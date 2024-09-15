Всемирный день худеющих в 2024: когда отмечать и в чем суть праздника

У всех, пожалуй, есть знакомый или знакомая, кто все время сидит на диетах, а в ресторане выбирает диетическую газировку и легкий салат. В 2021 году в СМИ опубликовали результаты опроса россиян: оказалось, что 57% респондентов хоть раз в жизни практиковали диету. Неудивительно, что у феномена похудения есть даже собственный праздник — Всемирный день худеющих.

Когда отмечается Всемирный день худеющих

Тем, кто стремится к стройности, посвятили 15 сентября. Когда этот праздник появился — точно неизвестно, но не более десяти лет назад. Нет информации и о том, кому принадлежит сама идея: вероятнее всего, придумали торжество просто пользователи интернета. Всемирный день худеющих — праздник, который привлекает внимание общественности к вопросам правильного, сбалансированного рациона и безопасного снижения веса.

Как отметить день худеющих

В этот день следует задуматься о проблемах ожирения и здоровых способах регулировки веса. Что для этого можно сделать?

Провести чек-ап рациона: проверить, хватает ли вам белков, углеводов, жиров и клетчатки.

Закупиться полезной едой: цельнозерновым хлебом, овощами, фруктами, кисломолочными продуктами, если вам можно их есть.

Заняться легкой гимнастикой: короткая разминка, расслабляющая растяжка или пробежка в парке, пока стоит теплая погода — регулярная активность полезна для людей в любом весе.

Разрешить себе есть любимую еду. Строгие ограничения в питании приводят к срывам и перееданиям: все продукты хороши, если есть их в меру.

Записаться к психологу, если заподозрили у себя расстройство пищевого поведения: это серьезная проблема, которая значительно снижает качество жизни.

Фото istockphoto.com/RossHelen

Интересные факты о диетах и похудении

Сейчас врачи сходятся в едином мнении: для похудения нужно сбалансированное питание, регулярные, но не изматывающие физические нагрузки и легкий дефицит калорий. Но на что только не шли люди раньше, чтобы сбросить килограммы.