность.

Минусы: модель не подходит для медленного бега.

Фото PUMA

Модель вышла в марте 2022 года и сразу залетела в различные рейтинги благодаря своей функциональности и универсальности. Кроссовки подойдут для ежедневных тренировок в быстром темпе на любой городской поверхности или на легкой пересеченной местности.

Основу подошвы составляет пена EVA, которая обеспечивает быстрый отрыв и более мягкое приземление, чем в предыдущей версии. Верх кроссовка полностью выполнен из сетки и имеет светоотражающие элементы.

Цена: от 7999 руб.

Nike Air Zoom Pegasus 40

Вес: 275 г.

Подъем: 10 мм.

Особенность: плотное прилегание к ноге.

Плюсы: высокая степень отзывчивости.

Минусы: подойдет только для легких бегунов (до 75 кг).

Фото Nike

Относительно предыдущей версии производитель обновил только верхнюю часть, которая стала более жесткой и более структурированной. Не смотря на это изменение, материал все еще отлично проводит воздух и остается тактильно комфортным.

Подошва кроссовка создана по технологии Nike React с двумя блоками Zoom Air. Эта комплектация позволяет кроссовкам отлично амортизировать от поверхности и получить максимальную производительность при отталкивании.

Модель достаточно универсальна — подойдет как для длительных забегов, так и для ежедневных тренировок.

Цена: от 12 545 руб.

Hoka Clifton 8

Вес: мужские — 250 г, женские — 210 г.

Подъем: 5 мм.

Особенность: увеличенная набивка язычка.

Плюсы: надежная фиксация стопы.

Минусы: обувь не подойдет для темповых пробежек, а так же потребует разноски.

Фото Hoka

«Восьмерка» — предпоследняя модель культовой линейки Clifton, предназначенной для шоссейных дистанций. Это удобная обувь с плавным ходом которая подойдет для легких и длительных пробежек.

Верхняя часть очень легкая и полностью состоит из текстиля, при этом носок очень свободный, а пяточная часть уплотнена. Кроме этого производитель уплотнил зону язычка, поэтому может создаться ощущение большей плотности и тесноты.

Подошва, как и в прежних моделях, состоит из формованной под давлением пены EVA от HOKA. В отличие от предыдущей модели подошва имеет дополнительный слой резины. Кроме того, в этой версии в подошву добавлен каучук, что способствует более высокой износостойкости и устойчивости.

Цена: от 10 739 руб.

ASICS Gel-Cumulus 21

Вес: мужские — 323 г, женские — 266 г.

Подъем: 10 мм.

Особенность: достаточно узкая зона носка.

Плюсы: соотношение цены и качества.

Минусы: достаточно тяжелые относительно других моделей.

Фото ASICS

Модель подойдет для бегунов с нейтральной пронацией. Кроссовки снабжены гелевой амортизацией Gel Cushioning на основе силикона, которая отлично поглощает толчки. Большая часть геля приходится на пятку с наружной стороны, что делает эти кроссовки очень подходящими для бегунов, приземляющихся на пятку.

Средняя часть подошвы выполнена из традиционных для линейки амортизирующих вспененных материалов Flytefoam и Flytefoam Propel. Обладая небольшим весом, такая подошва обеспечивает хорошее отталкивание и высокую чувствительность.

Верх кроссовок выполнен из двухслойной сетки, которая хорошо держит форму и пропускает воздух.

Цена: от 12 799 руб.

Mizuno Wave Inspire 17

Вес: мужские — 309 г, женские — 261 г.

Подъем: 12 мм.

Особенность: подойдут для стоп с избыточной пронацией.

Плюсы: универсальность к покрытию, темпу и дистанции, повышенное сцепление с дорогой.

Минусы: большой вес, который чувствуется уже на относительно высоком темпе.

Фото Mizuno

Модель предназначена для городских пробежек в умеренном темпе. Главный акцент производители сделали на фиксации средней части и зоны пятки.

В сравнении с предыдущими поколениями в этой версии используется новый амортизационный материал Enerzy, обеспечивающий больший уровень мягкости и возврата энергии.

