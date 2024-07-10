Виндсерфинг: что это такое и как ему можно научиться

Вы наверняка когда-нибудь видели, как человек скользит по воде на доске, оснащенной парусом. Этот вид спорта называется виндсерфинг. Для того чтобы его освоить, не нужно быть сильным, нужно только технично все выполнять. Вместе с тренером по виндсерфингу рассказали о всех тонкостях этого вида спорта.

Что такое виндсерфинг

Виндсерфинг — это водный вид спорта, в котором используется доска с парусом, чтобы скользить по воде, используя силу ветра.

Виндсерфинг — это отличная тренировка для всего тела. Чтобы удержать равновесие на доске, нужно задействовать все основные мышцы тела. Кроме того, занимаясь этим видом спорта, можно подтянуть фигуру, повысить выносливость и поработать над балансом и координацией.

Как появился виндсерфинг

Виндсерфинг зародился в США. Его основоположником считается Ньюман Дарби, именно ему принадлежит идея закрепить парус для виндсерфинга на доску. Самые ранние прототипы появились в конце 1950-х годов. Но первый патент на парусную доску получили только в 1968 году. Конструкцию назвали Windsurfer, и с 1970-х начали массово производить.

Фото istockphoto.com/Popartic

Этот вид спорта быстро распространился по всей Северной Америке. А к концу 1970-х годов направление стало широко популярно и в Европе. Первый чемпионат мира прошел в 1973 году в Сан-Диего, победителем стал американец Брюс Мэтлак. На Олимпийских играх соревнования по виндсерфингу проводятся с 1984 года для мужчин, а с 1992 года — для женщин.

Какое оборудование нужно для виндсерфинга

Полноценный комплект для виндсерфинга состоит из:

доски для виндсерфинга (существуют доски малого и большого размера для разных ветровых условий, типов парусного спорта, опыта спортсмена);

паруса для виндсерфинга (размер паруса нужно выбирать в зависимости от уровня катания, комплекции спортсмена и силы ветра);

мачты для паруса;

гика (устройство для стягивания парусов);

шарнира, скрепляющего парус с доской.

Еще для виндсерфинга понадобятся:

гидрокостюм;

трапеция, которая «разгрузит» спину и руки;

перчатки от мозолей;

солнцезащитный крем.

С чего начать обучение виндсерфингу

Виндсерфинг — это вид спорта, которому можно обучиться в любом возрасте и с любой физической подготовкой. Базовые вещи можно усвоить за пару-тройку занятий с опытным инструктором. Сначала нужно изучить оборудование и пройти краткий теоретический инструктаж, затем отработать основные элементы виндсерфинга на земле, а потом перейти к практике на воде.

Потом, постепенно улучшая технику и продолжая заниматься с инструктором, можно будет освоить и более сложные маневры и техники.

Фото istockphoto.com/sandsun

Новички обычно часто падают. Одновременно приходится делать много всего — балансировать на доске, пытаться поднять парус и определять направление ветра. Поначалу это может быть утомительно, но со временем становится легче.

Начинающим виндсерферам следует помнить, что существует риск оказаться далеко от берега и не суметь вернуться самостоятельно. Чтобы избежать опасных ситуаций, рекомендуется учиться под присмотром инструктора или на специализированных станциях, где в случае необходимости окажут помощь и заберут на лодке.

Чем виндсерфинг отличается от кайтсерфинга и серфинга

И в кайтсерфинге, и в виндсерфинге нужно стоять на доске и использовать ветер, чтобы скользить по воде. Однако это совершенно разные виды спорта. Кайтсерфинг значительно сложнее, ведь вместо паруса используется большой воздушный змей.

А от обычного серфинга виндсерфинг отличается наличием паруса.