Как упростить поездку: 8 полезных советов для туриста

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Лето — пора долгожданных отпусков. Не важно, сколько времени он продлится: пару дней, несколько недель или месяц — главное, чтобы отдых доставил массу положительных и ярких эмоций. Однако ни один турист не застрахован от мелких неприятностей, которые могут случиться с ним во время путешествия.
Вместе с руководителем туристического агентства Викторией Братухиной поделились лайфхаками, которые помогут упростить отдых и сделают его более комфортным.
Постарайтесь ввести в привычку постоянно отслеживать предложения от туристических агентств и операторов. Этот лайфхак будет полезен не только при долгосрочном планировании отпуска, но и при поиске «горящих» предложений.
Если путешествие не привязано к конкретной дате либо резко освободились выходные, можно оперативно «пробежаться» по заранее выбранным предложениям. Возможно, найдется что-то подходящее.
Если планируете отдохнуть в сезон низкого спроса (после майских или новогодних праздников, в ноябре и в первой половине декабря), выгоднее выбрать «горящие» предложения.
При путешествии с ребенком советую отслеживать предложения от отелей, где проживание и питание для детей бесплатно.Виктория БратухинаРуководитель турагентства
Каждый год тысячи туристов становятся жертвами мошенников. Чаще всего неопытные путешественники попадаются на удочку обманщиков, которые якобы сдают комфортабельное жилье за минимальную сумму. Поэтому бронируйте только в проверенных сервисах. А если хотите снять домик в частном секторе, обязательно проверьте информацию о хозяине, изучите отзывы. Не вносите всю сумму за жилье сразу: так в худшем случае вы потеряете лишь часть денег.
Также можете проверить агентство через реестр турагентств. Обязательно подпишите договор и возьмите чек.
Базовые вещи из повседневного гардероба будут в разы практичнее, чем-то, что вы не наденете в обычной жизни. Новые туфли на шпильке и вечерние платья вряд ли пригодятся в отпуске.
Однако если во время путешествия вы планируете устроить фотосессию, заранее продумайте образы и возьмите с собой вещи именно под эти наряды.
Еще один мой личный лайфхак — это подушка под ноги. Ее можно заказать на маркетплейсах. Она точно сделает полет комфортнее.Виктория БратухинаРуководитель турагентства
Брать с собой всю домашнюю аптечку не нужно. Главное — пластырь, активированный уголь или любой другой сорбент и обезболивающие. Пластырь — от царапин, ушибов и порезов, сорбенты — от отравления, несварения и иных проблем с желудком, а обезболивающие помогут при головной боли, которая часто возникает после полета.
Если вы на ежедневной основе принимаете какие-либо лекарства по назначению врача, обязательно проследите, чтобы препарата хватило на весь отпуск.Виктория БратухинаРуководитель турагентства
Часто в качестве «бонуса» к кошельку воры крадут и документы. Расстаться с некоторой суммой денег неприятно. Но куда хуже восстанавливать документы в чужой стране. О спокойном отдыхе в таком случае придется забыть.
Даже если вы планируете расплачиваться на отдыхе картой, обязательно имейте при себе небольшую сумму наличными. Но рубли принимают только в некоторых ближних странах, поэтому нужно поменять деньги.
Поэтому перед поездкой узнайте, какой валютой пользуются в стране, и постарайтесь найти обменники. Обычно они есть в аэропортах и на вокзалах, но курс у них не очень выгодный. Нет желания переплачивать? Позаботьтесь об этом заранее.
Не носите с собой большие суммы денег. Крупными купюрами расплачивайтесь в проверенных местах, а в сувенирных лавках — мелочью.Виктория БратухинаРуководитель турагентства
Если вы планируете долгое путешествие, изучите рынок местных операторов. Часто выгоднее приобрести сим-карту по приезде в другую страну. Кроме того, некоторые операторы дают приятные бонусы для новых заграничных клиентов. Можете также воспользоваться eSIM (виртуальная сим-карта) через специальные приложения.
Сейчас многие авиакомпании стараются сделать ожидание и перелет пассажиров комфортнее. Не важно, летите вы международным рейсом или внутренним, провести время в бизнес-лаунже — отличная идея! Там вы сможете расположиться на удобном диване, подключиться к бесплатному интернету, пообедать и многое другое.
Приобретите отдельно проход в бизнес-зал либо воспользуйтесь банковскими программами. Подробности можете узнать на сайте аэропорта либо у сотрудника.Виктория БратухинаРуководитель турагентства
Кроме того, не стоит экономить на страховке путешественника. То же правило касается и страховки от невыезда. Если что-то случится, вам вернут 100% стоимости. Стоит страховка обычно 3-5% от стоимости тура.
Не бойтесь летать со стыковкой. В настоящее время во многие страны удобнее добираться через восточные страны: ОАЭ, Оман, Катар.