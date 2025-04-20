Действительно ли аниме развивает в подростках жестокость: разбор психологов

Японская анимация в последние годы обрела невероятную популярность. И нельзя спорить с тем, что среди фанатов аниме-культуры много детей и подростков с подвижной психикой. Может ли увлечение японскими мультиками повлиять на формирование личности и развить в подрастающем поколении пугающие качества? Разобрались вместе с психологами.

Почему многие недолюбливают аниме

В массовом восприятии (среди людей, не погруженных в вопрос) аниме часто ассоциируется с жестокостью и насилием. Причина в широком освещении в медиа именно тех проектов, которые подвергаются цензуре и критикуются повсеместно. Такие тайтлы, как «Атака титанов», «Тетрадь смерти» или «Токийский гуль», вызывают особую обеспокоенность из-за мрачной атмосферы и шокирующих сцен. Подробные изображения драк, трагические сюжеты и тяжелые моральные дилеммы не свойственны детским мультфильмам.

Здесь важно различать жанры: аниме — это не один жанр, это формат. Он включает как тяжелые драмы и хорроры, так и добрые сказки, комедии и образовательные шоу. К примеру, есть совсем легкий мультфильм «Мой сосед Тоторо», который закладывает правильные ценности о любви в семье и отношениях к проблемам. Или подростковый тайтл «Хоримия» про школьную дружбу и первую любовь. Оба этих проекта — спокойные и доброжелательные аниме, которые даже в теории не могут научить плохому.

Фото Кадр из аниме «Мой сосед Тоторо» / Хаяо Миядзаки / Studio Ghibli

Сама идея того, что медиаконтент может вызывать агрессивное поведение, не нова. Она поднималась в контексте видеоигр, фильмов ужасов и рэп-музыки. Однако современные исследования показывают, что связь между просмотром «жестокого» контента и реальной агрессией непрямая. Крайне маленькое количество респондентов чувствует негативное влияние на психику от просмотра аниме. А исследование в Psychology of Popular Media показало, что влияние контента зависит от контекста и восприятия. Дети, обсуждающие жестокие сцены с родителями и сверстниками, менее подвержены потенциальному негативному воздействию, чем те, кто смотрит в изоляции.

Как аниме помогает социализироваться

Однако, если верить таким исследованиям, не аниме является причиной отстраненности ребенка. Все ровно наоборот: изначально отстраненный ребенок с большей вероятностью начнет увлекаться аниме, чем более жизнерадостный и социализированный. Стоит отметить, что дети и подростки часто находят себе друзей по интересам, и увлечение японской культурой может помочь в этом плане.

Сейчас существует множество онлайн-сообществ и оффлайн-мероприятий, где подрастающее поколение знакомится и находит себе новых друзей: аниме-фестивали, дни японской культуры. Даже городские филармонии и камерные оркестры включают в репертуар музыку из известных тайтлов, чтобы привлечь более молодую аудиторию. А на таких площадках дети получают пространство для выражения своих мыслей и чувств без страха осуждения. Это способствует развитию уверенности в себе и улучшению коммуникативных навыков. Современные дети куда более толерантно относятся к любому самовыражению: кто-то учится вязать, кто-то увлекается косплеем (перевоплощением в какого-то персонажа. — Прим. ред.) по играм, кто-то смотрит японские мультики.

Фото Satoshi-K, iStock

Все такие активности не только развивают творческие навыки, но и способствуют общению с другими участниками сообщества. Так, например, аниме предоставляет подросткам-интровертам множество возможностей для социализации и самовыражения. Важно, чтобы родители и педагоги поддерживали интерес подростков и помогали им извлекать из него пользу.

Также многие аниме поднимают глубокие темы: принятие себя, борьбу с внутренними страхами, потерю близких, травму. Это может помочь подросткам формировать эмоциональный интеллект. Исследование 2024 года показало, что просмотр аниме, в котором ярко раскрываются чувства героев, способствует развитию сопереживания.

Кроме того, эстетика, культура и темп японской анимации требуют от зрителя внимания. Это положительно влияет на развитие воображения и наблюдательности — особенно в сравнении с клиповым контентом из TikTok и подобных платформ. Также современные короткие видеоформаты зачастую содержат агрессию в юмористической форме — буллинг, пранки (розыгрыши), токсичные шутки. В отличие от этого, даже мрачное аниме чаще работает в жанре драмы, а не высмеивания. Более того, в японской анимации зачастую видны последствия насилия. Тем временем клипы быстро пролистываются и забываются, но даже так влияют на ребенка и восприятие мира.

Что делать, если ребенок — анимешник

Все когда-то были детьми и подростками, чьи увлечения не особо впечатляли родителей. Нужно помнить об этом и иметь в виду, что вредно не само аниме, а отсутствие диалога. Контент может быть любым, от фантастики до триллера, но если он не обсуждается с родителями, ребенок может интерпретировать увиденное неправильно.

Аниме — это разнообразный мир, включающий в себя множество жанров и тем. Чтобы обеспечить безопасное и полезное знакомство ребенка с этим видом искусства, родителям стоит учитывать следующие рекомендации.

Изучайте содержание заранее

Перед тем как приступить к совместному просмотру или разрешить самостоятельное ознакомление ребенка с аниме, изучите содержание проекта, рейтинги и отзывы. Обратите внимание на возрастные ограничения и тематику. Выберите те проекты, которые будут интересны и вам.

То же можно сказать про фильмы военной тематики. Они тоже жестокие, однако главный смысл кроется в важности человеческой жизни. Подобные проекты исследуют человеческую природу через внутренние конфликты, показывают последствия войны. Так же и с аниме.

Смотрите вместе с ребенком

Совместный просмотр позволяет родителям понимать, что именно привлекает ребенка, и при необходимости корректировать восприятие сложных тем. Так у вас появятся новые темы для обсуждения. Все это сильно укрепляет отношения.

Обсуждайте увиденное

После просмотра обсудите с ребенком сюжет, действия персонажей и моральные дилеммы. Это поможет развить критическое мышление и способность анализировать как собственное поведение, так и поступки окружающих.

Можно спросить, что ребенок понял, какие ощущения испытал, что в проекте плохо, а что хорошо. И если кроме сцен насилия подросток ничего не увидел, поясните, какие ценности аниме пыталось донести.

Обращайте внимание на эмоциональное состояние

Следите за реакцией ребенка на просмотренное. Если вы замечаете признаки тревожности, агрессии или замкнутости, обсудите с ним его чувства.

Фото Кадр из аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» / Кэйитиро Сайто / Madhouse

Создайте сбалансированное расписание

Убедитесь, что аниме не занимает все свободное время сына или дочери. Включите в распорядок дня разнообразные активности: спорт, чтение, прогулки и общение с друзьями.

Будьте примером

Показывайте своим поведением, как важно выбирать качественный и подходящий по возрасту контент. Делитесь впечатлениями от просмотренных вами самостоятельно фильмов и сериалов, обсуждайте их с ребенком.

Само по себе аниме не может породить в ребенке жестокость, если у него нет психологической предрасположенности к агрессии или отстраненности. Важно поддерживать увлечения детей и не забывать о важности разностороннего развития.