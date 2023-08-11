5 причин отдать ребенка на занятия ушу

Ушу — это стиль восточных единоборств, в котором есть много направлений. Есть спортивное, боевое, традиционное, оздоровительное ушу. Сегодня поговорим о спортивном ушу, потому что я сама этим видом спорта занимаюсь очень долгое время. Так почему же стоит привести ребенка на занятия ушу?

Укрепляет мышцы

Развитие и укрепление мышечного каркаса у ребенка очень важно. Это, наверное, самое главное для ребенка вначале, потому что правильно развитый каркас — это залог здоровья, хорошего иммунитета. Да и в дальнейшем ребенок себя чувствует увереннее, если его тело развито правильно. Но это потом. Пока маленький, он этого не понимает.

Развивает важные качества

Ушу развивает гибкость, координацию, силу, скорость, выносливость. И это все в одном виде спорта. Он соединил в себе спортивную и художественную гимнастику, акробатику, фехтование и восточные единоборства.

Подходит и мальчикам, и девочкам

Часто смотришь на какой-то вид спорта по телевизору и думаешь, что он больше подходит для мальчиков или, наоборот, для девочек. Ушу универсален. Это стиль восточных единоборств, где нужна сила и резкость. И в то же время он очень грациозный. В нем есть плавные движения, очень много упражнений на гибкость. Со стороны это выглядит достаточно красиво. Поэтому не возникает сомнений в том, что и девочка может заниматься этим видом спорта.

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Несет свою философию

Когда ребенок только приходит заниматься, тренеры говорят с ним о том, что уважение к взрослым и дисциплина — это то, без чего нельзя обойтись в этом виде спорта. Ребенок обязательно должен быть честным, трудолюбивым, помогать своему ближнему и тем, кто в беде. Если другой ребенок расстраивается и у него что-то не получается, нужно подойти и помочь.

Учит терпению

Конечно, спорт учит быть трудолюбивым. А еще терпению, потому что в ушу приходится много раз повторять одно и то же движение, пока не получится сделать его так, как нужно. И для этого нужно колоссальное терпение.

Спорт учит достигать поставленной цели, никогда не опускать руки. Даже если не получается, нужно идти вперед, нужно трудиться. Не получится сейчас — получится через неделю. Не получилось с первого раза, получится со сто двадцать первого.

Ребенок, который только пришел в ушу, и он же спустя год тренировок, — это два совершенно разных человека. Он становится более серьезным, ответственным, по-другому подходит ко всем движениям, тренировкам, даже по-другому думает. Это большая заслуга и тренера, и того вида спорта, который вы выбрали для ребенка.

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