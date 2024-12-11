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Актеру Василию Ливанову провели операцию в Москве
Жизнь и общество

Сегодня, 13:15

1 мин.

Актеру Василию Ливанову провели операцию в Москве

Мария Задорожная
Автор
Василий Ливанов.
Фото Сергей Булкин, news.ru, Global Look Press
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Советского и российского киноактера, режиссера, народного артиста РСФСР Василия Ливанова экстренно госпитализировали в больницу в Москве и провели ему операцию.

Как сообщает Mash, артист попал в медицинское учреждение 7 декабря из-за тромба, который блокировал артерию в его руке. Врачи провели операцию, во время которой они удалили кровяной сгусток, восстанавливая нормальное функционирование сосуда. В настоящее время состояние Ливанова улучшилось и стабилизировалось.


Также источник отметил, что в середине ноября у актера произошло желудочно-кишечное кровотечение, вызванное приемом медикаментов, в результате чего он оказался в реанимации. Кроме того, в конце октября у артиста возникли проблемы с двигательными функциями после перенесенного инсульта.

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