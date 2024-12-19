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34-летняя российская модель Светлана Савицкая погибла в Париже
Жизнь и общество

Сегодня, 13:10

1 мин.

34-летняя российская модель Светлана Савицкая погибла в Париже

Мария Задорожная
Автор
Светлана Савицкая
Фото imago-images, Global Look Press
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34-летняя российская модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла в Париже. Причиной смерти стало ДТП. Девушку сбила машина, сообщает Телеграм-канал Baza со ссылкой на близких знаменитости.

«Два авто навстречу на лобовое ехали. Один свернул резко и попал в пешехода. Им оказалась наша Света», — рассказала семья Савицкой.

Светлана родом из Москвы. Она окончила Российскую академию музыки им. Гнесиных, а после поступила на юридический факультет. Затем девушка продолжила обучение в Лондоне и с тех пор начала жить на несколько стран. Светлана Савицкая также была востребованной моделью: она появлялась в журналах L'Officiel, Harper's Bazaar, Glamour и др. Также знаменитость занималась музыкой и работала ведущей на известных телеканалах.

Прощание со Светланой Савицкой состоится 23 декабря в 11:00 на Троекуровском кладбище в Москве.

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