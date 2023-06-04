Какие виды спорта опасны для детей? Рассказывает врач

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Приобщение детей к спорту мы все привыкли считать чем-то очень полезным, и по большей части так оно, конечно, и есть: спортивные нагрузки помогают активно расти, укрепляют нервную систему, иммунитет, правильно развивают опорно-двигательный аппарат. Систематические занятия приучают детей к дисциплине, развивают выносливость, силу воли. Однако не без оговорок.
Педиатр, травматолог и ортопед Олеся Арсланова рассказала о видах спорта, которые могут быть опасны для неокрепшего детского организма.
Детство — это период активного роста. Когда ребенок тянется вверх, растет его стопа. Год от года размер ноги увеличивается, а период активного роста завершается в 11 — 14 лет. У детей встречаются как врожденные, так и приобретенные, развивающиеся в процессе роста, заболевания стоп.
Множество детей рождается с мнимым или физиологическим плоскостопием, что объясняется обилием подкожной жировой клетчатки на подошвенной поверхности стопы. В процессе роста и активного движения, у детей развивается и мышечно-связочный аппарат. Полноценное формирование сводов стопы завершается примерно к 12 годам: только после этого возраста врач может диагностировать плоскостопие, которое может сочетаться с вальгусной установкой стопы.
Факторы риска — это избыточный вес, ношение неудобной обуви, нерациональные нагрузки, травмы стопы и голеностопного сустава, гипотонус в мышцах голени и стоп, гипермобильность в суставах и наследственностьОлеся АрслановаТравматолог, ортопед
Плоскостопие — это продольная, поперечная или комплексная деформация формы свода стопы, из-за которой он становится плоским. В результате стопа ребенка теряет упругость и перестает смягчать удары, давление, нагрузки. Плоскостопие приводит к болезненным изменениям позвоночника и скелета в целом: для детей это значительный риск в период активного роста.
Для детей с диагнозом «плоскостопие» существуют ограничения в нагрузках, которые задействуют ноги и позвоночник.
Ребенок может заниматься бегом, но только если у него начальная степень заболевания, когда деформация стопы незначительная, а болевой синдром выражен слабо либо отсутствует. Но даже при таких условиях важно не давать сильную нагрузку.
При этом важным моментом является выбор обуви и стелек. Ортопедические стельки позволяют компенсировать недостатки стопы и обуви. Лучший вариант — подобрать ребенку индивидуальные стельки, которые будут изготовлены после комплексного обследования.Олеся АрслановаТравматолог, ортопед
Эти виды спорта также противопоказаны детям при сильном плоскостопии. На любительском уровне заниматься можно, но нужно внимательно следить за выбором спортивной обуви и уделять внимание разминке. Эти виды спорта требуют повышенной активности и выносливости — при неправильно подобранной обуви плоскостопие может только усугубляться.
Балет при плоскостопии противопоказан категорически. У балерин наблюдается снижение высоты поперечного свода. Объясняется это тем, что основное давление приходится на пальцы. Такое наблюдается и у детей, которых отдают на занятия в раннем возрасте.
До 4 лет у ребенка стопа еще не сформирована, и такая нагрузка влияет на правильное развитие. При том активные танцы помогут в борьбе с плоскостопием. При правильном подходе они укрепляют ножки, повышают выносливость, развивают у ребенка координацию.Олеся АрслановаТравматолог, ортопед
Танцы же, предполагающие длительное пребывание в одной позиции, при плоскостопии противопоказаны.
Катание на беговеле допускается, если высота сиденья соответствует росту ребенка. Если сиденье установлено ниже, чем нужно, ребенок будет отталкиваться внутренней стороной ступни, что может вызвать деформацию.Олеся АрслановаТравматолог, ортопед
Катание на обычном самокате допускается, только если у ребенка нет выраженной деформации стопы. Во время такой активности дети делают толчкообразные движения ногой, что дает дополнительную нагрузку на стопу.
Упражнения, требующие прыжков, бега, статической нагрузки, должны проводиться в щадящем режиме. Идеальным вариантом будет построение программы тренировок вместе с врачом. Но какой бы активности ни отдавали предпочтение дети и родители, очень важно тщательно разминаться перед тренировкой!Олеся АрслановаТравматолог, ортопед
К полезным видам спорта относятся:
Крайне рекомендован джиу-джитсу. Это неударный вид контактной борьбы, которая прекрасно накачивает мышечный корсет спины. А занятия проходят на матах, что полезно для вальгусных стоп. Во время занятий у детей тренируется гибкость, что важно для профилактики травматизма, заболеваний опорно-двигательной системы.Олеся АрслановаТравматолог, ортопед
Существуют ограничения при выборе спортивной секции, если во время медицинского обследования у ребенка выявили, например, сколиоз, дисплазию тазобедренного сустава, вальгусную стопу.
Сколиоз сегодня — достаточно распространенное заболевание. При таком диагнозе запрещены любые виды спорта, связанные с постоянным бегом, прыжками, толчками, выпадами, скручиванием тела, а тем более травмами. К ним можно отнести хоккей, футбол, борьбу, волейбол, баскетбол.
При сколиозе прекрасно подходит плавание, которое может увеличить силу мышц спины, поскольку одновременно тренирует все мышечные группы, а также гимнастика, которая может повысить гибкость ребенка и укрепить силу мышц пресса.
Дисплазия тазобедренного сустава — в буквальном переводе означает незрелость, недоразвитие тазобедренного сустава. При таком заболевании детям не рекомендуется заниматься профессиональным спортом, бегом и прыжками, а плавание также является полезной нагрузкой.