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Актриса Александра Даддарио из Белого лотоса родила первого ребенка
Жизнь и общество

Сегодня, 14:05

0 мин.

Актриса Александра Даддарио из «Белого лотоса» впервые стала мамой

Мария Задорожная
Автор
Фото Manuele Mangiarotti, Keystone Press Agency, Global Look Press; личный аккаунт Александры Даддарио, соцсети
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Актриса Александра Даддарио, известная по роли в «Белом лотосе», впервые стала мамой. 38-летняя артистка опубликовала снимок малыша в социальных сетях. Пол ребенка Александра раскрывать не стала.

Так как ребенок родился в канун Хэллоуина, по традиции ему подарили много сладостей. На фото малыш лежит в окружении конфет.

«Мне кажется, это какая-то странная миска конфет», — подписала снимок Даддарио.

Актриса родила ребенка от кинопродюсера Эндрю Форма, который старше нее на 17 лет. Пара поженилась в 2022 году.

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