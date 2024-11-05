Актриса Марго Робби впервые стала мамой

Английскую актрису и продюсера Марго Робби заметили с коляской во время прогулки на Венецианском пляже в Калифорнии, пишет Daily Mail. 34-летняя знаменитость появилась на публике в компании новорожденного сына, мужа Тома Акерли и его матери.

Напомним, что о пополнении в семье актрисы стало известно на днях. СМИ заявили, что первенец появился на свет еще 17 октября. Однако новости о ребенке друзья и родственники звездной пары старались держать в тайне. Сообщается, что роды прошли хорошо. Незадолго до известия о рождении сына Тома Акерли заметили за покупкой детских принадлежностей в Лос-Анджелесе.