Производитель значительно улучшил форму кроссовка относительно предыдущих выпусков — он стал более обтекаемым и функциональным.

Цена: от 9051 руб.

Кроссовки для бега по пересеченной местности

Модели для бега по пересеченной местности отличают от городских несколько основополагающих признаков:

кроссовки должны обладать повышенным сцеплением с неровными поверхностями;

пересеченная местность обязывает выбирать модели с усиленной защитной поверхностью;

материалы должны быть более прочными и функциональными.

Reebok Lavante Trail 2

Вес: 351 г.

Подъем: 8 мм.

Особенность: отлично подойдут и для занятий CrossFit.

Плюсы: устойчивость, стильные цветовые вариации.

Минусы: водопроницаемость, не подойдет для рыхлого влажного грунта.

Фото Reebok

Кроссовки отлично защитят ногу при беге на пересеченной местности, благодаря особенностям строения подошвы и усиленной защите носка.

Модель обладает прочным и износостойким верхом, который хорошо пропускает воздух, предотвращает накопление влаги и обеспечивает комфорт во время походов или на природе.

Подошва покрыта специальным прорезиненным слоем, который обеспечивает хорошее сцепление на грунте, гальке, грязи и каменистой поверхности. Для дополнительной поддержки модель снабдили усиленной средней подошвой, которая смягчает удары и уменьшает нагрузку на стопы.

Модель почти наполовину состоит из полностью перерабатываемых материалов.

Цена: от 4999 руб.

ASICS Gel-Venture 8

Вес: 270 г.

Подъем: 10 мм.

Особенность: кроссовки не подойдут людям с узкой стопой.

Плюсы: доступность, хорошее сцепление с дорогой.

Минусы: водопроницаемость, несмотря на специальный носок-вкладыш и герметичные швы.

Фото ASICS

Модель подойдет как для пробежек по пересеченной местности, так и для длительных походов или прогулок. Благодаря небольшому весу кроссовки станут универсальным помощником для любителей грунтовой дороги и парков.

В кроссовках традиционно используется технология GEL(tm), которая обеспечивает хорошее поглощение ударной нагрузки. Подошва кроссовка стала еще прочнее, а протектор прокачали для лучшего сцепления с различными видами грунта.

Цена: от 10 399 руб

Nike Pegasus Trail 4

Вес: мужские — 295 г, женские — 244 г.

Подъем: 10 мм.

Особенность: не подойдет для широкой стопы.

Плюсы: стильный дизайн, комфортная посадка.

Минусы: достаточно высокая цена относительно конкурентов.

Фото Nike, Reuters

Кроссовки этого поколения стали самыми сбалансированными в линейке — они достаточно мягкие, что обеспечивает комфорт при длительных пробежках, при этом цепкие и устойчивые на трассах.

В сравнении с предыдущим поколением кроссовки стали на 8% легче, а так же получили новый рисунок протектора, который усилил сцепление с дорогой. Однако эта модель все еще не предназначена для тяжелых трасс с рыхлой и грязной поверхностью.

Еще одним отличием стал более плотный материал верха и менее просторный носок. Производитель добавил эти изменения для улучшения фиксации стопы во время бега.

Цена: от 21 250 руб

Hoka Challenger ATR 6

Вес: 278 г.

Подъём: 5 мм.

Особенность: очень мягкая модель.

Плюсы: повышенный комфорт для стоп, хорошее смягчение поверхности.

Минусы: не предназначены для дождливой погоды, высокая цена.

Модель является менее технически ориентированной версией Hoka Torrent 2 или Speedgoat 4, при этом станет отличным вариантом для легких пробежек и путешествий.

Широкая межподошва обеспечивает защиту стопы и уменьшает нагрузку при приземлении на камни. Это отличное преимущество для тех, кто бегает по каменистой местности.

Усиленная пяточная зона и защищенный носок позволят сберечь стопу во время тренировки.

Цена: от 14 999 руб.

Mizuno Wave Daichi 7

Вес: 300 г.

Подъем: 8 мм.

