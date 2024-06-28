Анджелина Джоли напугала поклонников своей худобой

49-летняя американская актриса Анджелина Джоли появилась на вручении театральной премии «Тони» и всерьез напугала своих поклонников. Чрезмерная худоба главной героини фильма «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» привлекла внимание общественности.

Как сообщает In Touch Weekly, актриса целенаправленно шла к такой фигуре и сейчас ее вес составляет 44 кг.

«Если она наденет откровенное платье, все будут говорить о том, как она выглядит. Она практически приглашает людей комментировать ее вес. Такое ощущение, что она изголодалась по вниманию», — заявил анонимный источник в беседе с изданием.

Инсайдер подчеркнул, что Анджелина находится в состоянии стресса, она теряет аппетит, что способствует потере веса. По его словам, актриса «забывает поесть» в важные моменты и переключает свое внимание на решение более серьезных проблем.