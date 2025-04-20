Действительно ли аниме развивает в подростках жестокость: разбор психологов

Японская анимация в последние годы обрела невероятную популярность. И нельзя спорить с тем, что среди фанатов аниме-культуры много детей и подростков с подвижной психикой. Может ли увлечение японскими мультиками повлиять на формирование личности и развить в подрастающем поколении пугающие качества? Разобрались вместе с психологами.
В массовом восприятии (среди людей, не погруженных в вопрос) аниме часто ассоциируется с жестокостью и насилием. Причина в широком освещении в медиа именно тех проектов, которые подвергаются цензуре и критикуются повсеместно. Такие тайтлы, как «Атака титанов», «Тетрадь смерти» или «Токийский гуль», вызывают особую обеспокоенность из-за мрачной атмосферы и шокирующих сцен. Подробные изображения драк, трагические сюжеты и тяжелые моральные дилеммы не свойственны детским мультфильмам.
Здесь важно различать жанры: аниме — это не один жанр, это формат. Он включает как тяжелые драмы и хорроры, так и добрые сказки, комедии и образовательные шоу. К примеру, есть совсем легкий мультфильм «Мой сосед Тоторо», который закладывает правильные ценности о любви в семье и отношениях к проблемам. Или подростковый тайтл «Хоримия» про школьную дружбу и первую любовь. Оба этих проекта — спокойные и доброжелательные аниме, которые даже в теории не могут научить плохому.
Правильно подобранный жанр способствовует формированию личности, жизненной позиции, творческому развитию и оформлению нравственных ценностей зрителя.
Сама идея того, что медиаконтент может вызывать агрессивное поведение, не нова. Она поднималась в контексте видеоигр, фильмов ужасов и рэп-музыки. Однако современные исследования показывают, что связь между просмотром «жестокого» контента и реальной агрессией непрямая. Крайне маленькое количество респондентов чувствует негативное влияние на психику от просмотра аниме. А исследование в Psychology of Popular Media показало, что влияние контента зависит от контекста и восприятия. Дети, обсуждающие жестокие сцены с родителями и сверстниками, менее подвержены потенциальному негативному воздействию, чем те, кто смотрит в изоляции.
В некоторых зарубежных исследованиях показано, что более высокий интерес к аниме связан с определенными неблагоприятными последствиями для психики и социализации.
Однако, если верить таким исследованиям, не аниме является причиной отстраненности ребенка. Все ровно наоборот: изначально отстраненный ребенок с большей вероятностью начнет увлекаться аниме, чем более жизнерадостный и социализированный. Стоит отметить, что дети и подростки часто находят себе друзей по интересам, и увлечение японской культурой может помочь в этом плане.
Сейчас существует множество онлайн-сообществ и оффлайн-мероприятий, где подрастающее поколение знакомится и находит себе новых друзей: аниме-фестивали, дни японской культуры. Даже городские филармонии и камерные оркестры включают в репертуар музыку из известных тайтлов, чтобы привлечь более молодую аудиторию. А на таких площадках дети получают пространство для выражения своих мыслей и чувств без страха осуждения. Это способствует развитию уверенности в себе и улучшению коммуникативных навыков. Современные дети куда более толерантно относятся к любому самовыражению: кто-то учится вязать, кто-то увлекается косплеем (перевоплощением в какого-то персонажа. — Прим. ред.) по играм, кто-то смотрит японские мультики.
Все такие активности не только развивают творческие навыки, но и способствуют общению с другими участниками сообщества. Так, например, аниме предоставляет подросткам-интровертам множество возможностей для социализации и самовыражения. Важно, чтобы родители и педагоги поддерживали интерес подростков и помогали им извлекать из него пользу.
Также многие аниме поднимают глубокие темы: принятие себя, борьбу с внутренними страхами, потерю близких, травму. Это может помочь подросткам формировать эмоциональный интеллект. Исследование 2024 года показало, что просмотр аниме, в котором ярко раскрываются чувства героев, способствует развитию сопереживания.
Кроме того, эстетика, культура и темп японской анимации требуют от зрителя внимания. Это положительно влияет на развитие воображения и наблюдательности — особенно в сравнении с клиповым контентом из TikTok и подобных платформ. Также современные короткие видеоформаты зачастую содержат агрессию в юмористической форме — буллинг, пранки (розыгрыши), токсичные шутки. В отличие от этого, даже мрачное аниме чаще работает в жанре драмы, а не высмеивания. Более того, в японской анимации зачастую видны последствия насилия. Тем временем клипы быстро пролистываются и забываются, но даже так влияют на ребенка и восприятие мира.
Все когда-то были детьми и подростками, чьи увлечения не особо впечатляли родителей. Нужно помнить об этом и иметь в виду, что вредно не само аниме, а отсутствие диалога. Контент может быть любым, от фантастики до триллера, но если он не обсуждается с родителями, ребенок может интерпретировать увиденное неправильно.
Запрещать аниме не стоит, да и смысла в этом нет. Стоит понимать одну простую истину. Если ребенку что-то запрещать, то он все равно найдет к этому доступ любыми путями. Он будет смотреть аниме, только втайне от родителей.
Аниме — это разнообразный мир, включающий в себя множество жанров и тем. Чтобы обеспечить безопасное и полезное знакомство ребенка с этим видом искусства, родителям стоит учитывать следующие рекомендации.
Перед тем как приступить к совместному просмотру или разрешить самостоятельное ознакомление ребенка с аниме, изучите содержание проекта, рейтинги и отзывы. Обратите внимание на возрастные ограничения и тематику. Выберите те проекты, которые будут интересны и вам.
Вспомните наши русские сказки, например, про богатырей. Ведь в них тоже есть жестокость в виде схваток и боев. Но их воспринимают несколько глубже — как борьбу за правду и добро.
То же можно сказать про фильмы военной тематики. Они тоже жестокие, однако главный смысл кроется в важности человеческой жизни. Подобные проекты исследуют человеческую природу через внутренние конфликты, показывают последствия войны. Так же и с аниме.
Совместный просмотр позволяет родителям понимать, что именно привлекает ребенка, и при необходимости корректировать восприятие сложных тем. Так у вас появятся новые темы для обсуждения. Все это сильно укрепляет отношения.
После просмотра обсудите с ребенком сюжет, действия персонажей и моральные дилеммы. Это поможет развить критическое мышление и способность анализировать как собственное поведение, так и поступки окружающих.
Разговаривайте с детьми. Объясняйте, что герои и поступки вымышленные, а их действия нельзя воспринимать как руководство.
Можно спросить, что ребенок понял, какие ощущения испытал, что в проекте плохо, а что хорошо. И если кроме сцен насилия подросток ничего не увидел, поясните, какие ценности аниме пыталось донести.
Следите за реакцией ребенка на просмотренное. Если вы замечаете признаки тревожности, агрессии или замкнутости, обсудите с ним его чувства.
Убедитесь, что аниме не занимает все свободное время сына или дочери. Включите в распорядок дня разнообразные активности: спорт, чтение, прогулки и общение с друзьями.
Показывайте своим поведением, как важно выбирать качественный и подходящий по возрасту контент. Делитесь впечатлениями от просмотренных вами самостоятельно фильмов и сериалов, обсуждайте их с ребенком.
Само по себе аниме не может породить в ребенке жестокость, если у него нет психологической предрасположенности к агрессии или отстраненности. Важно поддерживать увлечения детей и не забывать о важности разностороннего развития.