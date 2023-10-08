15 вопросов, которые стоит задать ребенку, чтобы узнать его получше

Каждый родитель стремится узнать своего ребенка лучше. Ведь только так можно стимулировать его развитие. Один из способов понять ребенка — задавать ему вопросы.

Близкие и доверительные отношения между родителями и детьми возникают благодаря ежедневной работе. Когда ребенок ощущает заботу, внимание и уважение к своим интересам и выбору, он легче идет на контакт. Секрет заключается не в том, чтобы давать советы и указания, а в том, чтобы словами и поступками показать ребенку, что он может вам доверять, что вы всегда на его стороне и что ему не нужно бояться рассказывать вам о чем-то личном.

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Правила общения с ребенком

Для того чтобы установить близкие и доверительные отношения между родителями и детьми, необходимо придерживаться трех правил поведения. Во-первых, родителям стоит проявлять искренний интерес к тому, что волнует детей. Это означает, что нужно задавать вопросы и слушать ответы без предвзятости.

Во-вторых, родители должны задавать вопросы с позиции равного. Не нужно указывать или направлять ответы детей, лучше просто слушать их и быть открытыми для любых ответов.

В-третьих, нужно учиться слушать без осуждения. Если ребенок почувствует укор, то он перестанет доверять своим родителям. Вместо этого родители должны быть терпеливыми слушателями и давать понять, что они поняли ребенка.

Вопросы, которые стоит задать ребенку

Вопросы про состояние

Чтобы эффективно отслеживать психологическое состояние ребенка, важно регулярно интересоваться, что происходит с ним в детском саду или школе и как он себя чувствует.

Какое событие сегодня было самым интересным?

Что удивило тебя сегодня?

С кем из одноклассников ты дружишь? А есть ли кто-то, с кем не складывается дружба?

Что заставило тебя сегодня улыбнуться сегодня?

Кто из воспитателей или учителей тебе нравится больше всех?

Вопросы для развития воображения

Важно задавать вопросы, которые развивают воображение, потому что это необходимо для мышления, памяти, эффективной работы мозга.

У тебя есть шанс провести 48 часов в любой точке планеты. Куда ты отправишься?

Если бы у тебя была волшебная палочка, какие бы три желания ты загадал?

Если бы ты мог быть любым животным, то каким бы ты был?

Как ты думаешь, какой будет твоя жизнь в будущем?

Если бы у тебя была суперсила, то какая?

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Вопросы для развития эмоционального интеллекта

Вопросы для развития эмоционального интеллекта помогают ребенку понять, какие чувства он испытывает.

Что доставляет тебе радость? Какие занятия делают тебя счастливыми?

Что тебе хочется сделать, когда ты злишься?

Что тебя пугает?

Что такое любовь?

Как ты думаешь, кто действительно успешен? Почему?

Когда начать разговор

Разговоры перед сном являются идеальным временем для установления близких отношений. В это время никто не спешит и обстановка способствует обсуждению эмоций и событий дня. Однако можно общаться и по пути в школу или за столом во время ужина. Также можно использовать игры-квесты или придумать «посредника» для разговора с маленьким ребенком. Независимо от темы разговора важно сохранять теплоту и установить прочный эмоциональный контакт.

Что делать, если ребенок не хочет отвечать на вопросы

Ребенок может не идти на контакт, если хочет, чтобы его оставили в покое. Ему просто нужно побыть наедине с собой. Тогда лучше подождать, пока он сам захочет общаться. Второй причиной может быть нарушение отношений между ребенком и родителями, что привело к потере доверия к ним. В этом случае нужно работать над восстановлением отношений. Однако этот процесс может занять много времени.

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