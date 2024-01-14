10 лучших достопримечательностей Москвы

Зимой в столице особенная атмосфера. Парки, усадьбы, улицы и площади города преображаются и становятся сказочно красивыми. Вместе с экспертом по туризму собрали подборку самых интересных достопримечательностей Москвы, которые обязательно стоит посетить.

Музей-заповедник «Царицыно»

Где: метро «Царицыно» или «Орехово»

В эти места когда-то влюбилась императрица Екатерина Великая. Сегодня парк и дворцовый комплекс Царицыно — центр притяжения не только для жителей Москвы, но и для гостей столицы. Великолепный архитектурный ансамбль, выполненный гениальными зодчими В. И. Баженовым и М. Ф. Казаковым, до сих пор интересен своим необычным готическим стилем. Дворцы, кавалерские корпуса, Фигурный мост, исполинский Хлебный дом, а также пруды, леса и овраги — парк привлекателен в любое время года, но особенно красив и таинственен зимой.

Фото Skadr/www.istockphoto.com

Кроме того, здесь часто проходят музыкальные концерты и интересные выставки.

Музей-заповедник «Коломенское»

Где: метро «Коломенская» или «Каширская»

Известное с XIV века дворцовое село растянулось на 8 км вдоль Москвы-реки и имеет площадь 256 га. Достигло своего расцвета Коломенское при втором царе из династии Романовых — Алексее Михайловиче Тишайшем, мудром правителе и отце императора Петра Великого (о котором, кстати, здесь есть небольшой музей).

Фото klug-photo/www.istockphoto.com

В Коломенском можно насладиться как различными зимними видами отдыха (катанием на санях, лыжах, тюбингах), так и посетить выставки. Обязательно загляните во дворец царя Алексея Михайловича — там можно увидеть воссозданное внутреннее убранство XVII века и познакомиться с бытом и традициями России того времени.

Тверской бульвар

Где: метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская»

Прогулку стоит начать от Пушкинской площади. Это место, где установлен первый памятник Пушкину (1880 год). Затем переходите дорогу и отправляйтесь на Тверской бульвар: он самый старинный и протяженный в Москве. Его длина составляет 875 м. По обе стороны от бульвара можно увидеть изысканные особняки XVIII-XIX веков, театры, музеи, рестораны.

Фото Sachkv/www.istockphoto.com

Обязательно зайдите в дом-музей актрисы М. Ермоловой и взгляните на здание МХАТа им. Горького. Когда-то на месте театра был дом Кологривовых, где Пушкин впервые увидел Наталью Гончарову.

Парк и усадьба Влахернское-Кузьминки

Где: метро «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Волжская», «Выхино»

Архитектурный и природный музей под открытым небом когда-то был вотчиной известных дворянских фамилий — Строгановых, Голицыных.

Фото Александр Шипилин / Wikipedia

Обязательно полюбуйтесь сохранившейся чугунной оградой с фигурами грифонов возле главного дома, а также загляните на Конный двор, чтобы увидеть скульптуры лошадей Клодта. Это копии скульптур на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге. Также на территории парка расположен храм в честь Влахернской иконы Божьей Матери, дом-музей К. Паустовского и резиденция Деда Мороза с аллеей сказок.

Останкинская телебашня

Где: метро «ВДНХ»

Останкинская телебашня — это самое высокое отдельно стоящее сооружение в России и Европе, вытянувшееся вверх на 540 м.

Фото Эдгар Брещанов, Global Look Press

Билет оформляется по паспорту или свидетельству о рождении. Детям младше 6 лет, беременным женщинам и маломобильным гражданам попасть туда не получится. Это связано с особенностями здания — лестничные пролеты крутые и узкие. Чтобы подняться или спуститься с высоты 337 м (именно там расположена смотровая площадка и кафе «Седьмое небо»), нужно преодолеть 1704 ступени. Взрослый человек тратит на это 40-50 минут. С площадки в ясную погоду можно полностью рассмотреть город.

Двор «Булгаковского дома»

Где: метро «Маяковская»

Действие романа «Мастер и Маргарита» происходит в Москве, поэтому для любителей литературы эта книга может служить своеобразным путеводителем по столице.

Фото Константин Кокошкин, Global Look Press

Музей находится на первом этаже того самого дома, где Михаил Афанасьевич Булгаков впервые поселился в Москве. Здание на Большой Садовой знаменито памятниками Коровьеву и коту Бегемоту. Подъезд, где находится квартира, исписан и изрисован многочисленными посетителями, поэтому там можно устроить интересную фотосессию.

Центральный Детский магазин на Лубянке

Где: метро «Кузнецкий мост», «Лубянка»

ЦДМ — это не просто магазин, а одна из главных достопримечательностей столицы. Ему принадлежит сразу несколько значимых рекордов. Это первый в России магазин с эскалаторами. Сейчас здесь находятся самые большие в мире механические часы: их размер — 6 на 7 м, длина маятника — 13 м.

Фото Sachkv/www.istockphoto.com

Примечательны и 1500 кв. м. витражей, созданных по проекту знаменитого художника-авангардиста Аристарха Лентулова. А на седьмом этаже ЦДМ располагается музей игрушек, который будет интересен и взрослым, и детям.

Парк Горького и парк искусств «Музеон»

Где: метро «Парк Культуры»

Здесь вы найдете обустроенную прогулочную набережную, множество детских площадок, кафе и знаменитый памятник в честь 300-летия российского флота — все это комплекс парков, разделенных Садовым кольцом. Самая главная зимняя забава — гигантский каток в 22 000 кв. м.

Фото toxawww/www.istockphoto.com

Напротив парка Горького — Новая Третьяковка и парк искусств «Музеон». Здесь находится уникальный музей скульптур под открытым небом.

ВДНХ

Где: метро «ВДНХ»

ВДНХ — это уникальное пространство, которое входит в 50 крупнейших выставочных центров мира. Здесь находятся легендарная арка Главного входа и фонтан «Дружба народов».

Фото Игорь Харитонов, Global Look Press

Сейчас знаменитый выставочный центр переживает туристический бум — до апреля 2024 года здесь будет проходить выставка-форум «Россия», где представлены достижения 89 регионов нашей страны. Лучше осмотреть все в будни или утром — в это время меньше всего посетителей.

На ВДНХ тоже есть большой каток.

Фонтан «Вдохновение» и здание Третьяковской галереи

Где: метро «Третьяковская»

Необычный фонтан «Вдохновение» (скульптор А. Рукавишников) открыли в 2006 году к 150-летию Третьяковской галереи. В центре сооружения находится чаша, из которой произрастает дерево. Его окружают три работы известных художников — полотна И. Машкова, В. Васнецова и А. Куинджи.

Фото aramis7 / wikimapia

Рядом с фонтаном «Вдохновение» находится сама Третьяковская галерея. Она примечательна не только музейной коллекцией, но и зданием, которое напоминает сказочный терем.