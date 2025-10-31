Видео
Ариана Гранде впервые за три года сменила имидж
Жизнь и общество

31 октября, 15:30

1 мин.

Ариана Гранде впервые за три года сменила имидж

Мария Задорожная
Автор
Фото Arturo Holmes, Getty Images

32-летняя Ариана Гранде порадовала поклонников новым снимком в своем блоге в социальных сетях. Поп-исполнительница опубликовала селфи в зеркале, где предстала с новым цветом волос — насыщенным шоколадно-каштановым оттенком с теплым подтоном.

Фото Личный аккаунт Арианы Гранде, соцсети

«Приятно меня видеть, не так ли?» — подписала фото Гранде.

Эта смена имиджа знаменует возвращение к темному цвету после трех лет блонда, который был связан со съемками в фильме «Злая». Поклонники тепло приняли преображение артистки, оставляя комментарии: «Ну вот теперь совсем другое дело», «Наконец-то, ты совсем не создана для блонда», «Темный гораздо лучше» и «Узнаю старую-добрую Ари».

Некоторые СМИ предполагают, что смена образа может быть также обусловлена проблемами в личной жизни, так как ранее сообщалось о непростом этапе в отношениях певицы с актером Итаном Слейтером.

Ариана Гранде.Биография Арианы Гранде: от фанатки «Флориды» до обладательницы «Грэмми»

