Соджу, хайкинг и рамен: как и зачем ехать в Южную Корею

Если вы давно хотели начать изучать Азию, то Южная Корея — отличный вариант для старта. Разложили по пунктам все, что нужно знать, чтобы спланировать поездку в эту страну.
Находиться в стране непрерывно можно не более 60 дней подряд. Затем придется выехать, чтобы вернуться еще на 30 суток.
Даже если вы едете в Южную Корею ненадолго, потребуется получить электронное разрешение К-ЕТА (не равно виза!). Сделать это можно онлайн, на официальном сайте. Оформлять К-ЕТА нужно всем взрослым с 18 до 64 лет, сбор стоит около 700 рублей. Главный нюанс — оплатить российской картой не выйдет, придется поднапрячься и найти иностранную карту и подключить VPN.
Заявку на K-ETA необходимо подавать заранее, не позднее 72 часов до вылета. Иногда обработка заявлений занимает много времени, поэтому лучше не откладывать получение разрешения на последний момент.
Самый удобный маршрут, чтобы добраться до Южной Кореи, — это Москва — Шанхай — Сеул. Он занимает около 15 часов.
Перед поездкой в Южную Корею не обязательно подтягивать английский — на нем там мало и плохо говорят. Далеко не во всех ресторанах, особенно если вы хотя бы чуть-чуть выходите за пределы туристической зоны, есть меню на этом языке. И приложения-переводчики, к слову, тоже не совсем корректно работают — навести камеру на меню и получить нормальный перевод не выйдет. Поэтому надо быть готовым к тому, что вы, скорее всего, вообще не поймете, что у вас в тарелке. Поэтому готовьтесь спрашивать, есть ли английское меню, и, в случае чего, есть то, что дали.
Расплачиваться российскими картами в Корее, к сожалению, не выйдет: их не принимают из-за санкций. Но вы сможете купить туристическую карту Wowpass. Стоимость — около 400 рублей. Их продают по загранпаспорту в автоматах в аэропортах, на станциях метро, а также в крупных отелях и популярных туристических местах. После покупки надо будет зарегистрировать карту в мобильном приложении.
И всегда остается вариант с наличкой: поменяйте в России рубли на доллары. А по приезде в Южную Корею поменяйте их на воны. Рубли везти в страну бесполезно — их там не меняют.
При себе всегда лучше иметь местную наличку — южнокорейскую вону. Потому что в Южной Корее достаточно строгие законы. Если вы не оплатите услугу или товар, вас могут посадить в тюрьму.
Чтобы пользоваться общественным транспортом в Южной Корее, нужно купить карту T-Money (что-то типа московской «Тройки»). Сделать это нужно в первый же день, потому что без карточки не получится пользоваться вообще ничем: ни метро, ни автобусом, ни такси. Нюанс: купить T-Money можно только за наличку, так что придется где-то заблаговременно поменять доллары или евро на воны.
T-Money можно купить в любом 7-Eleven или CU — это маленькие круглосуточные магазинчики, которые есть абсолютно в каждом квартале. В них стоят столики, есть микроволновки и бойлеры, а еще можно в любое время купить алкоголь. Очень удобно: покупаешь рамен за доллар, там же завариваешь его горячей водой и ешь в любое время дня и ночи.
Если вы хотите арендовать машину в Южной Корее, вам нужно будет заранее, еще в России, оформить международные водительские права в ГАИ.
Зима в Южной Корее достаточно холодная — до -10 °C — и снежная. Только на острове Чеджу влажно и температура воздуха даже зимой не опускается ниже 0 °C. Горнолыжный сезон на корейских курортах открывается в конце ноября и длится по начало апреля.
Лето в Корее очень жаркое и влажное. С конца июня до конца июля продолжается сезон муссонных дождей. Лучше всего ехать загорать и нежиться на пляжах корейского побережья с конца мая по сентябрь.
Весна и осень в Южной Корее хороши для экскурсий, шопинга и прогулок по паркам: с марта начинает цвести сакура, а в октябре можно приехать полюбоваться ярко-красными кленами. Но часто бывают дожди, поэтому лучше захватить дождевик. Там они, конечно, тоже продаются, но качество, как отмечают многие туристы, оставляет желать лучшего.
Обязательно нужно попробовать корейское барбекю, где вы сами жарите мясо на жаровне. Как правило, в местных ресторанчиках меню состоит из небольшого количества блюд: 5-7 вариантов. Но зато вы получаете доступ к безлимитному столу с закусками. Это кимчи, маринованный дайкон, иногда даже какие-то кольца кальмара и анчоусы. А еще почти в каждом общепите стоят кулеры с холодной бесплатной водой. Она вам точно понадобится — еда по всей Азии очень острая, особенно для россиян.
На покупке импортных напитков в Южной Корее можно разориться — очень дорого. Но есть пиво и местная водка — соджу, в ней около 18-19 градусов.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!
Хороший вариант для первой поездки в Южную Корею — это маршрут Сеул — Пусан — Чеджу.
Сеул — столица и крупнейший город Южной Кореи. В нем очень чисто и многолюдно. Отличный пример, как можно совместить большое количество зелени и технологичность.
В Сеуле стоит:
Потратить много денег на улице Мендон. Это целый торговый квартал, где можно купить все что угодно: сувениры, одежду, обувь. Еще на этой улице находится первая в Южной Корее католическая церковь.
Прокатиться на канатной дороге до Сеульской телебашни — символа города, расположенного на холме на территории парка Намсан.
Со всех сторон сфотографировать Тондэмун Дизайн Плаза. Здание напоминает инопланетный корабль, внутри часто проводят выставки и разные мероприятия.
А еще в Сеуле можно посетить дворец Кенбокгун, деревню Букчхон, Музей искусства компании Samsung, район Инсадонг, парк «Лотте Уорлд».
Пусан — второй по величине населенный пункт в Южной Корее, но более расслабленный и курортный, чем Сеул. Город расположен на побережье Корейского пролива и считается крупнейшим портом страны.
В Пусане надо:
Прогуляться по подводному туннелю. В нем можно увидеть около 35 000 видов рыб, рептилий и земноводных.
Пропахнуть рыбой в Чагальчхи — на крупнейшем рынке морепродуктов в Азии. Даже если вы не фанат, зайти и поглазеть точно стоит.
Заглянуть в храм Помоса — буддийский храм, которому больше 1300 лет. Его считают одним из трех важнейших храмов Кореи.
Чеджу — самый большой остров и самая маленькая провинция Южной Кореи. На острове можно провести 3-4 дня своего путешествия. Билет из Сеула стоит примерно 4000 рублей, лететь 45 минут.
На Чеджу можно:
Взобраться на самую высокую точку Южной Кореи — на потухший вулкан Халласан в центре острова. На это закладывайте 8-9 часов. Для хайкинга не обязательна спецэкипировка, но точно надо будет надеть кроссовки. Преодоление себя и захватывающие виды вокруг точно доставят массу удовольствия и подарят море впечатлений.
Выпить мандариновый сок. Чеджу знаменит этими фруктами.