7 стран, где будет сложно неженатым парам

В XXI веке мало кто сможет поверить в то, что где-то не заселят в один номер пару без свидетельства о браке. В большинстве туристических курортов о таких правилах речи не идет. Но не везде так толерантны к неженатым парам. Рассказали о странах, где без свидетельства о браке могут возникнуть проблемы.

Марокко

Эстетичные фото из этой страны уже не одно десятилетие заполняют соцсети и получают восторженные комментарии. Голубые крыши, восточные базары, горы, пустыни, спускающиеся к кромке океана, — казалось бы, прекрасно все. Если вы выбираете интернациональный отель, то проблем, ожидаемо, не возникнет. Но у современных туристов сформировался запрос не просто на отдых, а на эксклюзивный опыт, погружающий в историю и культурный контекст страны. В этом случае для проживания выбирают риады.

Но при бронировании стоит уточнить, не нужен ли штамп о браке в паспорте. В частных риадах, особенно в маленьких городках, нужно будет доказать, что вы семья.

Фото istockphoto.com/ti-ja

Израиль

В большинстве случаев к неженатой паре в стране абсолютно лояльно отнесутся. Но вопросы могут возникнуть при заселении в ортодоксальные районы Иерусалима или города Цфат. Обе локации славятся своей духовной атмосферой, что накладывает отпечаток и на некоторые отели, особенно на небольшие частные мини-гостиницы. Также будьте предельно внимательны при бронировании кибуцев и гостевых домов. Проживание там обходится дешевле, чем в отелях, но можно столкнуться с проблемами без свидетельства о браке.

Турция

Сегодня страна выглядит очень современной и лояльной, но все же во многих отелях в один номер не заселят турка и иностранку без штампа в паспорте. Часто это вызывает дискомфорт у отдыхающих интернациональных пар. И чтобы найти отель, где администрация пойдет навстречу, придется потрудиться. Такая практика распространена не только в маленьких городках, но и во вполне себе современных отелях в самых популярных локациях.

Фото istockphoto.com/Boyloso

Саудовская Аравия

Сейчас эта страна активно привлекает туристов. Конечно, там осознают, что не везде есть законы шариата, запрещающие жить неженатым людям вместе. Но всегда остается риск, что пару без свидетельства о браке вместе не поселят.

Арабские Эмираты

Мало кто из отдыхающих в Дубае поверит в то, что в 40 километрах от них, в городе Шарджа, до сих пор могут не заселить неженатую пару в один номер. В этом населенном пункте стараются соблюдать шариатские законы.

Фото istockphoto.com/SHansche

Иран

В этой стране однозначно не дадут один номер на двоих иранцам не в браке. Для туристов на запрет глаза часто закрываются. Но ситуация кардинально меняется, если путешественник — мусульманин. В таком случае рекомендуется заранее узнать правила проживания в отеле: неожиданные проблемы при заселении не нужны никому.

Индонезия

Ситуация здесь типична для мусульманских стран. Местным жителям строго запрещено проживать в одном номере, если они не состоят в браке.

Фото istockphoto.com/grinvalds

На Бали для иностранцев делают поблажки, но в стране есть и другие, менее известные острова. И на них правила более строгие. Туристам стоит убедиться, что отель лоялен к иностранцам и не потребует от гостей полного соблюдения законов шариата при заселении.