Особенность: в передней носочной части установлена специальная закаленная пластина, которая обеспечивает повышенную защиту от острых предметов.

Плюсы: усиленная пятка и защита пальцев.

Минусы: высокая цена.

Фото Mizuno

В новой седьмой версии линейки используется технология MIZUNO WAVE вместе с пеной EVA для повышения устойчивости без ущерба для амортизации. Модель отличает облегченная подошва, которая обеспечивает прекрасное сцепление с поверхностью.

Верх кроссовка выполнен из легкого, но очень прочного материала, который фиксирует стопу и остается комфортным для длительной носки.

Подошва модели разработана совместно с компанией Michelin. Оригинальная резиновая смесь обеспечивает лучшее сцепление и комфорт.

Цена: от 15 990 руб.

Кроссовки для трейла

Кроссовки для трейларинга — одна из важнейших частей экипировки спортсмена. Именно она поможет справиться со сложностями трассы и преодолеть их быстрее и безопаснее. Хорошие кроссовки для сложных трасс должны:

обладать усиленной фиксацией и поддержкой стопы, чтобы обеспечить безопасность на неровной трассе;

хорошо амортизировать и оставаться упругими на протяжении всего маршрута;

защищать ногу по всей поверхности от сложных внешних погодных условий;

обладать высоким сцеплением даже с рыхлыми и влажными поверхностями.

Salomon Supercross 3 GTX

Вес: 335 г.

Подъем: 10 мм.

Особенность: светоотражающие элементы для тренировок в темное время суток.

Плюсы: водонепроницаемы, подойдут для тренировок зимой, стильный дизайн.

Минусы: высокая цена.

Бренд давно специализируется на кроссовках для сложных трасс, поэтому каждая свежая модель становится негласным эталоном для конкурентов.

Подошва кроссовка произведена из мягкой резины Contagrip, которая отлично цепляется даже за мокрую скользкую поверхность. Протектор приспособлен для самых сложных поверхностей, таких как песок и рыхлый снег.

Верхняя часть модели покрыта трехслойным материалом по технологии GoreTex, которая обеспечивает водонепроницаемость и защиту от ветра и колебаний температуры.

Обувь отлично подойдет для горных трасс и длительных тренировок.

Цена: от 14 938 руб.

Adidas Terrex Swift R3

Вес: 430 г.

Подъем: не указан.

Особенность: модель довольно жесткая и узкая.

Плюсы: подходят для тренировок в жаркое время года.

Минусы: большой вес.

Фото Adidas

Модель Terrex Swift R3 отлично зарекомендовала себя как универсальная и для трейлраннинга , сочетая в себе в себе легкость и амортизацию, так и для хайкинга, обладая повышенной устойчивостью.

Серия TERREX отвечает всем основным требованиям для трейловых кроссовок. В версии R3 усилена фиксация стопы за счет выделенных функциональных зон: конструкция Pro-Moderator в Terrex Swift R3 обеспечивает боковую устойчивость и защищает среднюю часть от высоких нагрузок во время длительных маршрутов, а зона носка усилена специальной пластиной, защищающей ногу от внешнего воздействия.

Технологичная подошва из резины Continental обеспечивает сцепление высокого уровня как в сухую, так и в дождливую погоду.

Цена: от 10 499 руб.

Kailas Fuga Pro 4

Вес: 265 г.

Подъем: 8 мм.

Особенность: подошва имеет специальную полировку, облегчающую очистку.

Плюсы: легкий вес, который подойдет для длинных дистанций по бездорожью.

Минусы: отсутствие цветовых альтернатив.

Фото Kailas

Модель разработана для длительных тренировок в условиях бездорожья и сложных погодных условий. Производители разработали уникальный рисунок протектора, который делит подошву на три зоны, тем самым обеспечивая дополнительные ресурсы для ускорения, защиты от бокового скольжения и торможения.

Система шнуровки разделена на две части, чтобы дать возможность пользователю регулировать фиксацию передней и средней части стопы.

Кроссовки вышли в 2022 году и стали самой легкой моделью в линейке бренда.

Цена: от 12 313 руб.

Saucony Peregrine 13 GTX

Вес: 308 г.

