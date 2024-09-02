Что такое туристическая страховка и как она работает: отвечают юристы

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Многие, планируя путешествие по России или за пределы страны, сталкиваются с предложением оформить туристическую страховку. Зачем она нужна, что покрывает и где действует — рассказываем вместе с юристами.
Если во время поездки вы или ваши близкие заболели, получили травму или были вынуждены обратиться в больницу — расходы на лечение и реабилитацию может покрыть медицинская страховка. Кроме этого по страховке можно обратиться за компенсацией трат на телефонные разговоры, перевозку больного и непредвиденные расходы, связанные с экстренным случаем.
Путешественники также могут оформить не только медицинскую страховку, но и туристическую: она будет действовать в случае утери багажа, переноса тура и даже опоздания на самолет.
Страховка бывает базовая и расширенная. В первую входят основные услуги, связанные с проблемами здоровья. Она покрывает услуги врачей, госпитализацию, транспортировку, визит родственников (если вы, например, сломали ногу и вынуждены лежать в больнице дольше 10 дней), репатриацию в случае гибели туриста и связь с ассистансом — вашим страховым менеджером.
В расширенную страховку входят лечение травм, полученных во время спортивных тренировок или экстремальных развлечений, утеря багажа, риск невыезда, лечение сложных заболеваний, например коронавируса, и даже страхование гражданской ответственности. К примеру, если вы случайно разбили что-либо в магазине, задели пешехода, когда катались на велосипеде, или испортили волейбольную сетку на площадке отеля.
У каждой страховой компании будет свой список опций, которые можно добавить или исключить из полиса. Встречаются и помощь при потере документов, и компенсация в случае кражи, и даже расходы на лечение травм, полученных при алкогольном опьянении.
Стоимость полиса отличается в зависимости от размера покрытия страховки, возраста путешественника, длительности поездки и количества стран, которые планирует посетить турист. Если вы молодой, страховка будет стоить дешевле.
Есть случаи, на которые действие полиса не распространяется. Среди них:
Юристы Сергей Кормилицин и Андрей Некрасов ответили на самые популярные вопросы, касающиеся страховок для путешественников.
Для путешествий по России достаточно полиса ОМС, с ним можно обратиться в любую поликлинику или скорую помощь в пределах России.
Для выезда за рубеж нужно оформлять специальную страховку, для каждой страны существуют определенные правила.
К примеру, для стран Шенгена страховку нужно оформлять еще до получения визы, есть минимальная страховая сумма и риски, которые должны быть застрахованы.Сергей КормилицинЮрист
Как правило, страховки бывают разных видов в зависимости от рисков, которые вы застрахуете. В базовую обычно входят неотложная помощь, лечение заболеваний, полученных в отпуске, репатриация. Дополнительно можно включить приезд родственников, стоматологическую помощь или, например, лечение травм, полученных под воздействием алкоголя.
Эта информация указана в самом договоре или в страховом полисе. В нем подробно описано, когда именно начинает действовать договор, какие территории он покрывает и какие риски застрахованы.
В полисе также указаны размер страховой премии (сколько вы платите страховщику) и страховой суммы (сколько страховщик должен будет вам выплатить в страховом случае). Может быть указана франшиза — сумма, которую вы должны будете заплатить самостоятельно при наступлении страхового случая.
Самые сложные моменты — это страховые риски. Например, у вас может быть указано «повреждение здоровья», но все подробности о том, сколько стоит выбитый глаз, сломанный нос или оторванная кисть руки, будут описаны в отдельном документе — правилах страхования.Андрей НекрасовАдвокат
Важно внимательно изучить правила страхования перед заключением договора. Без этого нет смысла в страховании — вы просто покупаете «кота в мешке».
В развитых странах цены на медицину довольно высокие, особенно для туристов. Поэтому чем больше страховка, тем лучше.Андрей НекрасовАдвокат
Также при выборе страховки стоит учесть, занимаетесь ли вы экстремальными видами спорта или активным отдыхом. Для таких случаев есть специальные страховые продукты.