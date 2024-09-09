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Всемирный день красоты: когда отмечается и в чем суть — история
Хобби и развлечения

Сегодня, 06:00

3 мин.

Всемирный день красоты: дата, история и традиции праздника

Мария Баранова
Автор
Девочка смотрится в зеркало
Фото istockphoto/SrdjanPav
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Всемирный день красоты праздник, посвященный эстетическому наслаждению, индивидуальности и заботе о своем внешнем виде. Рассказали, как и когда отмечается праздник, как он появился и почему к этому празднику причастен каждый человек без исключения.

Когда отмечают всемирный день красоты

Всемирный день красоты отмечается ежегодно 9 сентября. Сегодня этот праздник призывает восхищаться красотой во всех ее проявлениях, забыть о строгих стандартах современности. Вместо этого День красоты служит напоминанием о том, что красота это прежде всего здоровье и богатый внутренний мир.

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История всемирного дня красоты

Инициатором этого праздника стал международный комитет эстетики и косметологии CIDESCO в 1995 году. CIDESCO всемирная организация, которая отвечает за развитие сферы эстетической косметологии и обучение специалистов мирового уровня. Именно поэтому всемирный день красоты зародился как профессиональный праздников работников индустрии красоты визажистов, косметологов, пластических хирургов, стилистов, парикмахеров. В России Всемирный день красоты отмечают с 1999 года.

Как отмечают всемирный день красоты

В День красоты каждый может выбрать мероприятие себе по душе, ведь чтобы приобщиться к красоте не обязательно тратить большую сумму денег. Наиболее важно уделить внимание тому, что доставляет наибольшее удовольствие будь то связано со сферой красоты или нет.

Массаж лица
Фото istockphoto

Делимся идеями, как можно отметить Всемирный день красоты:

  • сходить в спа, на массаж или другую уходовую процедуру;

  • изменить прическу;

  • отправиться на шоппинг и купить новую одежду;

  • устроить домашнюю фотосессию или воспользоваться услугами профессионального фотографа;

  • насладиться красивым видом и теплой сентябрьской погодой на природе;

  • посетить выставку или спектакль по душе;

  • провести время с близкими и друзьями — например, устроить домашний фуршет с необычной сервировкой.

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Интересные факты о красоте

  • Первая косметика была изобретена в Древнем Египте. Пять тысяч лет назад египетские женщины использовали сурьму в качестве подводки, а для румян растирали красящие растения в мелкий порошок.

  • Во все времена люди уделяли много внимания красоте, порой так много, что это становилось вредным для здоровья. Недостаточные познания в медицине XVIII и XIX веков приводили к тому, что девушки пользовались ядовитыми свинцовыми белилами, осветляли кожу кремом на основе ртути, тем самым подвергаясь ежедневному отравлению. А для того, чтобы сделать глаза более выразительными, капали в них белодонну, от чего спустя время теряли зрение.

  • В середине XIX века аристократические семьи стремились жить в домах с модными ярко-зелеными обоями. Этот необычный для того времени цвет достигался при помощи красителя на основе мышьяка, который испускал токсичные пары, в то время как владелец дома любовался новым убранством комнат.

  • О силе красоты повествует древнегреческий миф о Пигмалионе. По легенде, скульптор, создавший статую, олицетворяющей идеал женственности и красоты, без памяти влюбляется в свое же творение, и Афродита, видя страдания Пигмалиона, оживляет статую, имя которой становится Галатея.

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