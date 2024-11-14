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Актера Василия Ливанова вновь госпитализировали: что известно о состоянии
Жизнь и общество

Сегодня, 13:45

1 мин.

Mash: актера Василия Ливанова вновь госпитализировали

Мария Задорожная
Автор
Фото Павел Бедняков, Известия
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У народного артиста РСФСР, актера и режиссера Василия Ливанова открылось желудочно-кишечное кровотечение на фоне приема медикаментов, что стало причиной его экстренной госпитализации из квартиры в центре Москвы, пишет Mash.

Актера доставили в реанимацию 13 ноября днем. Первичное обследование выявило возможное накопление свободного газа в брюшной полости, что может свидетельствовать о повреждении стенок желудка или кишечника. Кровотечение удалось остановить, однако врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В конце октября у артиста возникли проблемы с двигательным аппаратом после перенесенного инсульта, из-за чего он передвигается только с помощью ходунков. Кроме того, у Василия Борисовича наблюдаются трудности с речью и памятью.

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