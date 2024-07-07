Всемирный день шоколада: история праздника и интересные факты

Каждый год отмечается самый вкусный праздник — Всемирный день шоколада. Эта сладость — одна из самых популярных в мире. Шоколад настолько любят во многих странах, что праздник этого лакомства отмечается аж четыре раза в год.

Рассказали, как появился Всемирный день шоколада, как его отмечают в разных уголках мира, а также поделились интересными фактами об этом лакомстве.

История шоколада

Родиной шоколада считается Южная Америка. Там около 3 тысяч лет назад племена майя растирали жареные какао-бобы и смешивали с холодной водой. В напиток также добавляли экзотические пряности. Шоколад во времена майя могли пить лишь избранные, так как он считался священным. Племена молились богу какао Эк Чуахе и даже приносили ему жертвы.

Фото istockphoto.com/fcafotodigital

В Европе шоколад появился в XVI веке благодаря испанцам. Именно они подсмотрели у майя рецепт деликатесного напитка и немного изменили его, добавив сахар, мускатный орех и корицу. Лакомство быстро набрало популярность, но из-за огромной цены купить его могли только избранные. Напиток прозвали Theobroma cacao, что в переводе означает «пища богов».

В середине XIX века голландский ученый Конрад ван Коутен придумал пресс, который отжимал масла из какао-бобов и позволял продукту затвердеть. Именно так и появились знакомые всем сегодня шоколадные плитки.

Лакомство стало доступным лишь в начале XX века, когда производить его начали в больших объемах.

Фото istockphoto.com/fcafotodigital

Сейчас шоколад — сладость, без которой не представляют свою жизнь многие.

Как появился Всемирный день шоколада и когда его отмечают

Праздник придумали французы в 1995 году. Изначально День шоколада был национальным торжеством. Но, учитывая популярность лакомства, праздник стали отмечать и в других странах в разное время.

Основные даты Всемирного дня шоколада:

7 июля;

11 июля;

13 сентября;

29 ноября.

В России принято справлять его 11 июля.

Какие традиции у Всемирного дня шоколада

В каждой стране есть свои особенности празднования дня шоколада. Но обычно проводятся различные конкурсы, выставки, ярмарки, мастер-классы по изготовлению лакомства, а также рассказывают о его пользе и вреде.

В Швейцарии в этот день запускают «шоколадный» поезд, который возит всех желающих по кондитерским фабрикам. В Германии построена сказочная страна Шоколандия. Там в день праздника для посетителей устраивают эффектное шоу из самого вкусного в мире лакомства. В США празднуют день шоколада целых два раза в год — 7 июля и 28 октября.

В России открыты три музея шоколада — в Москве, Санкт-Петербурге и Покрове. Каждый год 11 июля там проходят массовые гуляния и устраиваются ярмарки.

Кроме того, во многих странах в этот день проходят фестивали шоколада. Такие мероприятия часто проводятся в Париже, Турине, Брюгге, Лондоне, Дублине и Амстердаме.

Фото istockphoto.com/Fedinchik

Во время фестивалей посетители могут продегустировать всевозможные виды шоколада, а также посетить шоколадный спа-салон, пожить в шоколадном отеле или просто прогуляться по шоколадному парку.

Продукты, которые едят с шоколадом в разных странах

Большинство людей любят есть шоколад под кружечку чая, однако во многих странах лакомство сочетают с самыми необычными продуктами.