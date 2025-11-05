Видео
Аглая Тарасова признала вину в контрабанде запрещенных веществ
Жизнь и общество

5 ноября, 21:00

1 мин.

Аглая Тарасова признала вину в контрабанде запрещенных веществ

Мария Задорожная
Автор
Фото Павел Волков, Известия

Сегодня в суде подмосковного Домодедово прошло первое заседание по делу о контрабанде наркотиков 31-летней актрисой Аглаей Тарасовой. Звезда «Интернов» и фильма «Лед» признала вину, сообщает SHOT. По информации источника, она подтвердила, что приобрела в Израиле вейп с гашишным маслом, а затем спрятала его в сумочку.

5 сентября Тарасову задержали в аэропорту Домодедово с 0,4 граммами запрещенного вещества. Суд выбрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ей грозит до семи лет тюрьмы.

Сюжет фильма &quot;Лед&quot; связан со спортом.Фильм «Лед» установил рекорд по сборам в первый день проката

1
