Актер Венсан Кассель станет отцом в четвертый раз

Французский 57-летний киноактер Венсан Кассель станет отцом в четвертый раз. О своей беременности в социальных сетях сообщила его 27-летняя возлюбленная, модель Нара Баптиста.

Девушка опубликовала фото, где она позирует в черном платье с округлившимся животом, и сопроводила его трогательной подписью: «Мама ждет тебя».

Сам актер на данный момент публично не сообщал, что готовится стать отцом, и никак не отреагировал на публикацию возлюбленной.

В 2023 году Венсан Кассель развелся с моделью Тиной Кунаки, которая моложе его на 30 лет. В браке у пары родилась дочь Амазони. До этого французский артист был женат на актрисе Моникой Беллуччи, которая родила ему двоих дочерей детей — Деву и Леони.