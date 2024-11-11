Всемирный день шопинга-2024: дата, история и традиции праздника

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Несколько лет назад в календаре появилась особая дата, когда можно приобрести товары по привлекательным ценам. Рассказываем, когда отмечается Всемирный день шопинга, какие у него традиции, история и чем он отличается от «Черной пятницы».
Ежегодно во многих странах мира отмечается неофициальный праздник — Всемирный день шопинга. Этот день наполнен множеством рекламных акций, предложений и привлекательных ценников. Примечательно, но подготовка к торжеству начинается за много дней до самой даты.
Всемирный день шопинга проходит 11 ноября, и запомнить его очень легко благодаря красивому числовому сочетанию 11.11, которое у многих стало ассоциироваться с большими скидками и распродажами в магазинах.
История Дня шопинга берет свое начало в Китае в 1993 году. В те годы 11 ноября впервые отметили День холостяков — праздник, посвященный одиноким людям (отсюда ассоциации с цифрой один). Его придумали студенты в честь независимости одиночек. Позже специалисты одной китайской компании решили использовать эту дату для проведения распродаж. В 2009 году они организовали акцию, подобную «Черной пятнице», и приурочили ее ко Дню холостяка. Распродажа имела огромный успех, и с тех пор компания регулярно проводила масштабные акции, что сделало 11 ноября символом покупок и выгодных предложений.
С каждым годом все больше фирм присоединялись к празднику. В итоге новая традиция привлекла внимание международных брендов, и вскоре торжество обрело популярность не только в Китае, но и за его пределами. Всемирный день шопинга стал таким же известным событием, как и «Черная пятница».
День шопинга 11.11 имеет свои традиции, которые придают ему уникальность. В этот праздник принято:
Проводить акции. Розничные и онлайн-магазины часто анонсируют специальные выгодные предложения в честь праздника. Таким способом они пытаются привлечь внимание покупателей и создать атмосферу торжества.
Искать выгодные предложения. Покупатели готовы тратить много сил и времени, чтобы найти лучшие скидки. В магазинах стоят длинные очереди за акционными товарами, но наибольшее количество выгодных предложений размещается на маркетплейсах.
Обмениваться опытом. Многие пользователи социальных сетей делятся своими находками и выгодными покупками. Благодаря хэштегам и различным конкурсам каждый имеет шанс выиграть призы или дополнительные скидки.
Следует знать, что распродажи на Всемирный день шопинга начинаются намного раньше его даты. Они состоят из двух периодов: предварительных акций и основного времени глобальных скидок.
При этом каждый магазин самостоятельно выбирает, какие даты установить. Например, некоторые популярные маркетплейсы начинают предварительные продажи почти за месяц до основной даты — с 20 октября, а основной этап начинается с 11:00 часов 11 ноября и заканчивается 13 ноября. В то же время другие онлайн-магазины ограничивают период распродаж несколькими днями.
Многие путают Всемирный день шопинга с «Черной пятницей». Действительно, между этими праздниками нет значительных различий. В эти дни покупатели могут рассчитывать на самые привлекательные акции и скидки. Единственное отличие — это даты проведения распродаж.
«Черная пятница» появилась в США в 60-е годы XX века, когда предприимчивые продавцы осознали, что на распродажах можно извлечь хорошую прибыль. Этот день традиционно отмечается в последнюю пятницу ноября. А распродажа 11.11 стала популярной на международной арене относительно недавно, но уже успела создать серьезную конкуренцию «Черной пятнице».