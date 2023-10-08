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Сегодня, 07:00

15 вопросов, которые стоит задать ребенку, чтобы узнать его получше

Анна Архипенко
Автор
Елена Ступникова
Дипломированный детский и семейный психолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Папа, мама и ребенок.
Фото istockphoto.com
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Каждый родитель стремится узнать своего ребенка лучше. Ведь только так можно стимулировать его развитие. Один из способов понять ребенка — задавать ему вопросы.

Маленький ребенок не способен анализировать и осознавать себя, взаимосвязь поступков и последствий, причины своих ошибок, усилий и результатов труда. Обучать этому должны взрослые, развивая навыки рефлексии (размышление о своем состоянии, переживании).
Елена Ступникова
Дипломированный детский и семейный психолог

Близкие и доверительные отношения между родителями и детьми возникают благодаря ежедневной работе. Когда ребенок ощущает заботу, внимание и уважение к своим интересам и выбору, он легче идет на контакт. Секрет заключается не в том, чтобы давать советы и указания, а в том, чтобы словами и поступками показать ребенку, что он может вам доверять, что вы всегда на его стороне и что ему не нужно бояться рассказывать вам о чем-то личном.

Отец и сын на пляже
Фото istockphoto.com

Правила общения с ребенком

Для того чтобы установить близкие и доверительные отношения между родителями и детьми, необходимо придерживаться трех правил поведения. Во-первых, родителям стоит проявлять искренний интерес к тому, что волнует детей. Это означает, что нужно задавать вопросы и слушать ответы без предвзятости.

Во-вторых, родители должны задавать вопросы с позиции равного. Не нужно указывать или направлять ответы детей, лучше просто слушать их и быть открытыми для любых ответов.

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В-третьих, нужно учиться слушать без осуждения. Если ребенок почувствует укор, то он перестанет доверять своим родителям. Вместо этого родители должны быть терпеливыми слушателями и давать понять, что они поняли ребенка.

Вопросы, которые стоит задать ребенку

Задавая различные вопросы, мы помогаем ребенку лучше понять себя: свое отношение к миру, к другим людям, к природе.
Елена Ступникова
Дипломированный детский и семейный психолог

Вопросы про состояние

Чтобы эффективно отслеживать психологическое состояние ребенка, важно регулярно интересоваться, что происходит с ним в детском саду или школе и как он себя чувствует.

  • Какое событие сегодня было самым интересным?

  • Что удивило тебя сегодня?

  • С кем из одноклассников ты дружишь? А есть ли кто-то, с кем не складывается дружба?

  • Что заставило тебя сегодня улыбнуться сегодня?

  • Кто из воспитателей или учителей тебе нравится больше всех?

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Вопросы для развития воображения

Важно задавать вопросы, которые развивают воображение, потому что это необходимо для мышления, памяти, эффективной работы мозга.

  • У тебя есть шанс провести 48 часов в любой точке планеты. Куда ты отправишься?

  • Если бы у тебя была волшебная палочка, какие бы три желания ты загадал?

  • Если бы ты мог быть любым животным, то каким бы ты был?

  • Как ты думаешь, какой будет твоя жизнь в будущем?

  • Если бы у тебя была суперсила, то какая?

Дочка в объятиях родителей.
Фото istockphoto.com

Вопросы для развития эмоционального интеллекта

Вопросы для развития эмоционального интеллекта помогают ребенку понять, какие чувства он испытывает.

  • Что доставляет тебе радость? Какие занятия делают тебя счастливыми?

  • Что тебе хочется сделать, когда ты злишься?

  • Что тебя пугает?

  • Что такое любовь?

  • Как ты думаешь, кто действительно успешен? Почему?

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Когда начать разговор

Разговоры перед сном являются идеальным временем для установления близких отношений. В это время никто не спешит и обстановка способствует обсуждению эмоций и событий дня. Однако можно общаться и по пути в школу или за столом во время ужина. Также можно использовать игры-квесты или придумать «посредника» для разговора с маленьким ребенком. Независимо от темы разговора важно сохранять теплоту и установить прочный эмоциональный контакт.

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Что делать, если ребенок не хочет отвечать на вопросы

При ощущении безопасности, благоприятных взаимоотношениях в семье, хорошем самочувствии и настроении ребенок охотно идет на контакт со взрослым.
Елена Ступникова
Дипломированный детский и семейный психолог

Ребенок может не идти на контакт, если хочет, чтобы его оставили в покое. Ему просто нужно побыть наедине с собой. Тогда лучше подождать, пока он сам захочет общаться. Второй причиной может быть нарушение отношений между ребенком и родителями, что привело к потере доверия к ним. В этом случае нужно работать над восстановлением отношений. Однако этот процесс может занять много времени.

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