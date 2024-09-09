Всемирный день красоты: дата, история и традиции праздника

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Всемирный день красоты — праздник, посвященный эстетическому наслаждению, индивидуальности и заботе о своем внешнем виде. Рассказали, как и когда отмечается праздник, как он появился и почему к этому празднику причастен каждый человек без исключения.
Всемирный день красоты отмечается ежегодно 9 сентября. Сегодня этот праздник призывает восхищаться красотой во всех ее проявлениях, забыть о строгих стандартах современности. Вместо этого День красоты служит напоминанием о том, что красота — это прежде всего здоровье и богатый внутренний мир.
Инициатором этого праздника стал международный комитет эстетики и косметологии CIDESCO в 1995 году. CIDESCO — всемирная организация, которая отвечает за развитие сферы эстетической косметологии и обучение специалистов мирового уровня. Именно поэтому всемирный день красоты зародился как профессиональный праздников работников индустрии красоты — визажистов, косметологов, пластических хирургов, стилистов, парикмахеров. В России Всемирный день красоты отмечают с 1999 года.
В День красоты каждый может выбрать мероприятие себе по душе, ведь чтобы приобщиться к красоте не обязательно тратить большую сумму денег. Наиболее важно уделить внимание тому, что доставляет наибольшее удовольствие — будь то связано со сферой красоты или нет.
Делимся идеями, как можно отметить Всемирный день красоты:
сходить в спа, на массаж или другую уходовую процедуру;
изменить прическу;
отправиться на шоппинг и купить новую одежду;
устроить домашнюю фотосессию или воспользоваться услугами профессионального фотографа;
насладиться красивым видом и теплой сентябрьской погодой на природе;
посетить выставку или спектакль по душе;
провести время с близкими и друзьями — например, устроить домашний фуршет с необычной сервировкой.
Первая косметика была изобретена в Древнем Египте. Пять тысяч лет назад египетские женщины использовали сурьму в качестве подводки, а для румян растирали красящие растения в мелкий порошок.
Во все времена люди уделяли много внимания красоте, порой так много, что это становилось вредным для здоровья. Недостаточные познания в медицине XVIII и XIX веков приводили к тому, что девушки пользовались ядовитыми свинцовыми белилами, осветляли кожу кремом на основе ртути, тем самым подвергаясь ежедневному отравлению. А для того, чтобы сделать глаза более выразительными, капали в них белодонну, от чего спустя время теряли зрение.
В середине XIX века аристократические семьи стремились жить в домах с модными ярко-зелеными обоями. Этот необычный для того времени цвет достигался при помощи красителя на основе мышьяка, который испускал токсичные пары, в то время как владелец дома любовался новым убранством комнат.
О силе красоты повествует древнегреческий миф о Пигмалионе. По легенде, скульптор, создавший статую, олицетворяющей идеал женственности и красоты, без памяти влюбляется в свое же творение, и Афродита, видя страдания Пигмалиона, оживляет статую, имя которой становится Галатея.