Адвокат объяснил, что грозит Гоше Куценко за тело женщины в его «Запорожце»

Известный адвокат Сергей Жорин в интервью для NEWS.ru заявил, что актеру Гоше Куценко, в «Запорожце» которого недавно нашли труп женщины, предстоит пройти допрос в качестве свидетеля. Эксперт отметил, что никакой ответственности актер не понесет, если не будет установлен тот факт, что именно он передал ключи от «Запорожца» обвиняемому в преступлении.

«Я думаю, что Гоше Куценко ничего не грозит. Вряд ли он дал этому человеку ключи от машины и вообще был осведомлен о том, что тот собирался сделать. Конечно, если выяснится, что это так, то будут грозить последствия, но я очень сильно сомневаюсь. Но, естественно, он будет допрошен в качестве свидетеля. Это однозначно», — сказал юрист.

Жорин подчеркнул, что Куценко, скорее всего, не был знаком с подозреваемым. А значит, согласно логике, актер не мог знать о преступных намерениях обвиняемого.