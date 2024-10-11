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Адвокат Пи Дидди рассказал, чем кормят рэпера в тюрьме
Жизнь и общество

Сегодня, 11:55

1 мин.

Адвокат Пи Дидди сообщил, что тяжелее всего переживает рэпер в тюрьме

Мария Задорожная
Автор
Фото Dia Dipasupil, Getty Images
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Адвокат Шона Комбса, известного как Пи Дидди, сообщил, что его подопечный уже немного освоился в тюрьме за прошедшее время. Однако есть один момент, который тяжело дается музыканту.

Рэперу настолько сильно не нравится тюремная еда, что его правозащитник затронул эту тему в беседе с журналистами у зала суда.

«Я думаю, что пища, вероятно, самая тяжелая часть тюремного заключения», — приводит слова адвоката Комбса журнал People.

Также сообщается, что Пи Дидди находится в столичном центре заключения Бруклина. Его тюремный день начинается с завтрака из хлопьев, фруктов и пирожного. В будни в обед подают гамбургеры, запеченную рыбу или тако с говядиной, а яичницу и печенье — по выходным. Меню на ужин включает куриный фахитас, пасту и ростбиф. Кроме того, в тюрьме подают чечевицу, тофу и печеную фасоль.

По словам адвоката, условия заключения у Дидди довольно скромные. У арестованного нет телевизора, радио и интернета, ему разрешено читать книги, которые меняют раз в неделю. Рэпер находится в одиночной камере, куда ему позволили взять лишь спортивный костюм и кроссовки.

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