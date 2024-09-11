Всероссийский день трезвости — 2024: дата, история и традиции праздника

Сегодня здоровый образ жизни — настоящий тренд. Круглый год проводятся различные мероприятия, соревнования, акции, связанные со спортом и правильным питанием. Есть и отдельный праздник, пропагандирующий отказ от вредных привычек — Всероссийский день трезвости. Рассказали, как появилась эта памятная дата и какие традиции с ней связаны.

Когда отмечается Всероссийский день трезвости

Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября. Эта дата была установлена более 100 лет назад. День символизирует борьбу с алкоголизмом, а также с другими вредными привычками.

История Всероссийского дня трезвости

В России День трезвости впервые отметили в 1913 году. Инициатором создания праздника стала Русская православная церковь. Дата была выбрана неслучайно: 11 сентября отмечается Усекновение главы Иоанна Предтечи. Считается, что святого казнили во время пира по случаю рождения Ирода Антипы. Верующие в этот день придерживаются поста и воздерживаются от алкоголя.

В Российской империи в этот день было принять закрывать все магазины, где продавалось спиртное, а также собирались пожертвования на лечение людей, страдающих от алкоголизма.

После революции 1917 года о празднике забыли на 90 лет. Лишь в 2005 году (снова по инициативе РПЦ) День трезвости стал отмечаться вновь.

Фото istockphoto.com/Yana Tikhonova

Традиции праздника

В некоторых регионах России 11 сентября прекращают продажу алкогольных напитков. Верующие в этот день придерживаются поста, а также посещают церковь.

День трезвости — праздник, посвященный здоровому образу жизни. Поэтому 11 сентября во многих уголках стран организовывают соревнования и тренировки, а также лекции, мастер-классы и конкурсы, связанные с медициной, спортом и питанием.

Фото istockphoto.com/skynesher

В учебных заведениях в этот день принято проводить открытые уроки, лекции, дискуссии, посвященные проблемам алкоголизма. Кроме того, музеи часто организовывают тематические выставки с интересными экспонатами.

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