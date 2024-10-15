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Актера Василия Ливанова выписали из больницы
Жизнь и общество

Сегодня, 17:35

1 мин.

Актера Василия Ливанова выписали из больницы

Мария Задорожная
Автор
Василий Ливанов
Фото A Round Table Company, Global Look Press
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Сегодня, 15 октября, Telegram-канал SHOT сообщил, что Народного артиста РСФСР Василия Ливанова выписали из больницы. Сейчас 89-летний исполнитель роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» проходит амбулаторное лечение. Как заявляет портал, он находится дома с женой.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что врачи выявили опасное поражение мозга у Ливанова. Причиной стал недостаточный уровень кислорода в крови. Народный артист находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ.

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