Анджелина Джоли рассказала, почему больше не снимается в кино

В интервью Vogue, посвященному запуску Atelier Jolie, Анджелина Джоли рассказала, почему больше не снимается в кино.

По словам актрисы, она сейчас проходит непростой жизненный этап: «Думаю, я переживаю переходный период. В это время я ощущаю себя немного подавленной. В определенном смысле я не чувствую, что была собой последние 10 лет».

Открытие Atelier Jolie подействовало на актрису исцеляюще: «Отчасти это оказало на меня терапевтический эффект — я смогла работать в творческом пространстве с людьми, которым доверяю, и заново открыть себя».

Следующим проектом Анджелины Джоли будет «Кунг-фу Панда 4», в котором актриса озвучит Мастера Тигрицу. Премьера мультфильма запланирована на весну следующего года.