Подъем: 4 мм.

Особенность: существует ST версия с гетром для трудных и грязных трасс.

Плюсы: маленький вес для обуви с технологией Gore-Tex.

Минусы: не подойдет в жаркое время года, высокая цена.

Фото Saucony

Помимо подкладки из материала Gore-Tex, модель 13 GTX ничем не отличается от стандартной модели Peregrine 13. Сама подкладка обеспечивает водонепроницаемость. Основные изменения в версии по сравнению с предыдущими заключаются в том, что увеличен размер межподошвы и уменьшен общий вес.

Обувь дополнена жесткой пластиной для защиты подошвы от неровных поверхностей, а верхняя часть покрыта защитной пленкой в местах сильного удара для повышения прочности.

Модель отлично подходит для мокрых поверхностей благодаря нескользящему материалу подошвы и покрытию Gore-Tex.

Цена: от 16 260 руб.

SALOMON Wildcross 2

Вес: 290 г.

Подъем: 8 мм.

Особенность: подойдут для тренировок в холодное время года.

Плюсы: легкий вес и усиленная фиксация.

Минусы: пользователи отмечают сложности со шнуровкой.

В 2020 году французский бренд выпустил новинку для бега по сложной пересеченной местности Salomon Wildcross, которая получила более широкую колодку, устойчивую подошву и новый протектор для маневренности на бездорожье.

Кроссовки выполнены из износостойкого материала с защитными вкладками, которые, даже при отсутствии покрытия Gore-Tex обеспечивают высокую водонепроницаемость и защиту стопы.

Цена: от 11 263 руб.

Кроссовки для марафона

«Марафонки» — особый тип беговой обуви. Но если обобщить все требования к ней, то можно выделить две основных категории: «обувь для скорости» и «обувь для безопасности». Исходя из этих задач, можно выделить критерии, по которым стоит выбирать обувь для марафона:

малый вес и жесткость подошвы, чтобы сократить время контакта с дорогой;

хорошая фиксация стопы и амортизация, чтобы максимально поглощать ударную нагрузку;

комфортный материал, соприкасающийся со стопой, чтобы обеспечить комфорт во время длительного забега.

Nike Zoom Fly 4

Вес: мужские — 249 г, женские — 207 г.

Подъем: 11 мм.

Особенность: отлично перекликается с моделью Vaporfly.

Плюсы: отличная маневренность, хорошая фиксация.

Минусы: не подойдет для широкой стопы, не подойдет для тренировок в мокрую погоду, высокая цена.

Фото Nike

Главная особенность модели — наличие углеродной пластины в подошве, которая позволяет значительно улучшить динамику и справиться с длительной нагрузкой.

В сравнении с Vaporfly кроссовки более жесткие, однако благодаря комфортному верху, подходят для длительных марафонов и помогают удерживать нужную скорость, не теряя в амортизации.

Цена: от 20 890 руб.

Saucony Endorphin Pro 2

Вес: 213 г.

Подъем: 8 мм.

Особенность: используется сверхлегкая пена для максимальной скорости.

Плюсы: легкий вес, хорошая фиксация ноги.

Минусы: неустойчивая платформа, короткие шнурки.

Фото Saucony

В среднем слое подошвы используется сверхлегкая пена PWRRUN PB и пластина из углеродного волокна, что позволяет достичь максимальной скорости на дистанции.

Кроссовки отлично подходят для длительных дистанций за счет сочетания легкости и наличия углеродной пластины в подошве. Кроме этого, Endorphin Pro 2 имеют протектор, усиленный в зонах высокого истирания, что обеспечивает хорошее сцепление и прочность.

Цена: от 12 990 руб.

Hoka Carbon X3

Вес: мужские — 242 г, женские — 214 г.

Подъем: 5 мм.

Особенность: подойдет для тренировок в мокрую погоду.

Плюсы: хорошая отзывчивость.

Минусы: не подойдет бегунам с узкой стопой, высокая цена.

