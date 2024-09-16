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Актер Венсан Кассель станет отцом в четвертый раз
Жизнь и общество

Сегодня, 17:45

1 мин.

Актер Венсан Кассель станет отцом в четвертый раз

Мария Задорожная
Автор
Венсан Кассель и Нара Баптиста
Фото Isabelle Vautier, Getty Images
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Французский 57-летний киноактер Венсан Кассель станет отцом в четвертый раз. О своей беременности в социальных сетях сообщила его 27-летняя возлюбленная, модель Нара Баптиста.

Девушка опубликовала фото, где она позирует в черном платье с округлившимся животом, и сопроводила его трогательной подписью: «Мама ждет тебя».

Сам актер на данный момент публично не сообщал, что готовится стать отцом, и никак не отреагировал на публикацию возлюбленной.

В 2023 году Венсан Кассель развелся с моделью Тиной Кунаки, которая моложе его на 30 лет. В браке у пары родилась дочь Амазони. До этого французский артист был женат на актрисе Моникой Беллуччи, которая родила ему двоих дочерей детей — Деву и Леони.

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