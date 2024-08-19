Всемирный день фотографии: история и традиции праздника

Каждый год 19 августа мир отмечает Всемирный день фотографии. Это праздник, который посвящен искусству запечатления мгновений и эмоций через объектив камеры. Рассказываем, как появился этот день и как его принято праздновать.

Как появилась фотография

В 1839 году французский ученый Луи Дагер представил метод дагеротипии, который стал первым успешным способом фиксирования изображений. Медная пластина покрывалась тонким слоем серебра и обрабатывалась йодом. Это создавало светочувствительное соединение — йодид серебра. Пластина помещалась в камеру, и на нее направлялся свет. Этот процесс приводил к образованию изображения, которое было видно только под определенным углом.

Фото istockphoto.com/Grafissimo

Благодаря дагеротипии получались достаточно детальные и четкие кадры. Но у метода были и недостатки: каждое изображение было уникальным (нельзя было сделать копии), а сам процесс был трудоемким и требовал специального оборудования. Тем не менее именно дагеротипия стала основой для дальнейшего развития фотографии.

Когда начали праздновать Всемирный день фотографии

Первый раз праздник был отмечен 19 августа 2010 года. Тогда около 270 фотографов со всего мира объединились, чтобы представить свои работы в онлайн-галерее. Это событие привлекло внимание зрителей из более чем 100 стран.

Выбор даты для этого праздника не случаен. Именно 19 августа 1839 года французское правительство официально приобрело патент на дагеротипию.

Фото istockphoto.com/SeventyFour

Как отмечают Всемирный день фотографии

В этот день проводят онлайн-конкурсы, показы, вебинары и мастер-классы. Также достаточно часто в этот праздник объявляют о сборе средств на благотворительные цели, связанные с искусством фотографии.

Интересные факты о фотографии

Первое селфи в мире было сделано Робертом Корнелиусом в 1839 году. Он использовал дагеротипию. Корнелиус установил камеру на улице и, сделав снимок, стал одним из первых людей, запечатлевших себя на фото самостоятельно. Это селфи считается историческим моментом в развитии фотографии.

Фото istockphoto.com/M-Production