Что такое тру-крайм, и почему нам нравятся истории про убийц

С ростом популярности стриминговых сервисов, онлайн-кинотеатров, подкастов у жанра тру-крайм появилось множество фанатов по всему миру. Режиссеры снимают все больше картин по мотивам реальных преступлений, а имена серийных убийц чаще мелькают на экранах.

«СЭ» разобрался, что же такое тру-крайм, почему он так популярен и как увлечение историями о реальных преступлениях может отразиться на психике человека.

Что такое тру-крайм

Тру-крайм (от англ. true crime, что дословно переводится как «настоящее преступление») — это документальный жанр в кино, литературе, подкастах и других медиа, который основан на историях реальных преступлений.

Фото GoodLifeStudio/istockphoto.com

По данным исследования 2022 года, тру-краймом увлекается половина опрошенных, а каждый третий респондент смотрит или слушает истории о серийных убийцах хотя бы раз в неделю.

История появления жанра

Жанр тру-крайм зародился в Америке еще в XVI веке. Тогда в прессе стали публиковаться заметки о совершенных преступлениях, где большое внимание уделялось образу убийцы и причинам его злодеяния.

Одним из основоположников современного тру-крайма считается американский писатель Трумен Капоте — автор романа «Хладнокровное убийство». Это история о двух преступниках, которые умертвили семью фермера в штате Канзас. Капоте сам провел расследование и описал все подробности этого дела. Роман стал бестселлером.

Однако расцвет жанра в США пришелся на 2015 год, когда на платформе Netflix вышел документальный сериал «Создавая убийцу» об американском маньяке Стивене Эйвери.

Фото Кадр из сериала «Создавая убийцу»

Удивительно, но популярность тру-крайма только растет. В 2022 году первое место в топе самых просматриваемых картин платформы Netflix занял сериал «Монстр: История Джеффри Дамера». Он оказался таким же востребованным, как «Игра в кальмара» и четвертый сезон «Очень странных дел».

Как тру-крайм появился в России

В России жанр тру-крайм стал очень популярен в «лихие 90-е». Во времена СССР в прессе не публиковали статьи о преступлениях из-за цензуры, но с появлением независимых печатных изданий в России о преступлениях стали много писать. Журналисты рассказывали о маньяках и их жертвах в мельчайших подробностях.

Криминальные хроники появились и на телевидении. Целое поколение россиян помнит передачу «Криминальная Россия» — цикл документальных фильмов о преступниках и работе правоохранительных органов.

Но настоящей легендой российского тру-крайма стала программа «Следствие вели...» с Леонидом Каневским. В программе рассказывают о самых резонансных преступлениях времен Советского Союза, а ведущий вмешивается в сюжет программы и комментирует его. Цитата Каневского «Но это уже другая история» стала мемом.

Фото кадр из сериала «Следствие вели...»

Почему тру-крайм так популярен

Согласно статистике, жанр тру-крайм более популярен у женщин, чем у мужчин. По словам медицинского психолога Ирины Бабкиной, истории о преступлениях больше привлекают тревожных личностей. К ним зачастую относятся женщины. Кроме того, они чаще всего становились жертвами серийных убийц.

Медицинский психолог также выделила еще несколько причин, по которым людям интересно смотреть и слушать истории про серийных убийц:

Адреналин. Ужасные подробности преступления, которые вы видите на экране, вызывают в вас сильные эмоции — страх и чувство небезопасности. Состояние которое будоражит и возбуждает, но при этом вы сидите на диване, укутавшись в плед, вокруг вас комфортная обстановка. У зрителя всегда есть возможность выключить документальный фильм или подкаст, если станет слишком страшно.

Базовая потребность в безопасности. Тру-крайм помогает отследить потенциальные угрозы из окружающего мира. Вы стремитесь исследовать психологический профиль преступника, изучить его мотивы. Это может быть связано с человеческой природой, ведь каждый «запрограммирован» остерегаться опасности, распознавать ее в окружении.

Удовлетворение природного любопытства. Все запретное всегда интересно. Тру-крайм дает возможность окунуться в мир табуированных тем и удовлетворить интерес безопасным способом.

Влечение к смерти, инстинкт смерти, или танатос (с древнегреческого переводится как «смерть») — понятие из психоанализа, введенное Зигмундом Фрейдом. Служит для обозначения наличия в живом организме стремления к восстановлению первичного (неживого, неорганического) состояния. То есть, оказывается, для людей смерть на бессознательном уровне притягательна.

Может ли жанр тру-крайм навредить психике

Человек может начать слишком настороженно относиться к окружающим. Усилится бдительность и паранойя, даже обычные походы в магазин станут морально тяжелым испытанием: будет казаться, что вокруг «плохие» люди.

Фото Tero Vesalainen/istockphoto.com

Есть несколько признаков того, что пора отдохнуть от криминальных историй:

проблемы со сном: появилась бессонница, часто снятся кошмары;

чрезмерное погружение в сюжет, вы начинаете постоянно прокручивать историю в голове, думать о ней каждую минуту;

потеря интереса к другим увлечениям;

страх выйти на улицу, остаться одному дома;

перепады настроения, изменения эмоциональной восприимчивости.

Просмотр, чтение или прослушивание криминальных историй в разумном объеме безопасны для психики.