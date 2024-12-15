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Зимнее солнцестояние 2024: что это и когда будет в этом году — традиции
Хобби и развлечения

Сегодня, 09:00

3 мин.

Зимнее солнцестояние: что это и когда будет в 2024 году

Анна Архипенко
Автор
Зимний солнечный пейзаж
Фото bruev, iStock
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Рассказали, почему происходит это астрономическое явление и как древние люди праздновали День зимнего солнцестояния.

Что такое зимнее солнцестояние

Зимнее солнцестояние — это ежегодное астрономическое явление. В это время Солнце достигает самой низкой точки относительно горизонта в своем суточном движении по небу.

Почему происходит зимнее солнцестояние

Зимнее и летнее солнцестояния происходят из-за наклона оси вращения Земли (примерно на 23,4°). В течение одной половины года Северное полушарие наклонено в сторону Солнца, в течении другой половины года — Южное. Из-за этого в одно и то же время разные полушария получают разное количество солнечного тепла и света. И поэтому тогда, когда в Северном полушарии зимнее солнцестояние, в Южном — летнее.

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Когда будет зимнее солнцестояние в 2024 году

В 2024 году зимнее солнцестояние начнется 21 декабря в 12:20 по московскому времени. Длина светового дня составит семь часов и 16 секунд.

Когда начинается зима

Существует два способа, с помощью которых можно определить начало нового сезона — календарный и астрономический. И два этих метода достаточно сильно отличаются: первый опирается на строгие даты, второй — на положение Солнца.

Солнце восходит
Фото Anders Vestin, iStock

Календарная зима всегда начинается 1 декабря и заканчивается в последний день февраля.

Астрономически это время года начинается в День зимнего солнцестояния. То есть в самый короткий день. В этом году астрономическая зима в северном полушарии начнется 21 декабря 2024 года и продлится до 20 марта 2025 года, до Дня весеннего равноденствия.

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Праздник зимнего солнцестояния

Во всех культурах и религиях мира существует традиция празднования самого короткого дня в году.

Древние славяне

У древних славян праздник символизировал возрождение жизни, потому что после него световой день начинал увеличиваться. В древности этот день связывали с рождением бога зимнего солнца Коляды. Считалось, что он должен противостоять злому духу Карачуну. Коляда праздновалась славянами задолго до принятия христианства.

Главным символом праздника был костер, который символизировал солнце. Вокруг него водили хороводы. Во время этого праздника молодые люди ходили по дворам и пели песни-колядки. Хозяева одаривали гостей сладостями и мучными изделиями, а хозяйки готовили пироги в форме солнца для праздничного стола.

Костер зимой
Фото BrilliantEye, iStock

Другие народы

Древние скандинавы отмечали в день зимнего солнцестояния Йоль. Изначально во время это праздника просто жгли полено. Со временем традиция изменилась. Вместо сожжения полена стали готовить десерт Рождественское полено. Во время праздника также делали жертвоприношения богам.

С 17 по 23 декабря римляне праздновали Сатурналии. Они восхваляли бога Сатурна, покровителя земледельцев, веселились на шумных застольях и приносили в жертву свиней.

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