Всемирный день худеющих в 2024: когда отмечать и в чем суть праздника

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У всех, пожалуй, есть знакомый или знакомая, кто все время сидит на диетах, а в ресторане выбирает диетическую газировку и легкий салат. В 2021 году в СМИ опубликовали результаты опроса россиян: оказалось, что 57% респондентов хоть раз в жизни практиковали диету. Неудивительно, что у феномена похудения есть даже собственный праздник — Всемирный день худеющих.
Тем, кто стремится к стройности, посвятили 15 сентября. Когда этот праздник появился — точно неизвестно, но не более десяти лет назад. Нет информации и о том, кому принадлежит сама идея: вероятнее всего, придумали торжество просто пользователи интернета. Всемирный день худеющих — праздник, который привлекает внимание общественности к вопросам правильного, сбалансированного рациона и безопасного снижения веса.
В этот день следует задуматься о проблемах ожирения и здоровых способах регулировки веса. Что для этого можно сделать?
Провести чек-ап рациона: проверить, хватает ли вам белков, углеводов, жиров и клетчатки.
Закупиться полезной едой: цельнозерновым хлебом, овощами, фруктами, кисломолочными продуктами, если вам можно их есть.
Заняться легкой гимнастикой: короткая разминка, расслабляющая растяжка или пробежка в парке, пока стоит теплая погода — регулярная активность полезна для людей в любом весе.
Разрешить себе есть любимую еду. Строгие ограничения в питании приводят к срывам и перееданиям: все продукты хороши, если есть их в меру.
Записаться к психологу, если заподозрили у себя расстройство пищевого поведения: это серьезная проблема, которая значительно снижает качество жизни.
Сейчас врачи сходятся в едином мнении: для похудения нужно сбалансированное питание, регулярные, но не изматывающие физические нагрузки и легкий дефицит калорий. Но на что только не шли люди раньше, чтобы сбросить килограммы.
Английский поэт Байрон худел с помощью уксуса. Кроме строгой диеты, он пил уксусный раствор и носил шерстяную одежду. Пот и слабительное действие «напитка» помогали ему худеть, но, конечно, на здоровье сказывались не очень.
Люди принимали яд. Два века назад для ускорения метаболизма предлагалось пить таблетки с маленькой концентрацией мышьяка. И да, это было опасно даже в мизерных дозировках.
От сексуального желания спасали диеты. В XIX веке американский священник предложил людям перестать употреблять жирную пищу, исключить мясо и специи. По его мнению, эти продукты вызывали сексуальное желание.
Кто-то ел глистов, чтобы стать стройнее. В прошлом веке возникла идея использования этих существ: люди пили таблетки с ленточными червями, те созревали и вызывали диарею с рвотой.
Королю зашили рот, чтобы он меньше ел. По испанской легенде, врач Хасдай ибн Шапрут лечил короля Леона Санчо I зверским методом. Властителю зашили рот, оставив маленькую дырочку под воду и смеси, чтобы монарх смог похудеть.