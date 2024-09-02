Что такое туристическая страховка и как она работает: отвечают юристы

Многие, планируя путешествие по России или за пределы страны, сталкиваются с предложением оформить туристическую страховку. Зачем она нужна, что покрывает и где действует — рассказываем вместе с юристами.

Что такое страховка для путешествий

Если во время поездки вы или ваши близкие заболели, получили травму или были вынуждены обратиться в больницу — расходы на лечение и реабилитацию может покрыть медицинская страховка. Кроме этого по страховке можно обратиться за компенсацией трат на телефонные разговоры, перевозку больного и непредвиденные расходы, связанные с экстренным случаем.

Путешественники также могут оформить не только медицинскую страховку, но и туристическую: она будет действовать в случае утери багажа, переноса тура и даже опоздания на самолет.

Фото SolStock/istockphoto.com

Страховка бывает базовая и расширенная. В первую входят основные услуги, связанные с проблемами здоровья. Она покрывает услуги врачей, госпитализацию, транспортировку, визит родственников (если вы, например, сломали ногу и вынуждены лежать в больнице дольше 10 дней), репатриацию в случае гибели туриста и связь с ассистансом — вашим страховым менеджером.

В расширенную страховку входят лечение травм, полученных во время спортивных тренировок или экстремальных развлечений, утеря багажа, риск невыезда, лечение сложных заболеваний, например коронавируса, и даже страхование гражданской ответственности. К примеру, если вы случайно разбили что-либо в магазине, задели пешехода, когда катались на велосипеде, или испортили волейбольную сетку на площадке отеля.

У каждой страховой компании будет свой список опций, которые можно добавить или исключить из полиса. Встречаются и помощь при потере документов, и компенсация в случае кражи, и даже расходы на лечение травм, полученных при алкогольном опьянении.

Стоимость полиса отличается в зависимости от размера покрытия страховки, возраста путешественника, длительности поездки и количества стран, которые планирует посетить турист. Если вы молодой, страховка будет стоить дешевле.

Что нельзя добавить в туристическую страховку

Есть случаи, на которые действие полиса не распространяется. Среди них:

вождение в нетрезвом виде или с отсутствием прав;

беременность и роды (для этого оформляется отдельный вид страхования) ;

лечение хронических заболеваний вне их обострения ;

последствия употребления наркотических веществ ;

Фото Pyrosky/istockphoto.com

венерические заболевания ;

психиатрические заболевания ;

последствия стихийных бедствий ;

последствия военных действий или эпидемии в стране, старт которых пришелся до начала поездки ;

участие туриста в преступной деятельности.

Юристы о туристической страховке

Юристы Сергей Кормилицин и Андрей Некрасов ответили на самые популярные вопросы, касающиеся страховок для путешественников.

Действуют ли страховки, оформленные в России, за пределами страны?

Для путешествий по России достаточно полиса ОМС, с ним можно обратиться в любую поликлинику или скорую помощь в пределах России.

Для выезда за рубеж нужно оформлять специальную страховку, для каждой страны существуют определенные правила.

Как правило, страховки бывают разных видов в зависимости от рисков, которые вы застрахуете. В базовую обычно входят неотложная помощь, лечение заболеваний, полученных в отпуске, репатриация. Дополнительно можно включить приезд родственников, стоматологическую помощь или, например, лечение травм, полученных под воздействием алкоголя.

Когда начинает действовать договор страхования?

Эта информация указана в самом договоре или в страховом полисе. В нем подробно описано, когда именно начинает действовать договор, какие территории он покрывает и какие риски застрахованы.

Фото marchmeena29/istockphoto.com

Что еще должно быть указано в туристическом полисе?

В полисе также указаны размер страховой премии (сколько вы платите страховщику) и страховой суммы (сколько страховщик должен будет вам выплатить в страховом случае). Может быть указана франшиза — сумма, которую вы должны будете заплатить самостоятельно при наступлении страхового случая.

Что еще стоит учитывать при оформлении туристической страховки?

Важно внимательно изучить правила страхования перед заключением договора. Без этого нет смысла в страховании — вы просто покупаете «кота в мешке».

Также при выборе страховки стоит учесть, занимаетесь ли вы экстремальными видами спорта или активным отдыхом. Для таких случаев есть специальные страховые продукты.