Фото Hoka

Как и большинство моделей, рассчитаных на ультрадальние дистанции, Carbon X3 дополнена пластиной из углеродного волокна, что делает кроссовки очень стабильнымии и быстрыми. Кроме этого, технологии, примененные производителями, обеспечивают плавные переходы с пятки на носок — бег на длинные дистанции будет более легким.

Благодаря липкой конструкции подошвы и широкому покрытию поверхности спортсмены будут чувствовать уверенность даже на грязи, гравии, щебне и мокрых поверхностях.

Цена: от 18 200 руб.

Nike ZoomХ Vaporfly Next %3

Вес: 213 г.

Подъём: 8 мм.

Особенность: хорошо выводят влагу.

Плюсы: высокий уровень стабилизации и амортизации.

Минусы: износостойкость, высокая цена.

Фото Nike

Обувь подойдет для бегунов, которые сосредоточены на развитии максимальной скорости. Производители перенесли ластину из углеродного волокна на несколько миллиметров ниже. Это значительно улучшило показатели скорости бега.

Цена: от 20 456 руб.

PUMA Deviate Nitro 2

Вес: 240 г.

Подъем: 8 мм.

Особенность: устойчивая зона пятки.

Плюсы: стильный дизайн, устойчивость, прочность.

Минусы: не подойдут для мокрой погоды.

Фото PUMA

Модель вышла в конце 2022 года и стала достойным представителем бренда среди кроссовок для длинных беговых дистанций.

Как и у основных конкурентов, в модели присутствует карбоновая пластина, которая делает возможной и безопасной тренировку на длинной дистанции. Эту пластину можно почувствовать, когда вы увеличиваете темп бега, но в противном случае, она не проявляет себя в рабочих характеристиках обуви.

Кроме карбоновой вставки, в модель добавили TPU-пластину в зону пятки для увеличения устойчивости. Эта пластина из жесткой пластмассы действительно выполняет свою задачу — особенно, если бегун приземляется на пятку.

Цена: от 11 190 руб.

Как выбрать беговые кроссовки

Бег улучшает работу сердечно-сосудистой системы, укрепляет иммунитет, благотворно влияет на дыхательную систему и несет еще массу полезных для нашего здоровья свойств. Однако, чтобы тренировки приносили только пользу, стоит серьезно подойти к выбору экипировки. В главной роли в данном случае выступят кроссовки для бега.

Выделили шесть главных факторов, на которые стоит обращать внимание при подборе:

Беговая поверхность

Первый вопрос, который должен встать перед вами при выборе беговой обуви — на какой поверхности вы планируете тренироваться. Обувь должна быть приспособлена к покрытию: кроссовки для асфальта должны обладать повышенной амортизацией, чтобы защищать ногу на твердой поверхности, а трейловая обувь — усиленной протекцией, чтобы обеспечить хорошее сцепление.

Фото istockphoto.com

Размер

Когда вы определились с беговым профилем, стоит уделить внимание подбору размера. В беговой обуви пальцы должны шевелиться, а в середине стопы кроссовок должен хорошо прилегать. Кроме того, стоит заложить лишних полсантиметра на то, что во время бега нога в кроссовке «ездит», и еще полсантиметра на спортивный носок.

По возможности, не доверяйте ярлычку, примеряйте кроссовки при покупке.

Техника бега

Существует множество техник, которые используют бегуны, и это тоже может влиять на выбор обуви для тренировочного процесса.

Для облегчения бега с носка и середины стопы стоит выбрать модели с небольшим дропом — перепадом между пяткой и носком. Сильный перепад, в свою очередь, хорошо помогает при беге с задней части стопы, способствуя лучшему перекату и лучшей амортизации в момент первого касания с поверхностью.

Тип пронации

Вы наверняка слышали этот медицинский термин, если хоть раз сталкивались с выбором ортопедической обуви. Пронация стопы — это способ ее постановки относительно центральной оси.

Если стопы при движении располагаются ровно и относительно параллельно друг другу, такой тип пронации называют нейтральным. Если стопы заваливаются внутрь, то это гиперпронация, при завале наружу — гипопронация.

