Лучшие электросамокаты для взрослых в 2023 году

Самокаты давно перестали ассоциироваться с детской игрушкой. Сегодня это мощные аппараты для передвижения на любой вкус, кошелек и для любых целей. При их выборе стоит учитывать многие факторы. Вместе с экспертом рассказываем, как не ошибиться с выбором.

Как выбрать электросамокат для взрослого: ключевые факторы при выборе

Первое, на что нужно обратить внимание, — наличие сертификатов соответствия у производителя и продавца. Этот факт станет гарантом вашей безопасности. В противном случае — никто не несет ответственности за то, как поведет себя это транспортное средство в ходе эксплуатации.

Неплохо, если у электросамоката будет гарантийный талон: в случае поломки или брака он избавит вас от лишних трат.

Дальность хода и емкость аккумулятора

Емкость аккумулятора нужно выбирать с хорошим запасом. Именно от нее будет зависеть дальность хода. Учитывайте также и то, что по мере использования емкость аккумулятора начнет уменьшаться: спустя три года регулярных перезарядок, она снижается более чем в половину.

Фото Freepik

Для прогулок по городу хватит аккумулятора и на 10 А/ч, чтобы проехать до 20 км на одном заряде. Хотите больше? Берите мощнее.

Максимальная скорость и режимы движения

Сразу примите тот факт, что заявленная в техпаспорте скорость электросамоката вряд ли будет соответствовать реальной. Это не обман производителя. Дело в том, что на скорость влияют:

вес человека;

покрытие дороги;

уклон;

стиль езды (предпочтительная скорость, как часто вы ускоряетесь и тормозите).

Для поездок по городу оптимальной можно считать скорость в пределах 25-30 км/ч. Есть самокаты, которые могут разогнаться до 50 и даже до 85 км/ч. Но передвигаться на них может быть довольно опасно, поэтому обязательно предусмотрите средства защиты (шлем, налокотники и прочее).

Мощность и тип двигателя

Наиболее надежный в эксплуатации — литий-полимерный двигатель. Он легок, устойчив к перепадам температур, имеет емкость, которой может хватить до 5000 перезарядок и более чем на 25 километров. Срок эксплуатации, который обещают производители, — 25 лет.

Мощность электродвигателя показывает, сколько энергии потребляет самокат и какую скорость он может развить. Так, мощности 250?-?300 Вт хватит, чтобы разогнать самокат до 25 км/ч. Однако при массе около 100 кг лучше рассматривать самокаты мощностью 350 Вт и выше. Если вы при этом живете в холмистой местности и нужно подниматься в гору, мощность должна быть не менее 500 Вт. На таких моделях можно въехать в гору с большим углом подъема, не теряя существенно в скорости.

Фото Freepik/marymarkevich

Подросткам и людям, весом до 50 кг, подойдут электросамокаты мощностью 150 Вт, взрослым в пределах 100 кг — 200-300 Вт.

Конструкция и материалы

В плане конструкции электросамокаты можно поделить на:

складывающиеся пополам — их удобно носить в руках;

те, у которых складывается только руль.

Последние можно свободно передвигать сложенными, что удобно для тяжелых моделей, более 20 кг. Вес, длительность эксплуатации и внешний вид электросамоката будут зависеть от материала, из которого он выполнен. Это может быть:

сталь (прочный, но тяжелый);

карбон (прочный, легкий, дорогой, восстанавливать сложнее);

алюминий (легкий, прочный, приемлемый по цене).

Размеры и вес

По высоте самокаты предусмотрены для пользователей ростом от 160 см до 190 см. Если вы выше или ниже, то лучше выбрать вариант с телескопической стойкой.

Оптимальным вариантом для передвижений по городу будет облегченный электросамокат — с ним без проблем можно спуститься в метро или подняться по лестнице. Примерный вес таких моделей — 12 кг. Модели более мощные, с высокой проходимостью и скоростью, будут более тяжелыми. Они могут достигать 20-25 и даже 30-35 кг.

Тормозная система и амортизация

Тормозные системы могут быть дисковыми, ободными, рекуперативными (наиболее предпочтительны, но дороги) или типа «крыло». Последний защитит от грязи в сырую погоду и подойдет для спокойного вождения. Дисковые тормоза, в свою очередь, не повреждают колес, предотвращают падения и перевороты при торможении. Но их минусы в массивности и необходимости регулирования.

