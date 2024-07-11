Как упростить поездку: 8 полезных советов для туриста

Лето — пора долгожданных отпусков. Не важно, сколько времени он продлится: пару дней, несколько недель или месяц — главное, чтобы отдых доставил массу положительных и ярких эмоций. Однако ни один турист не застрахован от мелких неприятностей, которые могут случиться с ним во время путешествия.

Вместе с руководителем туристического агентства Викторией Братухиной поделились лайфхаками, которые помогут упростить отдых и сделают его более комфортным.

Совет № 1: отслеживайте предложения от туроператоров

Постарайтесь ввести в привычку постоянно отслеживать предложения от туристических агентств и операторов. Этот лайфхак будет полезен не только при долгосрочном планировании отпуска, но и при поиске «горящих» предложений.

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Если путешествие не привязано к конкретной дате либо резко освободились выходные, можно оперативно «пробежаться» по заранее выбранным предложениям. Возможно, найдется что-то подходящее.

Если планируете отдохнуть в сезон низкого спроса (после майских или новогодних праздников, в ноябре и в первой половине декабря), выгоднее выбрать «горящие» предложения.

Совет № 2: не платите вперед и проверяйте всю информацию

Каждый год тысячи туристов становятся жертвами мошенников. Чаще всего неопытные путешественники попадаются на удочку обманщиков, которые якобы сдают комфортабельное жилье за минимальную сумму. Поэтому бронируйте только в проверенных сервисах. А если хотите снять домик в частном секторе, обязательно проверьте информацию о хозяине, изучите отзывы. Не вносите всю сумму за жилье сразу: так в худшем случае вы потеряете лишь часть денег.

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Также можете проверить агентство через реестр турагентств. Обязательно подпишите договор и возьмите чек.

Совет № 3: берите меньше вещей

Базовые вещи из повседневного гардероба будут в разы практичнее, чем-то, что вы не наденете в обычной жизни. Новые туфли на шпильке и вечерние платья вряд ли пригодятся в отпуске.

Однако если во время путешествия вы планируете устроить фотосессию, заранее продумайте образы и возьмите с собой вещи именно под эти наряды.

Совет № 4: возьмите с собой аптечку

Брать с собой всю домашнюю аптечку не нужно. Главное — пластырь, активированный уголь или любой другой сорбент и обезболивающие. Пластырь — от царапин, ушибов и порезов, сорбенты — от отравления, несварения и иных проблем с желудком, а обезболивающие помогут при головной боли, которая часто возникает после полета.

Совет № 5: не держите деньги и документы в одном месте

Часто в качестве «бонуса» к кошельку воры крадут и документы. Расстаться с некоторой суммой денег неприятно. Но куда хуже восстанавливать документы в чужой стране. О спокойном отдыхе в таком случае придется забыть.

Совет №6: вовремя меняйте деньги

Даже если вы планируете расплачиваться на отдыхе картой, обязательно имейте при себе небольшую сумму наличными. Но рубли принимают только в некоторых ближних странах, поэтому нужно поменять деньги.

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Поэтому перед поездкой узнайте, какой валютой пользуются в стране, и постарайтесь найти обменники. Обычно они есть в аэропортах и на вокзалах, но курс у них не очень выгодный. Нет желания переплачивать? Позаботьтесь об этом заранее.

Совет № 7: позаботьтесь о выгодном тарифе для телефона

Если вы планируете долгое путешествие, изучите рынок местных операторов. Часто выгоднее приобрести сим-карту по приезде в другую страну. Кроме того, некоторые операторы дают приятные бонусы для новых заграничных клиентов. Можете также воспользоваться eSIM (виртуальная сим-карта) через специальные приложения.

Совет № 8: используйте бизнес-лаунжи, страховки и перелеты со стыковкой

Сейчас многие авиакомпании стараются сделать ожидание и перелет пассажиров комфортнее. Не важно, летите вы международным рейсом или внутренним, провести время в бизнес-лаунже — отличная идея! Там вы сможете расположиться на удобном диване, подключиться к бесплатному интернету, пообедать и многое другое.

Кроме того, не стоит экономить на страховке путешественника. То же правило касается и страховки от невыезда. Если что-то случится, вам вернут 100% стоимости. Стоит страховка обычно 3-5% от стоимости тура.

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Не бойтесь летать со стыковкой. В настоящее время во многие страны удобнее добираться через восточные страны: ОАЭ, Оман, Катар.