В последние годы производители все чаще обращаются к биомеханике стоп при создании новых моделей беговых кроссовок. Сегодня на рынке можно найти кроссовки с повышенной фиксацией стопы и усиленным контролем за определенными зонами.

Если у вас нет возможности выбрать кроссовки, учитывая анатомические особенности ваших стоп, вы можете приобрести специальные анатомические и ортопедические стельки, которые выполнят задачу коррекции и стабилизации стопы.

Фото istockphoto.com

Материал

Этот критерий имеет огромное значение для бегунов, потому что обеспечивает комфорт на протяжении всей тренировки.

Важно все: поверхность кроссовка должна обеспечивать циркуляцию воздуха внутри, подошва должна быть устойчивой к температуре, абразивности и давлению, создаваемому весом бегуна, стелька должна быть мягкой, но при этом держать форму и предотвращать появление неприятных запахов.

Кроме этого, при желании, можно найти кроссовки, созданные полностью из перерабатываемых экологически-чистых материалов.

Сезон

В зависимости от времени года будут меняться и задачи, которые ставятся перед беговой обувью.

Для бега в теплое время года нужно будет остановиться на моделях с легким воздухопроницаемым верхом, в то время как в зимний период на обувь будут возлагаться другие требования: защита от ветра и влаги, улучшение сцепления с поверхностью.

Для любителей бега по льду тоже найдется выход — обувь с шипами или накладные облегченные «кошки».

Популярные вопросы

Чем отличаются беговые кроссовки от обычных?

Раньше любая спортивная обувь была мультифункциональной — одна пара служила для всех видов тренировок и любых других активностей. Сегодня производители предлагают широкий выбор для любого вида деятельности и даже проводят исследования, чтобы улучшать функциональность выпускаемых моделей.

Фото istockphoto.com

Так чем же отличается обычные lifestyle-модели от специальных беговых?

Одной из самых важных характеристик беговой обуви, в отличие от повседневной, является наличие амортизации. Это позволяет поглощать удары и смягчать нагрузку на ногу при беге.

Беговые кроссовки имеют рельефную подошву, что позволяет улучшить сцепление с поверхностью во время бега. Для прогулок и обыденных дел достаточно более плоской подошвы.

Материал беговых кроссовок должен, прежде всего, обеспечивать воздухопроницаемость, легкость и прочность для их обладателя. Повседневные кроссовки могут эти свойства приносить в жертву внешнему виду и форме модели.

Беговые кроссовки часто дополнены специальной поддержкой, которая фиксирует ногу и помогает избежать травм на различных поверхностях и дистанциях.

Можно ли бегать в кроссовках для трейла по асфальту?

Если не ходить вокруг да около, можно сразу ответить: да. Но нужно ли?

Надевая трейловые кроссовки для тренировки на асфальте вы должны знать, что бег по асфальту изнашивает эти модели быстрее, а нога подвергается дополнительным испытаниям: трейловая обувь достаточно тяжелая и жесткая, а ярко выраженный рельеф на подошве создает лишнюю дополнительную нагрузку.

Кроме всего прочего, кроссовки для трейла не выполнят главную функцию кроссовок для бега по твердой поверхности — они не смогут обеспечить достаточный уровень амортизации, а значит не защитят ваши ноги от постоянных ударов о твердую поверхность.

Как понять что пора менять кроссовки для бега?

Если визуальный «техосмотр» ваша обувь еще проходит, это не значит, что бег в ней продолжает быть безопасным. Вот на что следует обратить внимание.

Состояние подошвы. Она не должна быть стертой полностью или частично, тем более не должна проглядывать межподошва. Средняя подошва со временем может затвердеть и потерять амортизирующие свойства — это явный признак износа обуви.

Верх кроссовка должен сохранять форму и фиксировать стопу. Если нога в кроссовке начала излишне ездить, значит эта обувь больше не сможет фиксировать стопу должным образом.

Ощущения во время и после тренировок. Это важный критерий, который поможет вовремя обновить обувь и сохранить здоровье ног. Если вы чувствуете непривычную усталость или болевые ощущения, проверьте свою беговую обувь по всем вышеперечисленным пунктам.

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