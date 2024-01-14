10 лучших достопримечательностей Москвы

Зимой в столице особенная атмосфера. Парки, усадьбы, улицы и площади города преображаются и становятся сказочно красивыми. Вместе с экспертом по туризму собрали подборку самых интересных достопримечательностей Москвы, которые обязательно стоит посетить.
Где: метро «Царицыно» или «Орехово»
В эти места когда-то влюбилась императрица Екатерина Великая. Сегодня парк и дворцовый комплекс Царицыно — центр притяжения не только для жителей Москвы, но и для гостей столицы. Великолепный архитектурный ансамбль, выполненный гениальными зодчими В. И. Баженовым и М. Ф. Казаковым, до сих пор интересен своим необычным готическим стилем. Дворцы, кавалерские корпуса, Фигурный мост, исполинский Хлебный дом, а также пруды, леса и овраги — парк привлекателен в любое время года, но особенно красив и таинственен зимой.
Кроме того, здесь часто проходят музыкальные концерты и интересные выставки.
Где: метро «Коломенская» или «Каширская»
Известное с XIV века дворцовое село растянулось на 8 км вдоль Москвы-реки и имеет площадь 256 га. Достигло своего расцвета Коломенское при втором царе из династии Романовых — Алексее Михайловиче Тишайшем, мудром правителе и отце императора Петра Великого (о котором, кстати, здесь есть небольшой музей).
В Коломенском можно насладиться как различными зимними видами отдыха (катанием на санях, лыжах, тюбингах), так и посетить выставки. Обязательно загляните во дворец царя Алексея Михайловича — там можно увидеть воссозданное внутреннее убранство XVII века и познакомиться с бытом и традициями России того времени.
Где: метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская»
Прогулку стоит начать от Пушкинской площади. Это место, где установлен первый памятник Пушкину (1880 год). Затем переходите дорогу и отправляйтесь на Тверской бульвар: он самый старинный и протяженный в Москве. Его длина составляет 875 м. По обе стороны от бульвара можно увидеть изысканные особняки XVIII-XIX веков, театры, музеи, рестораны.
Обязательно зайдите в дом-музей актрисы М. Ермоловой и взгляните на здание МХАТа им. Горького. Когда-то на месте театра был дом Кологривовых, где Пушкин впервые увидел Наталью Гончарову.
Где: метро «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Волжская», «Выхино»
Архитектурный и природный музей под открытым небом когда-то был вотчиной известных дворянских фамилий — Строгановых, Голицыных.
Обязательно полюбуйтесь сохранившейся чугунной оградой с фигурами грифонов возле главного дома, а также загляните на Конный двор, чтобы увидеть скульптуры лошадей Клодта. Это копии скульптур на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге. Также на территории парка расположен храм в честь Влахернской иконы Божьей Матери, дом-музей К. Паустовского и резиденция Деда Мороза с аллеей сказок.
Где: метро «ВДНХ»
Останкинская телебашня — это самое высокое отдельно стоящее сооружение в России и Европе, вытянувшееся вверх на 540 м.
Билет оформляется по паспорту или свидетельству о рождении. Детям младше 6 лет, беременным женщинам и маломобильным гражданам попасть туда не получится. Это связано с особенностями здания — лестничные пролеты крутые и узкие. Чтобы подняться или спуститься с высоты 337 м (именно там расположена смотровая площадка и кафе «Седьмое небо»), нужно преодолеть 1704 ступени. Взрослый человек тратит на это 40-50 минут. С площадки в ясную погоду можно полностью рассмотреть город.
Где: метро «Маяковская»
Действие романа «Мастер и Маргарита» происходит в Москве, поэтому для любителей литературы эта книга может служить своеобразным путеводителем по столице.
Музей находится на первом этаже того самого дома, где Михаил Афанасьевич Булгаков впервые поселился в Москве. Здание на Большой Садовой знаменито памятниками Коровьеву и коту Бегемоту. Подъезд, где находится квартира, исписан и изрисован многочисленными посетителями, поэтому там можно устроить интересную фотосессию.
Где: метро «Кузнецкий мост», «Лубянка»
ЦДМ — это не просто магазин, а одна из главных достопримечательностей столицы. Ему принадлежит сразу несколько значимых рекордов. Это первый в России магазин с эскалаторами. Сейчас здесь находятся самые большие в мире механические часы: их размер — 6 на 7 м, длина маятника — 13 м.
Примечательны и 1500 кв. м. витражей, созданных по проекту знаменитого художника-авангардиста Аристарха Лентулова. А на седьмом этаже ЦДМ располагается музей игрушек, который будет интересен и взрослым, и детям.
Где: метро «Парк Культуры»
Здесь вы найдете обустроенную прогулочную набережную, множество детских площадок, кафе и знаменитый памятник в честь 300-летия российского флота — все это комплекс парков, разделенных Садовым кольцом. Самая главная зимняя забава — гигантский каток в 22 000 кв. м.
Напротив парка Горького — Новая Третьяковка и парк искусств «Музеон». Здесь находится уникальный музей скульптур под открытым небом.
Где: метро «ВДНХ»
ВДНХ — это уникальное пространство, которое входит в 50 крупнейших выставочных центров мира. Здесь находятся легендарная арка Главного входа и фонтан «Дружба народов».
Сейчас знаменитый выставочный центр переживает туристический бум — до апреля 2024 года здесь будет проходить выставка-форум «Россия», где представлены достижения 89 регионов нашей страны. Лучше осмотреть все в будни или утром — в это время меньше всего посетителей.
На ВДНХ тоже есть большой каток.
Где: метро «Третьяковская»
Необычный фонтан «Вдохновение» (скульптор А. Рукавишников) открыли в 2006 году к 150-летию Третьяковской галереи. В центре сооружения находится чаша, из которой произрастает дерево. Его окружают три работы известных художников — полотна И. Машкова, В. Васнецова и А. Куинджи.
Рядом с фонтаном «Вдохновение» находится сама Третьяковская галерея. Она примечательна не только музейной коллекцией, но и зданием, которое напоминает сказочный терем.