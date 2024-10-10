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Актера Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому: что известно
Жизнь и общество

Сегодня, 10:55

1 мин.

Актера Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому

Мария Задорожная
Автор
Василий Ливанов
Фото Павел Бедняков, Известия
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Актера Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за ухудшения состояния. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник отмечает, что у Василия Борисовича в головном мозге скопилась жидкость, началось кислородное голодание. Кроме того, последние исследования показали признаки онкологии. Однако врачи надеются, что в коме организм сможет восстановиться и обойдется без отека мозга.

Ранее стало известно, что исполнителя роли Шерлока Холмса в культовой советской экранизации подключили к аппарату ИВЛ, он находится в реанимации.

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