Фото Freepik

Чем больше ширина и диаметр колес, тем лучше маневренность и проходимость. Оптимальный размер колес — 20,3-25,4 см. Надувные колеса сгладят неровности дороги. Литые более устойчивы к повреждениям. Дорожный просвет, в любом случае, должен быть не менее 15 см, чтобы не цепляться дном, а амортизация — на обоих колесах. Особой разницы между пружинной и пневматической подвеской в этом плане нет. Гладкая поверхность подойдет для городских дорог. Если поверхность имеет рельеф — колесам нужен протектор.

Световые элементы и безопасность

Важным элементом безопасности будут задние огни, передние фары и подсветка. Иногда они идут в комплекте. В любом случае, они нужны — экономить на этом не стоит.

Удобство и эргономика

Одна из причин популярности электросамокатов — их удобство и эргономичность. Они легко переносятся и складываются, разумеется, в зависимости от модели. Их можно хранить на балконе, транспортировать в машине и даже заносить с собой в лифт и офис, не причиняя дискомфорта окружающим.

Бюджет

Оценивая стоимость электросамоката, помните, что она обусловлена не только брендом, но, в первую очередь, безопасностью транспортного средства. Хороший аккумулятор, качественный материал, удобная конструкция — сочетание этих и прочих важных качеств не может стоить дешево.

Самые бюджетные электросамокаты стоят 10-20 тысяч рублей. Но велика вероятность, что они не оправдают ваших ожиданий или очень быстро придут в негодность.

Цены на модели с оптимальным соотношением «цена-качество» на сегодняшний день варьируются в пределах 30-60 тысяч рублей.

Обзор лучших электросамокатов для взрослых

Среди прочих, оптимальных по качеству и прочим показателям, можно рассмотреть электросамокаты в трех ценовых категориях:

GT ES6;

Kugoo M5;

Alligator V2 3200W 26Ah.

GT ES6

Складной, универсальный вариант для города с быстрой зарядкой и хорошим запасом хода. Несмотря на свой легкий вес, выдерживает довольно массивного водителя.

Вес: 12 кг.

Аккумулятор: литиевый, 36v 7.5 AH.

Скорость: до 25 км/ч.

Дальность хода: 30 км.

Мощность аккумулятора: 350 Вт.

Максимальная нагрузка: 120 кг.

Колеса: 203.2 мм, пневматические колеса.

Тормоз: «крыло».

Материал рамы: алюминиевый сплав.

Время полной зарядки: 4 часа.

Цена: 21100 рублей.

Kugoo M5

Мощный, быстрый, подходит для дальних расстояний и крупных водителей (есть удобное сиденье). Имеются дисплей и подсветка. Минусы относительны: кому-то может не понравиться длительное время зарядки, но оно обуславливается мощностью. Кого-то может не устроить цена, но по сравнению с другими аналогичными самокатами она относительно невелика.

Вес: 31 кг.

Аккумулятор: V Ah 21000 mAh.

Скорость: до 55 км/ч.

Дальность хода: до 60 км.

Мощность аккумулятора: 1000 Вт.

Максимальная нагрузка: 150 кг.

Колеса: 254 мм, пневматические колеса.

Тормоз: дисковый механический.

Материал: алюминий, сталь.

Время полной зарядки: 8-9 часов.

Цена: 69182 рублей.

Alligator V2 3200W 26Ah

Двухмоторный, мощный, быстрый, крупный, надежный. Идеален для крупных водителей, поездок на природе и российских дорог. Надежные тормоза. Хорошее освещение спереди и сзади. Есть сиденье и дисплей. Из минусов — вес самого самоката и довольно высокая цена.

Вес: 35 кг.

Аккумулятор: 60V 26Ah.

Скорость: до 85 км/ч.

Дальность хода: до 80 км.

Мощность аккумулятора: 3200 Вт.

Максимальная нагрузка: 150 кг.

Колеса: 254 мм, пневматические колеса.

Тормоз: гидравлический.

Материал: алюминий.

Время полной зарядки: 13 часов.

Цена: 103900 рублей.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!